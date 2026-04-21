Golovin Vlagyimir: Sokan már a négy közé jutásunkat is levezették…

Sikeres rendezvényként értékelte Ilyés Ferenc a mögöttünk hagyott hétvégén, Győrben megrendezett férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét. Az MKSZ elnöke a szövetség keddi sajtóeseményén gratulált a 32. alkalommal győztes One Veszprém HC-nak, a másik három csapatnak a küzdőszellemét emelte ki, és a 3500–4000 körüli nézőszámmal is elégedett volt.

Nemsokára, jövő hétvégén következik a női Magyar Kupa négyes döntője is, Tatabányán telt ház közeli számokra, azaz 5000–6000 szurkolóra számít majd a Győr, FTC, DVSC, Mosonmagyaróvár négyes rajongói miatt. A szervezet első embere bízik benne, hogy a magyar női kézilabda-válogatott maximális pontszámmal jut majd tovább az Európa-bajnokság csoportköréből, Nagyváradon a montenegrói, szlovén, izlandi trió ellen nem is lehet más célja Golovin Vlagyimir csapatának.

„Miután megtörtént a sorsolás, sokan már a négy közé jutásunkat is levezették… – mondta Golovin Vlagyimir, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya, aki azért óvatosságra intett mindenkit ezzel kapcsolatban. – Nekünk általában kedvez, ha valaki olyannal játszunk, akivel a közelmúltban már megmérkőztünk. A saját tapasztalataink segítenek a legtöbbet egy-egy ellenféllel kapcsolatban, a korábbi hibáink elemzése és kijavítása mindig jól szokott sikerülni. Az elődöntőhöz viszont a norvégokkal vagy a dánokkal szemben mindenképp bravúr kellene a középdöntőben.”

Nagy László három különböző titulusában is megosztott néhány érdekes gondolatot. Az MKSZ elnökségi tagjaként a magyar válogatott májusi, Szerbia elleni vb-selejtezős párharcáról beszélt. Nemrég új szerepet kapott az IHF szervezési és versenybizottságában, a Veszprém sportigazgatójaként pedig az MK-ra tekintett vissza.

„Sokan gondolták, hogy az MK négyes döntőkben irányított sorsolás van, most bebizonyosodott, hogy erről szó nincs. Kiélezett elődöntő volt a Szeged elleni, a hetespárbaj mindig orosz rulett, most mi voltunk a szerencsésebbek. Nedim Remilinek az elődöntőben vádlihúzódása lett, amire a Tatabánya elleni finálé bemelegítésében rásérült. Részleges vádliszakadást szenvedett, igyekszünk őt rendbe rakni, hogy a Füchse Berlin ellen ismét bevethető legyen” – mondta Nagy László.

Az idény végén visszavonuló Szucsánszki Zita és csapata, a Mol Esztergom kisebb csodaként élte meg, hogy bejutott az Európa-liga négyes döntőjébe. A házigazda, francia Dijon gyenge pontjait május közepéig van ideje Elek Gábornak megtalálni.

A KéziKedden szó volt még az idén debütáló női ifjúsági BL-ről is, amelynek a budapesti négyes döntőjébe – a román CSM Bucuresti mellett – a Győr, a Fradi és a Loki fiataljai is bejutottak. A meccseket a Bud Arénában rendezik meg június 6-án és 7-én, a finálét a tervek szerint beviszik az MVM Dome-ba.