Férfi kézilabda Ek: a bosnyák RK Izvidac vár a Tatabányára az elődöntőben

2026.04.05. 20:33
Fotó: Kovács Péter
MOL Tatabánya KC RK Izvidac férfi kézilabda Európa-kupa
A bosnyák RK Izvidac lesz a MOL Tatabánya KC ellenfele a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjében.

A bosnyákok a negyeddöntő első mérkőzésén házigazdaként 36–31-re nyertek a cseh Baník Karvina ellen, a vasárnapi visszavágón pedig 34–29-re kikaptak, ezért hétméteresek döntöttek a továbbjutásról, a párbajt a vendégek nyerték 7–6-ra. Az elődöntő első meccsét április 25-én vagy 26-án, a visszavágót egy héttel később játsszák. A másik ágon az északmacedón GRK Ohrid és a Bognár Alexet is foglalkoztató szlovén RK Celje PL találkozik egymással.

 

