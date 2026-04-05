Férfi kézilabda Ek: a bosnyák RK Izvidac vár a Tatabányára az elődöntőben

A bosnyákok a negyeddöntő első mérkőzésén házigazdaként 36–31-re nyertek a cseh Baník Karvina ellen, a vasárnapi visszavágón pedig 34–29-re kikaptak, ezért hétméteresek döntöttek a továbbjutásról, a párbajt a vendégek nyerték 7–6-ra. Az elődöntő első meccsét április 25-én vagy 26-án, a visszavágót egy héttel később játsszák. A másik ágon az északmacedón GRK Ohrid és a Bognár Alexet is foglalkoztató szlovén RK Celje PL találkozik egymással.