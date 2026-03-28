A Tatabánya nagyot hajrázva játszott döntetlent a Belediyesporral

RENGETEG KAPUFÁT LŐTT a meccs első szakaszában a Tatabánya, így Tóth Edmondnak 13 perc elteltével, 8–4-es hátrányban időt kellett kérnie. A női vezetőedző által irányított (férficsapatnál ez annyira ritka, hogy kiemelendő) Nilüfer kapusa, Mehmet Emre jól védett, a szünetben még a vendégek álltak jobban (12–15).

Rosszabbul nem is folytatódhatott volna a találkozó, a törökök a 40. percre öttel megléptek. A meccs utolsó harmadára összeszedte magát a Bányász, Sztraka Dániel vezérletével felzárkózott, az 55. percben Baptiste Damatrin hetesével utolérte ellenfelét, a vége pedig 31–31 lett. A továbbjutás jövő hét szombaton fog eldőlni.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Mol Tatabánya KC–Nilüfer Belediyespor (török) 31–31 (12–15)

Tatabánya, 2216 néző. V: Bosnjak, Maric (bosnyákok).

TATABÁNYA: SZÉKELY M. – Rodriguez P. 3, Moszindi 3, Zsitnyikov 1, Papp T. 1, F. Taleszki, Damatrin 3 (3). Csere: Andó (kapus), Vajda H. 1, Éles B. 5 (3), Grigoras 2, Sztraka 2, Terjék 2, KRAKOVSZKI B. 5, LEMOS 3. Edző: Tóth Edmond

NILÜFER: Emre – Djurdjevic 1 (1), SESIC 6, Ilanc 1 (1), Özbahar 3, JADEGARI 9, ERSIN 7. Csere: Bereket (kapus), Bilim 4 (1), Kenaryol, Öztürk, Sogukpinar. Edző: Ilknur Kurtulus

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–3. 10. p.: 4–5. 13. p.: 4–8. 21. p.: 8–9. 27. p.: 11–14. 32. p.: 13–18. 39. p.: 18–23. 45. p.: 21–25. 49. p.: 25–26. 51. p.: 25–28. 55. p.: 29–29. Kiállítások: 4, ill. 12 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 7/3

MESTERMÉRLEG:

Tóth Edmond: – Parázs kis kupameccs volt, nem erre számítottunk, ez tény. Jól védekeztek a vendégek, idő kellett, amíg megtaláltuk a megfelelő megoldásokat. Sajnos nem ment jól a védekezés, a meccs előtt elvesztettük az alapember Matej Havrant. Az első félidőben tíz tiszta helyzetet kihagytunk, ez általában megbosszulja magát. A párharc két meccsből áll, össze kell szedni magunkat, és tanulnunk a találkozóból.