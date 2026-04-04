A Tatabánya bravúros győzelemmel bejutott az elődöntőbe a férfi kézi Ek-ban

Miután az Európa-kupa negyeddöntőjének első, hazai felvonásán a Tatabányának a 31–31-es döntetlenért is nagyot kellett kapaszkodnia az őt meglepő Nilüferrel szemben, ezért egyértelmű volt, hogy Törökországban kell dűlőre vinnie a továbbjutást. Tóth Edmond vezetőedző a két kapus, Andó Arián és Székely Márton mellett csak 12 mezőnyjátékost nevezett a bursai összecsapásra. A párharc első meccse előtt megsérülő védőspecialista Matej Havran mellett ezúttal a jobbátlövő Daniel Mosindi és a balszélső Krakovszki Bence sem tudott pályára lépni.

Az első percekben az alapemberek hiánya meg is látszott, a Nilüfer 9–4-re meglépett. Szerencsére a 15. perc tájékán a Bányász is elkezdte elérni az üzemi hőfokot, Dmitrij Zsitnyikov és Sztaka Dániel kiválóan kézilabdázott. Pont a 22 éves magyar irányító góljával sikerült 15–14-re átvenni a vezetést. A gólgazdag első félidő hajrája sem a kapusokról szólt, Tolga Özbahar és Onur Ersin találataival tapadt a török együttes.

A 20–18-es vendégvezetésről induló második félidőben Vajda Huba kiállítását jól használta ki a Nilüfer, éppen a már említett két rutinos játékosának a góljaival lett 25–23, ekkor ismét nyeregben érezhette magát. A 42-43. perc környékén azonban jött az újabb fordulat, Ersin elrontott néhány lövést, a Tatabánya sorozatban négy góllal ismét magához ragadta a kezdeményezést. Zsitnyikov nagyot játszott (8/8), ha ő nincs, biztosan nem indíthatta volna előnyből a hajrát a vendéggárda. Őrült rohanás volt végig a hatvan percben, hiába védett Mehmet Emre majdnem annyiszor (14), mint csütörtökön Mikler Roland a Szeged–Kielcén (16), mégsem úszta meg 37 kapott gólnál kevesebbel…

A Tatabánya támadójátéka sokkal változatosabb volt szombaton, amivel 37–35-re megnyerte a visszavágót, ezzel 68–66-os összesítéssel bejutott az elődöntőbe. A következő körben az Izvidac–Karviná párharc győztese lesz a tatabányaiak ellenfele, az oda-visszavágós párharc időpontjai: április 25–26. és május 2–3.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Nilüfer Belediyespor (török)–Mol Tatabánya KC 35–37 (18–20)

Bursa, 350 néző. V: Sniurevicius, Grigalionis (litvánok)

NILÜFER: Emre – DJURDJEVIC 8, SESIC 5, Bilim 6 (4), Özbahar 4, Jadegari 2, ERSIN 7. Csere: Bereket (kapus), Ilanc 2, Kenaryol 1, Öztürk, Sogukpinar, Pehlivan. Edző: Ilknur Kurtulus

TATABÁNYA: Székely M. – Rodríguez P. 2, Grigoras 5, ZSITNYIKOV 8, Vajda H., ÉLES 4 (1), DAMATRIN 4. Csere: Andó (kapus), TALESZKI 3, Papp T. 3, SZTRAKA 4, Terjék 2, Lemos 2. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 5. p.: 3–2. 11. p.: 9–4. 14. p.: 11–8. 19. p.: 14–11. 23. p.: 14–16. 27. p.: 16–19. 35. p.: 22–22. 39. p.: 25–23. 48. p.: 27–31. 52. p.: 31–32. 56. p.: 33–34. Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Nagyon komoly atmoszférában, egy kis katlanban játszottunk. Külön köszönjük azoknak, akik eljöttek idegenbe is szurkolni nekünk. Férfias, sportszerű küzdelem volt. A védekezésünket a hiányzók miatt többször át kellett szerveznünk, de a támadójátékunk jó volt.