Európai kézilabdaligák: Vámos Petra csapata idén is kupadöntős

2026.04.04. 22:09
Vámos Petra (Fotó: Metz Handball)
Vámos Petra három góljával a címvédő Metz HB 41–23-ra legyőzte a Paris 92 csapatát a női kézilabda Francia Kupa szombati elődöntőjében.

A Metz másik magyar válogatott játékosa, Albek Anna lábujjsérülés miatt hiányzott a keretből. A szövetség honlapja szerint a fináléban a májusi Európa Liga négyes döntő házigazdája, a JDA Bourgogne Dijon lesz Vámosék ellenfele.

Az idény végén visszavonuló Szikora Melinda hét védése ellenére a Német Kupa-győztes Borussia Dortmund 33–31-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában a német női bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában, így a második helyen végzett, mert szombati ellenfele megelőzte. Szabó Anna négy, Faragó Luca három, Kuczora Csenge két gólt lőtt az Európa Liga-címvédő, és idén is elődöntős Thüringer HC-ban, amely otthon 36–33-ra nyert a HSG Bensheim/Auerbach ellen, és a negyedik helyen zárt. Az idény végén távozó csapatkapitány, Szabó Laura öt találata ellenére a BSV Sachsen Zwickau 29–27-re kikapott Göppingenben. A két együttes így helyet cserélt a tabellán, a Göppingen jutott a rájátszásba, a Zwickaunak pedig a bennmaradásért kell küzdenie a szezon hajrájában.

Fazekas Virág négy góljával a Sönderjyske otthon 29–23-ra nyert a Bjerringbro FH ellen a dán női bajnokságban.

Kácsor Gréta két találatával a CSM Slatina 29–26-ra nyert a CSM Targu Jiu otthonában a román női élvonalban. A hozzá hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta egyszer talált be a CS Minaur Baia Maréban, amely hazai pályán 33–25-re kikapott az SCM Ramnicu Valceától. Korsós Dorina két, Töpfner Alexandra egy találatával a Rapid Bucuresti 34–22-re győzött a nyeretlenül sereghajtó CSM Galati otthonában.

Török Lilly három gólja ellenére a CBM Morvedre 23–19-es vereséggel távozott a Rocasa Gran Canaria otthonából a spanyol női élvonalban. Zsembery Viktória öt találattal csapata legeredményesebb játékosa volt, a BM Porrino pedig otthon 27–27-es döntetlent játszott a Granollers együttesével.

Ilic Zoran négyszer volt eredményes a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plockban, amely házigazdaként 37–27-re verte az MKS Kaliszt a lengyel férfibajnokságban, és egy fordulóval a vége előtt megnyerte az alapszakaszt.

Imre Bence egyszer talált a hálóba a THW Kiel együttesében, amely otthon csupán 30–30-as döntetlent játszott a ThSV Eisenach ellen a német élvonalban.

Bognár Alex egy gólt lőtt a szlovén RK Celje PL csapatában, amely 36–36-as döntetlent játszott a román HC Buzau otthonában a férfi Európa-kupa negyeddöntőjének visszavágóján, és 77–68-as összesítéssel továbbjutott az elődöntőbe.

 

Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond és Jánosi Tamás is remekelt Spanyolországban

Kézilabda
4 órája

Európai kézilabdaligák: tizenhat magyar gól egy német bajnokin

Kézilabda
2026.04.01. 21:51

Európai kézilabdaligák: hat magyar gól a spanyol női bajnokságban

Kézilabda
2026.03.29. 23:09

Női kézilabda El: négyes döntőben a címvédő Thüringer HC

Kézilabda
2026.03.29. 19:55

Európai kézilabdaligák: Szabó Laura pontot mentett a Zwickaunak

Kézilabda
2026.03.25. 23:21

Női kézi El: három magyartól négy gól a Thüringenben

Kézilabda
2026.03.22. 20:19

Európai kézilabdaligák: Szikora Melinda tíz védést mutatott be a BVB-ben

Kézilabda
2026.03.18. 22:49

Hanusz: öt gól és tíz gólpassz a francia kézilabda-bajnokságban

Kézilabda
2026.03.07. 08:46
Ezek is érdekelhetik