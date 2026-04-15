Ahmed Hesam: Megtaláltuk az önbizalmunkat

Ellentétes félidőket hozott a Veszprém és a Szeged hétfői rangadója. Míg az első félidőben Michael Apelgrennek, a vendégek vezetőedzőjének az elképzelései működtek tökéletesen, a térfélcserét követően már Xavier Pascual játéka dominált. A szünet után a Veszprém átrohant a Szegeden, és 30–24-re legyőzte.

„Ez volt az első rangadó, amelyen a saját szurkolóink előtt léphettem pályára, új tapasztalat és felemelő érzés volt – mondta lapunknak Ahmed Hesam, a hazaiak egyiptomi balátlövője. – Az első félidő nem sikerült jól, a Szeged a hét a hat elleni játékával hatékonyan lassította le a meccs ritmusát. Aztán a második félidőben már minden jó irányt vett. Ehhez kellettek a szünetben Xavier Pascual szavai, aki arra kért minket, hogy ne törődjünk az addigiakkal, kezdjünk el futni és gyorsítani.”

A spanyol vezetőedző szavai megtették a hatásukat, a még csak épphogy felálló szegedi védekezést a hat góllal záró Hesam, a hétgólos Ivan Martinovic és a négyszer eredményes Jehja el-Dera könnyedén átlőtte. A 14–11-re elbukott első félidőre egy 19–10-re megnyerttel tudtak válaszolni, négy fordulóval az alapszakasz vége előtt hét pontra növelve előnyüket.

A bajnoki címvédőhöz tavaly nyáron igazoló Hesam teljesítménye az ősszel még rapszodikus volt, ám mostanában mint első számú balátlövő egyre stabilabban kézilabdázik. Formajavulása az Építők játékán is meglátszik, a francia PSG ellen sikerrel megvívott BL-rájátszás reményt adott csapatának, hogy ebből az évadból még ki lehet hozni valami szépet.

„Megtaláltuk az önbizalmunkat az idény legfontosabb részére. Tudtuk, hogy korábban nem játszottunk valami jól, de kilenc új játékost kellett beépítenünk, ez máshol sem ment volna könnyebben. A pályán kívül is több időt töltünk együtt, amire a BL-csoportkör alatt nem feltétlenül volt lehetőségünk. Összegyűltünk és megbeszéltük, hogy bár nem volt jó az első periódus, még mindig versenyben vagyunk a kupában, a bajnokságban és a BL-ben is” – mondta arra a kérdésünkre, hogy mi változott meg csapatában az 5. hellyel záruló BL-csoportkör óta eltelt időszakban.

„Őszintén, nagyon boldog vagyok, hogy itt játszhatok Veszprémben. Maga a város is tetszik, nem nagyon nagy, mégis csodaszép, viszont mivel nyugodt kisváros, sokkal könnyebb magadra és az edzéseidre koncentrálni. Az emberek felismernek az utcán, a múltkor, amikor parkolóhelyet kerestem a központban, többen is odajöttek egy-két kedves szóra” – avatott be minket a hétköznapjaiba a 25 éves egyiptomi.

Nem kell sokat várnia, és ismét az ősi rivális ellen szórhatja a gólokat, újabb jó pontokat szerezve a rajongóknál. A két gigász a Magyar Kupa győri négyes döntőjében már a szombati elődöntőben összekerült. Azon a meccsen jóval nagyobb hőfokú, agresszívabb csatára számíthatunk a hétfőihez képest.

Hesam szerint hiába nyertek hat góllal hétfőn, még mindig tudnak miben fejlődni, épp a fentebb említett agresszivitás és erő terén védekezésben. Viszont az sem biztos, hogy a Szeged ugyanilyen sok technikai hibával ismét tálcán fogja kínálni nekik a győzelmet…