Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Paks 2–0

A PLER idegenben nyert a Ferencváros ellen a férfi kézilabda NB I-ben

2026.04.11. 20:04
A PLER meglepetésre legyőzte a Ferencvárost (Fotó: fradi.hu)
Címkék
férfi kézilabda NB I FTC férfi kézilabda Ferencváros PLER-Budapest
A PLER-Budapest némi meglepetésre 29–26-ra nyert a Ferencváros vendégeként a férfi kézilabda NB I 22. fordulójának szombati játéknapján.

A mérkőzésen Bősz Dániel 14 védéssel és egy góllal, Gregor Ocvirk pedig 11 találattal járult hozzá a sikerhez. Utóbbi ezzel ismét a góllövőlista élére állt. Győzelmének köszönhetően a PLER a 6. helyre jött fel a tabellán.

A kieső helyen álló Komló hazai környezetben 24–18-ra győzött a Szigetszentmiklós ellen. A baranyaiak kapusai közül Makszim Vjunyik 47, Ágoston Áron 57 százalékos hatékonysággal védett. Az immár hat forduló óta nyeretlen vendégeknél Milos Mojszilov 12 védéssel és egy góllal zárt.

Az 5. helyezett NEKA hazai pályán 24–23–ra nyert a Gyöngyös ellen. A meccs utolsó negyven másodpercében három gól is született. Podoba János 16 védéssel vette ki részét a sikerből, a vendég hevesieknél az amerikai válogatott Edwards Olivér hétszer talált a hálóba, Marczika Barnabásnak pedig 13 védése volt.

A Csurgó hazai pályán döntetlent játszott a Balatonfüreddel, és ugyancsak döntetlennel ért véget a Budai Farkasok budakalászi vendégjátéka. 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 22. FORDULÓ
FTC-GREEN COLLECT–PLER-BUDAPEST 26–29 (14–15)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 600 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O. 
FTC: Borbély – Bujdosó, FÜZI 5, Karai, Koller, Győri M. 1, Kovacsics P. Csere: GYŐRI K. (kapus) 1, ANCSIN 4, Csörgő 2, Nagy Bence 4, Debreczeni, Lékai 1, Tóth P. 2, CSANÁLOSI 5 (3), Juhász Á. 1. Edző: Pásztor István
PLER: BŐSZ – TÓTH Á. 5, Kavin 1, PORDÁN 3, Vuksic 2, OCVIRK 11 (4), Fodor 2. Csere: Kránitz (kapus), Groff 1, Mikita, Albek J., Bognár 1, Fekete Á. 1, Zalai 1. Edző: Lepsényi Sándor
Az eredmény alakulása. 8. perc: 1–4. 14. p.: 6–7. 23. p.: 9–13. 37. p.: 16–19. 42. p.: 18–22. 49. p.: 21–26. 
Kiállítások: 10, ill. 14 perc 
Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Pásztor István: – Jó teljesítményt nyújtott a PLER, mindent kipróbáltunk támadásban és védekezésben is, még megkérdezem a csapatot, hogy mit kellett volna még.
Lepsényi Sándor: – Ez a meccs a szezon legjobb teljesítményét hozta, köszönöm játékosaimnak ezt a produkciót.

LIQUI MOLY NEKA–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 24–23 (9–13)
Balatonboglár, 200 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann
NEKA: PODOBA – Szücs B. 1, Kathi 3, Tóth L. 3, MÉSZÁROS M. 5, Gazsó 4, Kovács D. Csere: Mikler K. (kapus), Bugyáki 1, Balogh D., Vári, Török Á. 3, Kovács T. 1, Szepesi 3, Pál. Edző: Sótonyi László
GYÖNGYÖS: MARCZIKA – Végh B., Nagy Á. 2, Ubornyák 2, Hegedűs M. 3, Neves 3, EDWARDS 7 (3). Csere: Tomics (kapus), Jóga N. 2, Gráf 4, Lang, Schäffer, Bálint B., Dobi. Edző: Bíró Balázs
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–2. 8. p.: 1–5. 10. p.: 2–6. 12. p.: 5–6. 15. p.: 6–8. 25. p.: 6–12. 39. p.: 14–16. 44. p.: 17–16. 47. p.: 18–18. 51.p.: 20–18. 57. p.: 21–20. 59. p.: 23–20. 
Kiállítások: 6, ill. 12 perc. 
Hétméteresek: 2/0, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Sótonyi László: – Nem úgy mentünk bele a meccsbe, ahogy kellett volna – sem mentálisan, sem taktikailag. Mindenki vidám, gondtalan volt, elfelejtette, hogy mérkőzésen van. Megvoltak a helyzetek, de nem sikerült gólra váltani őket. Rengeteg eladott labdánk volt, amelyekből üres kapus gólokat kaptunk. A második félidőben viszont vérszagot kaptak a fiúk, Podoba Jánosnak rengeteg fontos védése volt, amelyeket elöl is kamatoztatni tudtunk.
Bíró Balázs: – Be kell látnunk, hogy a mentális erőnk karcsú. Nagyjából a huszonötödik percig azt játszottuk, amit akartunk, és bár fantasztikusan védett Marczika Barnabás, ez sem volt elég. A második félidőre megváltozott a játékunk, megremegtek a kezek, a kétpasszos játékot játszottuk. A védelemre nem lehet panaszom, a huszonnégy kapott gól teljesen korrekt, de amiket fejben hibáztunk, nem fért bele. Úgy tűnik, ezek a fiatal gyerekek mentális sokkal erősebbek. Ez nem az első alkalom, hogy ikszes meccsen megremegnek a kezek, de amíg a játékosok nem partnerek ennek javításában, addig ez nem fog változni.

CYEB-Budakalász–Budai Farkasok-Rév 26–26 (10–12)
CSURGÓI KK–BALATONFÜREDI KSE 27–27 (14–14)
Carbonex-Komló–Szigetszentmiklósi KSK 24–18 (14–9)
Jegyzőkönyvek hamarosan!

  1. Veszprém

21

21

826–561

+265 

42 

  2. Szeged

21

18

1

2

745–574

+171 

37 

  3. Tatabánya

22

17

5

687–624

+63 

34 

  4. FTC

22

12

2

8

715–673

+42 

26 

  5. NEKA

22

9

3

10

595–630

–35 

21 

  6. PLER

22

9

2

11

591–632

–41 

20 

  7. Balatonfüred

22

9

2

11

576–640

–64 

20 

  8. Csurgó

22

7

5

10

605–601

+4 

19 

  9. Győr

22

8

3

11

632–639

–7 

19 

10. Gyöngyös

22

8

14

585–642

–57 

16 

11. Budai Farkasok-Rév

22

4

6

12

571–642

–71 

14 

12. Szigetszentmiklós

22

6

2

14

552–639

–87 

14 

13. Komló

22

5

3

14

582–651

–69 

13 

14. Budakalász

22

4

3

15

596–710

–114 

11 

az állás

 

 

