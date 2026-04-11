A PLER idegenben nyert a Ferencváros ellen a férfi kézilabda NB I-ben

A mérkőzésen Bősz Dániel 14 védéssel és egy góllal, Gregor Ocvirk pedig 11 találattal járult hozzá a sikerhez. Utóbbi ezzel ismét a góllövőlista élére állt. Győzelmének köszönhetően a PLER a 6. helyre jött fel a tabellán.

A kieső helyen álló Komló hazai környezetben 24–18-ra győzött a Szigetszentmiklós ellen. A baranyaiak kapusai közül Makszim Vjunyik 47, Ágoston Áron 57 százalékos hatékonysággal védett. Az immár hat forduló óta nyeretlen vendégeknél Milos Mojszilov 12 védéssel és egy góllal zárt.

Az 5. helyezett NEKA hazai pályán 24–23–ra nyert a Gyöngyös ellen. A meccs utolsó negyven másodpercében három gól is született. Podoba János 16 védéssel vette ki részét a sikerből, a vendég hevesieknél az amerikai válogatott Edwards Olivér hétszer talált a hálóba, Marczika Barnabásnak pedig 13 védése volt.

A Csurgó hazai pályán döntetlent játszott a Balatonfüreddel, és ugyancsak döntetlennel ért véget a Budai Farkasok budakalászi vendégjátéka.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 22. FORDULÓ

FTC-GREEN COLLECT–PLER-BUDAPEST 26–29 (14–15)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 600 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.

FTC: Borbély – Bujdosó, FÜZI 5, Karai, Koller, Győri M. 1, Kovacsics P. Csere: GYŐRI K. (kapus) 1, ANCSIN 4, Csörgő 2, Nagy Bence 4, Debreczeni, Lékai 1, Tóth P. 2, CSANÁLOSI 5 (3), Juhász Á. 1. Edző: Pásztor István

PLER: BŐSZ 1 – TÓTH Á. 5, Kavin 1, PORDÁN 3, Vuksic 2, OCVIRK 11 (4), Fodor 2. Csere: Kránitz (kapus), Groff 1, Mikita, Albek J., Bognár 1, Fekete Á. 1, Zalai 1. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 8. perc: 1–4. 14. p.: 6–7. 23. p.: 9–13. 37. p.: 16–19. 42. p.: 18–22. 49. p.: 21–26.

Kiállítások: 10, ill. 14 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Jó teljesítményt nyújtott a PLER, mindent kipróbáltunk támadásban és védekezésben is, még megkérdezem a csapatot, hogy mit kellett volna még.

Lepsényi Sándor: – Ez a meccs a szezon legjobb teljesítményét hozta, köszönöm játékosaimnak ezt a produkciót.

LIQUI MOLY NEKA–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 24–23 (9–13)

Balatonboglár, 200 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

NEKA: PODOBA – Szücs B. 1, Kathi 3, Tóth L. 3, MÉSZÁROS M. 5, Gazsó 4, Kovács D. Csere: Mikler K. (kapus), Bugyáki 1, Balogh D., Vári, Török Á. 3, Kovács T. 1, Szepesi 3, Pál. Edző: Sótonyi László

GYÖNGYÖS: MARCZIKA – Végh B., Nagy Á. 2, Ubornyák 2, Hegedűs M. 3, Neves 3, EDWARDS 7 (3). Csere: Tomics (kapus), Jóga N. 2, Gráf 4, Lang, Schäffer, Bálint B., Dobi. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–2. 8. p.: 1–5. 10. p.: 2–6. 12. p.: 5–6. 15. p.: 6–8. 25. p.: 6–12. 39. p.: 14–16. 44. p.: 17–16. 47. p.: 18–18. 51.p.: 20–18. 57. p.: 21–20. 59. p.: 23–20.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 2/0, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Nem úgy mentünk bele a meccsbe, ahogy kellett volna – sem mentálisan, sem taktikailag. Mindenki vidám, gondtalan volt, elfelejtette, hogy mérkőzésen van. Megvoltak a helyzetek, de nem sikerült gólra váltani őket. Rengeteg eladott labdánk volt, amelyekből üres kapus gólokat kaptunk. A második félidőben viszont vérszagot kaptak a fiúk, Podoba Jánosnak rengeteg fontos védése volt, amelyeket elöl is kamatoztatni tudtunk.

Bíró Balázs: – Be kell látnunk, hogy a mentális erőnk karcsú. Nagyjából a huszonötödik percig azt játszottuk, amit akartunk, és bár fantasztikusan védett Marczika Barnabás, ez sem volt elég. A második félidőre megváltozott a játékunk, megremegtek a kezek, a kétpasszos játékot játszottuk. A védelemre nem lehet panaszom, a huszonnégy kapott gól teljesen korrekt, de amiket fejben hibáztunk, nem fért bele. Úgy tűnik, ezek a fiatal gyerekek mentális sokkal erősebbek. Ez nem az első alkalom, hogy ikszes meccsen megremegnek a kezek, de amíg a játékosok nem partnerek ennek javításában, addig ez nem fog változni.

CYEB-Budakalász–Budai Farkasok-Rév 26–26 (10–12)

CSURGÓI KK–BALATONFÜREDI KSE 27–27 (14–14)

Carbonex-Komló–Szigetszentmiklósi KSK 24–18 (14–9)

