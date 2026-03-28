Férfi kézi NB I: a szegediek magabiztosan legyőzték a Balatonfüredet

A Nemzeti Kézilabda Akadémia magabiztos sikeréből Tóth Levente hat, Mészáros Máté öt góllal, míg a szezont követően Balatonfüredre távozó Podoba János tíz védéssel vette ki a részét.

A házigazdáknál – akik egyszer sem vezettek a találkozón – Marino Maric hatszor volt eredményes.

A Szeged hazai pályán 39–23-ra nyert a Balatonfüred ellen, úgy, hogy mezőnyjátékosai közül csak Jovica Nikolics nem szerzett gólt. A másik véglet Jérémy Toto és Szilágyi Benjámin, akik hatszor voltak eredményesek. A vendégeknél Fekete Bálint jutott el fél tucat találatig.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

BUDAI FARKASOK-RÉV–LIQUI MOLY NEKA 22–27 (8–13)

Budaörs, 500 néző. V: Hargitai, Markó.

BUDAI FARKASOK: Zernovic – Csengeri 3 (1), MARIC 6, Panic 2, Bene 1, Boszkosz 1, Juhász Á. 2. Csere: Balogh T. (kapus), Nurelden 1, Kristóf M., Sinkovits 2, DRASKOVICS 3, Szeitl L., Pintér B., Hutvágner 1. Edző: Korsós Ádám

NEKA: PODOBA – Szűcs B., KATHI 4, TÓTH L. 6 (2), Bugyáki, Gazsó 2 (1), Kovács D. 3. Csere: Mikler K. (kapus), Grünfelder, Török Á. 4 (1), MÉSZÁROS M. 5, Vári 3, Kovács T., Balogh D., Kollár. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 9. perc: 1–4. 12. p.: 4–5. 27. p.: 7–12. 39. p.: 12–14. 46. p.: 16–18. 55. p.: 19–25.

Kiállítások: 6, ill. 18 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Korsós Ádám: – Égető szükségünk lett volna erre a győzelemre, pedig azt kaptuk az ellenféltől, amire készültünk, de ennyi kihagyott helyzettel és ennyi hibával nem volt lehetőségünk megszerezni a két pontot.

Sótonyi László: – Nehéz mérkőzés volt, a végeredmény csalóka, mert minden gólért meg kellett küzdeni. Sikerült ellensúlyoznunk az ellenfél rutinját, és most már nem a kiesés elkerülése a cél, hanem a minél jobb helyezés.

OTP BANK-PICK SZEGED–BALATONFÜREDI KSE 39–23 (19–11)

Szeged, 2007 néző. V: Báthory, Szécsi Lantos.

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 4 (2), Garciandia 3, Kalaras 3, Mackovsek 1, JELENIC 5, Kukics 4. Csere: RADVÁNSZKY (kapus), TOTO 6, Gottfridsson 2, Fazekas M. 1, Röd 3, SZILÁGYI B. 6 (1), Bodó 1. Edző: Michael Apelgren

BALATONFÜRED: Füstös Á. – FEKETE B. 6, Németh B. 2, Melnicsuk 3 (1), Garajszki, Varga M. 4 (1), Bóka 1. Csere: Erdei (kapus), Szretenovics 1, Klucsik 1, Simotics 1, Ambrus 1, Szabó L. 1, Kovács B. 1, Tóth N. 1. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 7. p.: 3–2. 12. p.: 6–3. 16. p.: 9–4. 22. p.: 13–6. 28. p.: 18–9. 35. p.: 22–12. 29. p.: 24–14. 44. p.: 28–16. 50. p.: 34–19. 54. p.: 36–21. 57. p.: 38–22.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Koncentrált, jó játékkal gyarapítottuk bajnoki győzelmeink számát. Örülünk, hogy Magnus Röd négy hónap után ismét pályára léphetett és biztatóan mozgott.

Kis Ákos: – Tisztában voltunk azzal, hogy ez egy másik kávéház. A BL-résztvevő Szeged a játék minden elemében felülmúlt minket. A mi sorsunk a bajnokság utolsó öt mérkőzésén dől el, szeretnénk megszerezni az ötödik helyet.