Európai kézilabdaligák: hét magyar gól ellenére kikapott a Thüringer HC
Faragó Luca és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge három-három, Szabó Anna egy gólt lőtt az Európa-liga-címvédő Thüringer HC csapatában, amely házigazdaként 26–23-ra kikapott a HSG Blomberg-Lippétől a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.
A Mosonmagyaróvárral azonos El-csoportban szereplő Thüringer HC a tabella negyedik helyén áll a német bajnokságban.
A idény végén visszavonuló Planéta Szimonetta egyszer talált a hálóba a PGE MKS Lublinban, amely 32–27-es sikerrel távozott a Szczypiorno Kalisz otthonából a lengyel női bajnokságban.
