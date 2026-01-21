Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: hét magyar gól ellenére kikapott a Thüringer HC

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.21. 22:24
Faragó Luca három gólt szerzett (Fotó: Imago Images, archív)
Faragó Luca kézilabda légiósok Kuczora Csenge
Faragó Luca és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge három-három, Szabó Anna egy gólt lőtt az Európa-liga-címvédő Thüringer HC csapatában, amely házigazdaként 26–23-ra kikapott a HSG Blomberg-Lippétől a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

A Mosonmagyaróvárral azonos El-csoportban szereplő Thüringer HC a tabella negyedik helyén áll a német bajnokságban.

A idény végén visszavonuló Planéta Szimonetta egyszer talált a hálóba a PGE MKS Lublinban, amely 32–27-es sikerrel távozott a Szczypiorno Kalisz otthonából a lengyel női bajnokságban.

 

