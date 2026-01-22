Nemzeti Sportrádió

Női kézi: a Győr légiósa is jelölt az év legjobbja címre az IHF-nél

M. B.M. B.
2026.01.22. 15:06
Reistad (balra) harmadszor, vagy De Paula és Lunde először? (Fotók: Getty Images)
A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) a hivatalos honlapján tette közzé a 2025-ös év legjobb női játékosának járó díj jelöltjeit.

A nemzetközi szövetség bejelentése alapján a díj tulajdonosa a Bruna de Paula, Henny Reistad, Katrine Lunde trió tagjai közül kerül ki. 

Az Esbjerggel BL-bronzérmes, míg a norvég válogatottat a torna gólkirálynőjeként, valamint legjobb játékosaként világbajnoki címre vezető Henny Reistad sorozatban harmadszor nyerheti el az elismerést – erre korábban csak Cristina Neagu volt képes, aki összesen négyszer volt az adott év legjobb női játékosa. 

A 45 éves, a tavalyi világbajnokságon a norvég válogatottól visszavonuló Katrine Lunde (aki jelenleg klubszinten a Crvena zvezdában véd) a holland-német közös rendezésű tornán nyújtott teljesítményével került be a jelöltek közé – mint ismert, a vb-n nyert aranyérem volt Lunde 21. érme nagy tornán.

Bruna de Paula elsősorban a Győri Audi ETO-színeiben aratott BL-győzelemmel került be a jelöltek közé, de az IHF honlapján olvasható közlemény megemlíti azt is, hogy a brazil irányító-átlövő húzóembere volt a világbajnokságon negyeddöntőig jutó dél-amerikai válogatottnak.

A 2025-ös év legjobbjának járó díj sorsáról azonos arányban döntenek a szurkolók, a legutóbbi férfi-, ill. női világbajnokságon dirigáló szövetségi kapitányok, valamint az IHF Módszertani és Edzői Bizottságának a szavazatai.

 

 

Ezek is érdekelhetik