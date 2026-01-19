Romániában folytatja a női kézi NB I gólkirálynője – hivatalos

A 24 éves játékos az előző NB I-es idény gólkirálynője volt 237 találattal, de a mostani góllövőlistáját is ő vezeti, 11 meccsen 102 gólnál jár. A helyi bajnokság kilencedik helyén tanyázó román klub közleményében „az európai kézilabda egyik leglátványosabb és legjobb játékosaként” mutatta be Pődört, aki 2028-ig szóló kontraktust kötött a kék-fehér klubbal.

A hétvégi bajnoki fordulóban 18 gólt szerző Pődör egyébként az ötödik magyar női kézilabdázó, aki a napokban szerződött keleti szomszédunkba: Kuczora Csenge és Faluvégi Dorottya a ligaelső CSM Bucuresti, míg a váci Afentaler Sára, Varga Emőke kettős a harmadik helyen álló Corona Brasov játékosa lett.