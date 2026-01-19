Nemzeti Sportrádió

Romániában folytatja a női kézi NB I gólkirálynője – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.19. 09:59
null
Pődör Rebeka nyáron légiósnak áll (Fotó: Vágvölgyi Bálint/Szombathelyi KKA)
Címkék
női kézilabda Pődör Rebeka SCM Craiova
A román élvonalbeli női kézilabda-bajnokságban szereplő SCM Craiova a hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy szerződtette az NB I-es Szombathelyi KKA játékosát, Pődör Rebekát, aki nyáron költözik az olténiai városba.

A 24 éves játékos az előző NB I-es idény gólkirálynője volt 237 találattal, de a mostani góllövőlistáját is ő vezeti, 11 meccsen 102 gólnál jár. A helyi bajnokság kilencedik helyén tanyázó román klub közleményében „az európai kézilabda egyik leglátványosabb és legjobb játékosaként” mutatta be Pődört, aki 2028-ig szóló kontraktust kötött a kék-fehér klubbal.

A hétvégi bajnoki fordulóban 18 gólt szerző Pődör egyébként az ötödik magyar női kézilabdázó, aki a napokban szerződött keleti szomszédunkba: Kuczora Csenge és Faluvégi Dorottya a ligaelső CSM Bucuresti, míg a váci Afentaler Sára, Varga Emőke kettős a harmadik helyen álló Corona Brasov játékosa lett.

Kapcsolódó tartalom

Afentaler Sára és Varga Emőke a román kézilabda-bajnokságba szerződött

A két váci kézilabdázó nyártól Brassóban folytatja a pályafutását.

Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge a CSM Bucuresti-be szerződött

A szélső februárban, az átlövő nyáron csatlakozik a román csapathoz.

 

női kézilabda Pődör Rebeka SCM Craiova
Legfrissebb hírek

Női kézilabda BL: az Esbjerg győzelmével megelőzte a Bistritát

Kézilabda
13 órája

Simon Petra: Van esélyünk az első két helyre a BL-csoportban

Kézilabda
16 órája

A Ferencváros nem kímélte a Podravkát, nyolc góllal nyert Érden a női kézi BL-ben

Kézilabda
18 órája

Háfra Noémi hamarosan visszatérhet a pályára

Kézilabda
19 órája

Utolsó útjára kísérték Róth Kálmán kézilabdaedzőt

Kézilabda
2026.01.16. 14:00

„A bukarestiek ajánlata minden szempontomnak megfelelt” – Faluvégi Dorottya az átigazolásáról

Kézilabda
2026.01.16. 09:53

A Ferencváros hatgólos idegenbeli győzelemmel előzte meg a Debrecent a tabellán

Kézilabda
2026.01.14. 19:32

Női kézi: hosszabbított világbajnok szélsőjével a Győr – hivatalos

Kézilabda
2026.01.12. 09:13
Ezek is érdekelhetik