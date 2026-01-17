Női kézilabda BL: Johansson tiszteli a Debrecent, Jensent „kultúrsokk” érte

Nemzeti Sportrádió

2026.01.17.
Per Johansson néhány nap alatt kétszer is a Loki ellen készítheti fel csapatát (Fotó: Czinege Melinda)
Magyar rangadót rendeznek Győrben, míg a Ferencváros hazai környezetben folytathatja jó sorozatát a Podravkával szemben.

Fontos győzelemmel kezdte a naptári évet a Bajnokok Ligájában a címvédő Győr és a szintén az A-csoportban szereplő Debrecen. A kisalföldiek klasszikus beálló nélkül diadalmaskodtak 27–24-re Metzben – megőrizve ezzel hibátlan mérlegüket –, ráadásul a posztra beugró Kelly Dulfert hamar elveszítették, a holland játékos már az első fél­időben összeszedte harmadik kétperces kiállítását. A győzelemben fontos szerepet játszott Hatadou Sako, a francia kapus a hajrában több bravúrt is bemutatott korábbi klubja ellen. Ő volt a hős az ETO és a Loki legutóbbi győri találkozóján is: 2024 októberében a bajnokságban 29–28-as állásnál tizenkét másodperccel a vége előtt kivédte Töpfner Alexandra lövését, így a debreceniek pont nélkül maradtak.

Egy évvel később, 2025 őszén a BL-ben már nem volt ennyire szoros a meccsük, a hajdúságiak otthonában 36–30-ra győzött a Győr. Sokáig váratott magára a Loki első hazai sikere ebben a sorozatban, de legutóbb a norvég Storhamar ellen a második félidei feltámadásnak köszönhetően meglett a régen várt siker, így a piros-fehérek a továbbjutást érő 5. helyen állnak. A hétközi bajnokin az ETO megfiatalított kerettel is ötven gól fölé jutott a nehéz helyzetben lévő dunaújvárosiak ellen, míg a DVSC az első félidőben tudta csupán tartani a lépést a ferencvárosiakkal, 35–29-re kapott ki.

  „Jó meccset szeretnénk játszani Győrben szoros eredménnyel. A Ferencváros elleni bajnoki mérkőzésünk hasonló intenzitással zajlott, tanulnunk kell a hibákból, amelyeket ott elkövettünk. Az a célunk, hogy minél tovább tudjunk lépést tartani a Győrrel; ha ez sikerül, akkor a hajrában bármi megtörténhet” – fogalmazott az EHF-nek Szilágyi Zoltán, a DVSC vezetőedzője.

Győri kollégája, Per Johansson szép szavakkal méltatta aktuális ellenfelét, egyúttal arra is utalt, hogy a felek kedden a bajnokságban is megmérkőznek egymással az Audi Arénában.

„Nagyon tisztelem a debrecenieket, mivel két éve vagyok itt, Magyarországon, és ez idő alatt sok szoros mérkőzést játszottunk otthon és idegenben egyaránt. Jó teljesítményre számítok tőlük, ezért a lehető legjobban fel kell készülnünk. Várjuk a kemény hetet, amikor kétszer is találkozunk a DVSC-vel” – mondta a svéd vezetőedző.

A Ferencváros múlt szombaton nagy csatában győzött Ikastban, az utolsó másodpercekig kiélezett csatát Simon Petra hétméterese döntötte el. Jesper Jensen vezetőedző a már említett hétközi bajnokin számíthatott a szülése után visszatérő Böde-Bíró Blankára, a kapus 2024 ősze után játszhat ismét nemzetközi porondon. Az FTC vasárnap a horvát bajnok Podravkát fogadja Érden, az eddigi 13 találkozójukon az FTC 12 győzelem mellett csupán egyszer, 1995-ben játszott döntetlent horvát ellenfelével. Mint arról már hírt adtunk, a fővárosiak tavaly nyáron kinevezett dán trénere, Jesper Jensen az Ikast elleni sikert követően érdekes interjút adott a dr.dk portálnak.

Kézilabda
Tegnap, 11:01

Jesper Jensen a kultúrát is megváltoztatná az FTC női kézilabdacsapatánál

A dán szakember célja, hogy a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is felvegyék a versenyt a Győrrel.

 „Óriási a különbség Dánia és Magyarország között az emberek és a kultúra tekintetében. Néha megdöbbentett, mennyire eltér, meg is kellett változtatni a megközelítésemet, Magyarországon rendkívül hierarchikusak az emberi viszonyok, a különböző szintek között nagy a differencia, a hierarchiában meg kell őrizni a helyet. A játékosok semmit sem tesznek egyedül. Mindig tudni akarják, mit kell cselekedniük, ahelyett hogy maguk vállalnák a felelősséget, mert akkor nem az ő hibájuk, ha valami rosszul sül el – fejtette ki a szakember. – A dánok hatalmas felelősséget vállalnak magukért, és proaktívak a saját fejlődésüket illetően, nem kell körbejárnom és tanítanom őket. A magyaroknál ez nem így van.”     

A jelentős keretátalakításba kezdő Jensen (a következő idénytől többek között két dán klasszis, a kapus Anna Kristensen és az irányító Michala Möller is érkezik) továbbá elmondta: „Azért hoztam az új játékosokat, hogy megváltoztassam a klub kultúráját. Szeretnék olyan csapatot építeni, amely abba az irányba halad, amelyet én helyesnek tartok.”

KÉZILABDA
 NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
10. FORDULÓ
SZOMBAT
A-CSOPORT
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

    
A-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. GYŐR99309–227+8218
2. Metz972283–238+4514
3. Gloria Bistrita963278–286–812
4. Esbjerg9513293–263+3011
5. DEBRECEN936255–274–196
6. Storhamar927225–250–254
7. Borussia Dortmund927256–296–404
8. Buducsnoszt9117222–287–653

VASÁRNAP
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

    
B-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Brest981294–254+4016
2. Odense9612291–272+1913
3. FTC963271–258+1312
4. CSM Bucuresti954285–266+1910
5. Ikast954267–259+810
6. Podravka9216260–283–235
7. Ljubljana9216228–264–365
8. Sola918235–275–401

 

