Női kézilabda BL: Johansson tiszteli a Debrecent, Jensent „kultúrsokk” érte
Fontos győzelemmel kezdte a naptári évet a Bajnokok Ligájában a címvédő Győr és a szintén az A-csoportban szereplő Debrecen. A kisalföldiek klasszikus beálló nélkül diadalmaskodtak 27–24-re Metzben – megőrizve ezzel hibátlan mérlegüket –, ráadásul a posztra beugró Kelly Dulfert hamar elveszítették, a holland játékos már az első félidőben összeszedte harmadik kétperces kiállítását. A győzelemben fontos szerepet játszott Hatadou Sako, a francia kapus a hajrában több bravúrt is bemutatott korábbi klubja ellen. Ő volt a hős az ETO és a Loki legutóbbi győri találkozóján is: 2024 októberében a bajnokságban 29–28-as állásnál tizenkét másodperccel a vége előtt kivédte Töpfner Alexandra lövését, így a debreceniek pont nélkül maradtak.
Egy évvel később, 2025 őszén a BL-ben már nem volt ennyire szoros a meccsük, a hajdúságiak otthonában 36–30-ra győzött a Győr. Sokáig váratott magára a Loki első hazai sikere ebben a sorozatban, de legutóbb a norvég Storhamar ellen a második félidei feltámadásnak köszönhetően meglett a régen várt siker, így a piros-fehérek a továbbjutást érő 5. helyen állnak. A hétközi bajnokin az ETO megfiatalított kerettel is ötven gól fölé jutott a nehéz helyzetben lévő dunaújvárosiak ellen, míg a DVSC az első félidőben tudta csupán tartani a lépést a ferencvárosiakkal, 35–29-re kapott ki.
„Jó meccset szeretnénk játszani Győrben szoros eredménnyel. A Ferencváros elleni bajnoki mérkőzésünk hasonló intenzitással zajlott, tanulnunk kell a hibákból, amelyeket ott elkövettünk. Az a célunk, hogy minél tovább tudjunk lépést tartani a Győrrel; ha ez sikerül, akkor a hajrában bármi megtörténhet” – fogalmazott az EHF-nek Szilágyi Zoltán, a DVSC vezetőedzője.
Győri kollégája, Per Johansson szép szavakkal méltatta aktuális ellenfelét, egyúttal arra is utalt, hogy a felek kedden a bajnokságban is megmérkőznek egymással az Audi Arénában.
„Nagyon tisztelem a debrecenieket, mivel két éve vagyok itt, Magyarországon, és ez idő alatt sok szoros mérkőzést játszottunk otthon és idegenben egyaránt. Jó teljesítményre számítok tőlük, ezért a lehető legjobban fel kell készülnünk. Várjuk a kemény hetet, amikor kétszer is találkozunk a DVSC-vel” – mondta a svéd vezetőedző.
A Ferencváros múlt szombaton nagy csatában győzött Ikastban, az utolsó másodpercekig kiélezett csatát Simon Petra hétméterese döntötte el. Jesper Jensen vezetőedző a már említett hétközi bajnokin számíthatott a szülése után visszatérő Böde-Bíró Blankára, a kapus 2024 ősze után játszhat ismét nemzetközi porondon. Az FTC vasárnap a horvát bajnok Podravkát fogadja Érden, az eddigi 13 találkozójukon az FTC 12 győzelem mellett csupán egyszer, 1995-ben játszott döntetlent horvát ellenfelével. Mint arról már hírt adtunk, a fővárosiak tavaly nyáron kinevezett dán trénere, Jesper Jensen az Ikast elleni sikert követően érdekes interjút adott a dr.dk portálnak.
Jesper Jensen a kultúrát is megváltoztatná az FTC női kézilabdacsapatánál
„Óriási a különbség Dánia és Magyarország között az emberek és a kultúra tekintetében. Néha megdöbbentett, mennyire eltér, meg is kellett változtatni a megközelítésemet, Magyarországon rendkívül hierarchikusak az emberi viszonyok, a különböző szintek között nagy a differencia, a hierarchiában meg kell őrizni a helyet. A játékosok semmit sem tesznek egyedül. Mindig tudni akarják, mit kell cselekedniük, ahelyett hogy maguk vállalnák a felelősséget, mert akkor nem az ő hibájuk, ha valami rosszul sül el – fejtette ki a szakember. – A dánok hatalmas felelősséget vállalnak magukért, és proaktívak a saját fejlődésüket illetően, nem kell körbejárnom és tanítanom őket. A magyaroknál ez nem így van.”
A jelentős keretátalakításba kezdő Jensen (a következő idénytől többek között két dán klasszis, a kapus Anna Kristensen és az irányító Michala Möller is érkezik) továbbá elmondta: „Azért hoztam az új játékosokat, hogy megváltoztassam a klub kultúráját. Szeretnék olyan csapatot építeni, amely abba az irányba halad, amelyet én helyesnek tartok.”
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
SZOMBAT
A-CSOPORT
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|9
|9
|–
|–
|309–227
|+82
|18
|2. Metz
|9
|7
|–
|2
|283–238
|+45
|14
|3. Gloria Bistrita
|9
|6
|–
|3
|278–286
|–8
|12
|4. Esbjerg
|9
|5
|1
|3
|293–263
|+30
|11
|5. DEBRECEN
|9
|3
|–
|6
|255–274
|–19
|6
|6. Storhamar
|9
|2
|–
|7
|225–250
|–25
|4
|7. Borussia Dortmund
|9
|2
|–
|7
|256–296
|–40
|4
|8. Buducsnoszt
|9
|1
|1
|7
|222–287
|–65
|3
VASÁRNAP
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Brest
|9
|8
|–
|1
|294–254
|+40
|16
|2. Odense
|9
|6
|1
|2
|291–272
|+19
|13
|3. FTC
|9
|6
|–
|3
|271–258
|+13
|12
|4. CSM Bucuresti
|9
|5
|–
|4
|285–266
|+19
|10
|5. Ikast
|9
|5
|–
|4
|267–259
|+8
|10
|6. Podravka
|9
|2
|1
|6
|260–283
|–23
|5
|7. Ljubljana
|9
|2
|1
|6
|228–264
|–36
|5
|8. Sola
|9
|–
|1
|8
|235–275
|–40
|1