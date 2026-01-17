Női kézilabda BL: Johansson tiszteli a Debrecent, Jensent „kultúrsokk” érte

Fontos győzelemmel kezdte a naptári évet a Bajnokok Ligájában a címvédő Győr és a szintén az A-csoportban szereplő Debrecen. A kisalföldiek klasszikus beálló nélkül diadalmaskodtak 27–24-re Metzben – megőrizve ezzel hibátlan mérlegüket –, ráadásul a posztra beugró Kelly Dulfert hamar elveszítették, a holland játékos már az első fél­időben összeszedte harmadik kétperces kiállítását. A győzelemben fontos szerepet játszott Hatadou Sako, a francia kapus a hajrában több bravúrt is bemutatott korábbi klubja ellen. Ő volt a hős az ETO és a Loki legutóbbi győri találkozóján is: 2024 októberében a bajnokságban 29–28-as állásnál tizenkét másodperccel a vége előtt kivédte Töpfner Alexandra lövését, így a debreceniek pont nélkül maradtak.

Egy évvel később, 2025 őszén a BL-ben már nem volt ennyire szoros a meccsük, a hajdúságiak otthonában 36–30-ra győzött a Győr. Sokáig váratott magára a Loki első hazai sikere ebben a sorozatban, de legutóbb a norvég Storhamar ellen a második félidei feltámadásnak köszönhetően meglett a régen várt siker, így a piros-fehérek a továbbjutást érő 5. helyen állnak. A hétközi bajnokin az ETO megfiatalított kerettel is ötven gól fölé jutott a nehéz helyzetben lévő dunaújvárosiak ellen, míg a DVSC az első félidőben tudta csupán tartani a lépést a ferencvárosiakkal, 35–29-re kapott ki.

„Jó meccset szeretnénk játszani Győrben szoros eredménnyel. A Ferencváros elleni bajnoki mérkőzésünk hasonló intenzitással zajlott, tanulnunk kell a hibákból, amelyeket ott elkövettünk. Az a célunk, hogy minél tovább tudjunk lépést tartani a Győrrel; ha ez sikerül, akkor a hajrában bármi megtörténhet” – fogalmazott az EHF-nek Szilágyi Zoltán, a DVSC vezetőedzője.

Győri kollégája, Per Johansson szép szavakkal méltatta aktuális ellenfelét, egyúttal arra is utalt, hogy a felek kedden a bajnokságban is megmérkőznek egymással az Audi Arénában.

„Nagyon tisztelem a debrecenieket, mivel két éve vagyok itt, Magyarországon, és ez idő alatt sok szoros mérkőzést játszottunk otthon és idegenben egyaránt. Jó teljesítményre számítok tőlük, ezért a lehető legjobban fel kell készülnünk. Várjuk a kemény hetet, amikor kétszer is találkozunk a DVSC-vel” – mondta a svéd vezetőedző.

A Ferencváros múlt szombaton nagy csatában győzött Ikastban, az utolsó másodpercekig kiélezett csatát Simon Petra hétméterese döntötte el. Jesper Jensen vezetőedző a már említett hétközi bajnokin számíthatott a szülése után visszatérő Böde-Bíró Blankára, a kapus 2024 ősze után játszhat ismét nemzetközi porondon. Az FTC vasárnap a horvát bajnok Podravkát fogadja Érden, az eddigi 13 találkozójukon az FTC 12 győzelem mellett csupán egyszer, 1995-ben játszott döntetlent horvát ellenfelével. Mint arról már hírt adtunk, a fővárosiak tavaly nyáron kinevezett dán trénere, Jesper Jensen az Ikast elleni sikert követően érdekes interjút adott a dr.dk portálnak.