Albek Anna kettő, Vámos Petra egy gólt szerezve segítette győzelemre a Metzet
A 10. forduló kora délutáni mérkőzésein a Dortmund idegenben is legyőzte a Buducsnosztot, így a továbbjutást érő 6. helyen áll. A németek legjobbja az öt gólt szerző Déborah Lassource volt, míg Szikora Melinda nem kapott lehetőséget. A Metz hazai pályán kétgólos sikert ért el a Storhamar ellen, így két pontra megközelítette az A-csoport élén álló, a Debrecen ellen vereséget szenvedő Győrt. Albek Anna két, Vámos Petra egy góllal járult hozzá a hazaiak sikeréhez.
Az Odense 40–25-re nyert a Sola vendégeként, a dánoknál Viola Charlotte Leuchter és Ragnhild Valle Dahl is tíz lövésből nyolc gólt szerzett.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német) 22–25 (10–12)
Metz Handball (francia)–Storhamar HE (norvég) 29–27 (17–16)
Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 30–31 (16–16)
B-CSOPORT
HB Sola (norvég)–Odense Handbold (dán) 25–40 (14–20)
KÉSŐBB
20.00: Brest Bretagne (francia)–Ikast Handbold (dán)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. GYŐR
10
9
–
1
339–258
+81
18
|2. Metz
10
8
–
2
312–265
+47
16
|3. Gloria Bistrita
9
6
–
3
278–286
–8
12
|4. Esbjerg
9
5
1
3
293–263
+30
11
|5. DEBRECEN
10
4
–
6
286–304
–18
8
|6. Borussia Dortmund
10
3
–
7
281–318
–37
6
|7. Storhamar
10
2
–
8
252–279
–27
4
|8. Buducsnoszt
10
1
1
8
244–312
–68
3