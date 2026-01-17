Nemzeti Sportrádió

Albek Anna kettő, Vámos Petra egy gólt szerezve segítette győzelemre a Metzet

B. A. P.B. A. P.
2026.01.17. 20:22
null
Vámos Petráék hazai pályán nyertek a Bl-ben (Fotó: Facebook/Metz Handball)
A női kézilabda Bajnokok Ligája 10. fordulójában a Dortmund és az Odense idegenben nyert, míg a Metz hazai pályán aratott diadalt.

A 10. forduló kora délutáni mérkőzésein a Dortmund idegenben is legyőzte a Buducsnosztot, így a továbbjutást érő 6. helyen áll. A németek legjobbja az öt gólt szerző Déborah Lassource volt, míg Szikora Melinda nem kapott lehetőséget. A Metz hazai pályán kétgólos sikert ért el a Storhamar ellen, így két pontra megközelítette az A-csoport élén álló, a Debrecen ellen vereséget szenvedő Győrt. Albek Anna két, Vámos Petra egy góllal járult hozzá a hazaiak sikeréhez.

Az Odense 40–25-re nyert a Sola vendégeként, a dánoknál Viola Charlotte Leuchter és Ragnhild Valle Dahl is tíz lövésből nyolc gólt szerzett.

KÉZILABDA
 NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német) 22–25 (10–12)
Metz Handball (francia)–Storhamar HE (norvég) 29–27 (17–16)
Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 30–31 (16–16)
B-CSOPORT
HB Sola (norvég)–Odense Handbold (dán) 25–40 (14–20)
KÉSŐBB
20.00: Brest Bretagne (francia)–Ikast Handbold (dán)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

1. GYŐR

10

9

1

339–258

+81 

18 

2. Metz

10

8

2

312–265

+47 

16 

3. Gloria Bistrita

9

6

3

278–286

–8 

12 

4. Esbjerg

9

5

1

3

293–263

+30 

11 

5. DEBRECEN

10

4

6

286–304

–18 

6. Borussia Dortmund

10

3

7

281–318

–37 

7. Storhamar

10

2

8

252–279

–27 

8. Buducsnoszt

10

1

1

8

244–312

–68 

 

 

