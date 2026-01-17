Albek Anna kettő, Vámos Petra egy gólt szerezve segítette győzelemre a Metzet

A 10. forduló kora délutáni mérkőzésein a Dortmund idegenben is legyőzte a Buducsnosztot, így a továbbjutást érő 6. helyen áll. A németek legjobbja az öt gólt szerző Déborah Lassource volt, míg Szikora Melinda nem kapott lehetőséget. A Metz hazai pályán kétgólos sikert ért el a Storhamar ellen, így két pontra megközelítette az A-csoport élén álló, a Debrecen ellen vereséget szenvedő Győrt. Albek Anna két, Vámos Petra egy góllal járult hozzá a hazaiak sikeréhez.

Az Odense 40–25-re nyert a Sola vendégeként, a dánoknál Viola Charlotte Leuchter és Ragnhild Valle Dahl is tíz lövésből nyolc gólt szerzett.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német) 22–25 (10–12)

Metz Handball (francia)–Storhamar HE (norvég) 29–27 (17–16)

Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 30–31 (16–16)

B-CSOPORT

HB Sola (norvég)–Odense Handbold (dán) 25–40 (14–20)

KÉSŐBB

20.00: Brest Bretagne (francia)–Ikast Handbold (dán)