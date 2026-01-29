„Óriási motivációt jelent” – megmutatta kisfiát Böde-Bíró Blanka

Böde-Bíró Blanka január közepén tért vissza a pályára, a NEKA ellen a kisfia, Dávid a lelátóról szurkolt neki édesapja, Böde Dániel ölében: „Amikor megláttam őket, akkor jött az első védésem, pedig előtte kilenc gólt kaptam zsinórban, nem is találkoztam a labdával – nem tudom, hogy a kettőnek volt-e köze egymáshoz, de óriási motivációt jelentett számomra, hogy ott ült a lelátón az apukájával.”

A Ferencváros kapusa szerint Dávid remek partner: „Jó baba, betartja a délelőtti és a délutáni rutinját, az evést és az alvást is, így nyugodtan tudok edzeni.”

Azzal kapcsolatban, hogy a féléves fiú a labdarúgáshoz vagy a kézilabdához állhat közelebb, Böde-Bíró ezt mondta: „Nagyon szereti a labdákat. Nagy a nyomás a futball felé a testvéreitől (is), gyakorolták már, hogy hogyan kell elrúgni a labdát. Úgy érzem, nem nyerhetek ebben a csatában, de nem erőltetünk semmit, az a legfontosabb, hogy egészséges legyen és szépen fejlődjön.”

Dávidnak az FTC női kézilabdázói is örültek: „Valahányszor behoztam őt, mindenki hatalmas lelkesedéssel fogadta. Kedvesek voltak vele a lányok, ő pedig érdekesnek tartotta, hogy mindenki a saját nyelvén szól hozzá.”