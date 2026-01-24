Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros a második félidőben állva hagyta a Ljubljanát

Vágólapra másolva!
2026.01.24. 17:32
null
(Fotó: Török Attila)
Címkék
női kézi BL közvetítés FTC női kézilabda FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros Krim Ljubljana
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének B-csoportjában a Ferencváros a szlovén Krim Ljubljanát fogadta, és a sok hibával tarkított, szoros első félidő után magabiztosan nyert 38–31-re.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ, B-CSOPORT
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–KRIM OTP GROUP MERCATOR (szlovén) 38–31 (17–16)
Érd, 1800 néző. V: Jakovljevics, Kovacsevics (szerbek)
FTC: Janurik – Malestein 1, INGSTAD 6, TRANBORG 2, VOGEL 5, SIMON P. 6 (1), Márton G. 4. Csere: BÖDE-BÍRÓ B. (kapus), KLUJBER 7 (3), Bordás, Dmitrijeva 4, Balázs B. 2, Hársfalvi 1. Edző: Jesper Jensen
LJUBLJANA: Riszovics – EGGER 4, Zulic 4, A. ABINA 7, Martins Mario 3, Horacek 4 (2), Mavsar 3. Csere: Vojnovic, Dajic (kapusok), Pogorelc 2, Bardrum-Larsen 1, Puncer 1, Zagar 1, Markovic, E. Abina 1. Edző: Ziga Novak
Az eredmény alakulása. 8. p.: 2–4. 12. p.: 5–6. 16. p.: 9–6. 21. p.: 13–10. 26. p.: 15–15. 38. p.: 24–17. 44. p.: 27–22. 46. p.: 30–22. 52. p.: 34–24
Kiállítások: 4, ill. 2 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Az első félidőben csak három gyors gólt tudtunk szerezni, de a másodikban már jól játszottunk. A győzelem kulcsa, hogy képesek voltunk nyugodtak és agresszívek maradni.
Ziga Novak: – Nem a teljes csapatunkkal érkeztünk, kisebb sérülések miatt többek is hiányoztak. Ettől függetlenül is büszke vagyok rá, hogy milyen magabiztosan játszottunk az első félidőben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ismét a Balkánról érkezett ellenfél az Érd Arénába, ahol a Fradi múlt héten a horvát Podravkát 31–23-ra legyőzte. A szlovén Krim Ljubljanától csak kicsivel számíthattunk nagyobb ellenállásra szombaton az egyre jobb formában lévő zöld-fehérekkel szemben.

Jesper Jensen csupán tizenegy mezőnyjátékost nevezett a két kapus, Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga mellett a szombati találkozóra. Mégsem lehet azt mondani, hogy rengeteg hiányzója volt, csupán a balátlövő Orlane Kanor és a beálló Dragana Cvijics nem volt bevethető a kapus Laura Glauser mellett.

A vendégek kezdték jobban a meccset, az első percekben a Fradi csak Emily Vogel és Vilde Ingstad összjátékából tudott eredményes lenni. A Krim 5–2-re vezetett, amikor a hazai csapat magához tért és átvette az irányítást. Simon Petra jól szervezte a játékot, a védekezés is egyre jobban működött, többször is sikerült labdaszerzésből gyorsan végigmenni, Márton Gréta és Mette Tranborg góljaival hamar fordított a zöld-fehér együttes.

Rendre könnyedén sikerült helyzetbe kerülni, mindenki kivette a részét a gólszerzésből. Meglépni látszott a magyar csapat, azonban a szünet előtt ledolgozta háromgólos hátrányát a Krim. Klujber Katrin negyedik góljával mégis a Fradi várhatta előnyből a második játékrészt (17–16).

A hazaiak gyakorlatilag öt perc alatt eldöntötték a meccset, Vogel elsöprő lendülettel támadta a szlovén falat, két újabb gólja és újabb előkészítései Ingstadnak – aki gyors egymásutánban háromszor is beköszönt – élményszámba mentek. Böde-Bíró ziccereket fogott, a szlovénok edzője, Ziga Novak 23–17-nél időt kért, hiába.

Mindenki ki akarta venni a részét a gólszerzésből, de ez nem tette görcsössé a támadójátékot, Hársfalvi Júlia és a fiatal Balázs Bítia is élt a lehetőséggel. A hajrában már csak az volt fontos, hogy senki se sérüljön meg, de azért Simon és Kljuber látványos góljaikkal igyekeztek szórakoztatni a népes szurkolósereget.

A Fradi 38–31-re győzött, és továbbra is versenyben van a biztos negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikéért. A magyar csapat legközelebb február 8-án lép pályára a BL-ben, amikor a norvég Solánál vendégeskedik.

A csoport további szombati mérkőzései
Brest Bretagne (francia)–Odense Handbold (dán) 40–33 (23–17)
HC Podravka (horvát)–CSM Bucuresti (román) 28–33 (8–14)
Vasárnap játsszák
16.00: Ikast Handbold (dán)–Sola HK (norvég)

    
A B-CSOPORT ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Brest

11

9

2

369–324

+45

18

2. FTC

11

8

3

340–312

+28

16

3. Odense

11

7

1

3

364–337

+27

15

4. CSM Bucuresti

11

7

4

344–314

+30

14

5. Ikast

10

6

4

304–294

+10

12

6. Podravka

11

2

1

8

311–347

–36

5

7. Ljubljana

11

2

1

8

279–328

–49

5

8. Sola

10

1

9

260–315

–55

1

 

 

női kézi BL közvetítés FTC női kézilabda FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros Krim Ljubljana
Legfrissebb hírek

A Puskás Akadémia korábbi játékosával erősítene a Fradi – sajtóhír

Labdarúgó NB I
5 órája

Az ETO 21 éve nem nyert a Ferencváros vendégeként

Labdarúgó NB I
11 órája

Az ETO nemet mondott az FTC ajánlataira, hogy versenyben lehessen a bajnoki címért

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:56

Női kézilabda: a Fradi sportigazgatója szerint a távozók is maradtak volna; Glauser az utolsó pillanatban döntött

Kézilabda
Tegnap, 11:24

Rafael Benítez: Nincsenek Mbappé-szintű csatáraink

Európa-liga
Tegnap, 9:07

A görög lapok szerint a Panathinaikosz jobb volt a Fradinál, többet érdemelt volna

Európa-liga
Tegnap, 8:23

Robbie Keane: Senki sem hitte, hogy hét meccs után veretlenek leszünk

Európa-liga
Tegnap, 7:03

Gróf Dávid: Csak azt bánom, hogy azt az egy lövést a végén nem tudtam hárítani

Európa-liga
2026.01.22. 23:54
Ezek is érdekelhetik