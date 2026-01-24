A Ferencváros a második félidőben állva hagyta a Ljubljanát

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ, B-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–KRIM OTP GROUP MERCATOR (szlovén) 38–31 (17–16)

Érd, 1800 néző. V: Jakovljevics, Kovacsevics (szerbek)

FTC: Janurik – Malestein 1, INGSTAD 6, TRANBORG 2, VOGEL 5, SIMON P. 6 (1), Márton G. 4. Csere: BÖDE-BÍRÓ B. (kapus), KLUJBER 7 (3), Bordás, Dmitrijeva 4, Balázs B. 2, Hársfalvi 1. Edző: Jesper Jensen

LJUBLJANA: Riszovics – EGGER 4, Zulic 4, A. ABINA 7, Martins Mario 3, Horacek 4 (2), Mavsar 3. Csere: Vojnovic, Dajic (kapusok), Pogorelc 2, Bardrum-Larsen 1, Puncer 1, Zagar 1, Markovic, E. Abina 1. Edző: Ziga Novak

Az eredmény alakulása. 8. p.: 2–4. 12. p.: 5–6. 16. p.: 9–6. 21. p.: 13–10. 26. p.: 15–15. 38. p.: 24–17. 44. p.: 27–22. 46. p.: 30–22. 52. p.: 34–24

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Az első félidőben csak három gyors gólt tudtunk szerezni, de a másodikban már jól játszottunk. A győzelem kulcsa, hogy képesek voltunk nyugodtak és agresszívek maradni.

Ziga Novak: – Nem a teljes csapatunkkal érkeztünk, kisebb sérülések miatt többek is hiányoztak. Ettől függetlenül is büszke vagyok rá, hogy milyen magabiztosan játszottunk az első félidőben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ismét a Balkánról érkezett ellenfél az Érd Arénába, ahol a Fradi múlt héten a horvát Podravkát 31–23-ra legyőzte. A szlovén Krim Ljubljanától csak kicsivel számíthattunk nagyobb ellenállásra szombaton az egyre jobb formában lévő zöld-fehérekkel szemben.

Jesper Jensen csupán tizenegy mezőnyjátékost nevezett a két kapus, Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga mellett a szombati találkozóra. Mégsem lehet azt mondani, hogy rengeteg hiányzója volt, csupán a balátlövő Orlane Kanor és a beálló Dragana Cvijics nem volt bevethető a kapus Laura Glauser mellett.

A vendégek kezdték jobban a meccset, az első percekben a Fradi csak Emily Vogel és Vilde Ingstad összjátékából tudott eredményes lenni. A Krim 5–2-re vezetett, amikor a hazai csapat magához tért és átvette az irányítást. Simon Petra jól szervezte a játékot, a védekezés is egyre jobban működött, többször is sikerült labdaszerzésből gyorsan végigmenni, Márton Gréta és Mette Tranborg góljaival hamar fordított a zöld-fehér együttes.

Rendre könnyedén sikerült helyzetbe kerülni, mindenki kivette a részét a gólszerzésből. Meglépni látszott a magyar csapat, azonban a szünet előtt ledolgozta háromgólos hátrányát a Krim. Klujber Katrin negyedik góljával mégis a Fradi várhatta előnyből a második játékrészt (17–16).

A hazaiak gyakorlatilag öt perc alatt eldöntötték a meccset, Vogel elsöprő lendülettel támadta a szlovén falat, két újabb gólja és újabb előkészítései Ingstadnak – aki gyors egymásutánban háromszor is beköszönt – élményszámba mentek. Böde-Bíró ziccereket fogott, a szlovénok edzője, Ziga Novak 23–17-nél időt kért, hiába.

Mindenki ki akarta venni a részét a gólszerzésből, de ez nem tette görcsössé a támadójátékot, Hársfalvi Júlia és a fiatal Balázs Bítia is élt a lehetőséggel. A hajrában már csak az volt fontos, hogy senki se sérüljön meg, de azért Simon és Kljuber látványos góljaikkal igyekeztek szórakoztatni a népes szurkolósereget.

A Fradi 38–31-re győzött, és továbbra is versenyben van a biztos negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikéért. A magyar csapat legközelebb február 8-án lép pályára a BL-ben, amikor a norvég Solánál vendégeskedik.

A csoport további szombati mérkőzései

Brest Bretagne (francia)–Odense Handbold (dán) 40–33 (23–17)

HC Podravka (horvát)–CSM Bucuresti (román) 28–33 (8–14)

Vasárnap játsszák

16.00: Ikast Handbold (dán)–Sola HK (norvég)