Izgalmas csatával és német győzelemmel kezdődött meg a középdöntő a férfi kézi Eb-n
A középdöntő első gólját a német Johannes Golla dobta, de aztán 7–8-ig mindig a portugálok vezettek egy-két találattal, leginkább Francisco Costa volt elemében (aki bátyja, Martim után most szintén megelőzte édesapjukat, Ricardót, aki 59 góljával vezette a portugálok Eb-örökranglistáját). A játékrész második felében egymás után háromszor már a németek találtak a kapuba, néhány percig náluk volt az előny – aztán a második félidőben kezdődhetett minden elölről…
Andreas Wolff az első harminc percben is védett fontosakat, de a szünet után igazán elkapta a fonalat; a német kapusnak nem kis része volt abban, hogy immár az ő csapata vezetett. Igaz, egy-két gólnál nagyobb előnyt nem tudott építeni.
A németek bármennyire igyekeztek semlegesíteni az ifjabbik Costát, ő nagyban gyártotta a gólokat, versenyben tartva együttesét, ráadásul a hajrára fordulva Golla piros lapot kapott róla – ellenfele arcába kapott.
A portugál csapat kapaszkodott, de egyenlíteni nem tudott, és Lukas Zerbe fél perccel a vége előtt bedobott hetesével, 31–29-nél gyakorlatilag eldőlt a rendkívül izgalmas meccs.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
I. CSOPORT, 1. FORDULÓ (HERNING)
Németország–Portugália 32–30 (11–11)
Ld: Schluroff 7, Uscins 6, Lichtlein 4, Zerbe 4, ill. F. Costa 10, M. Costa 6, Frade 5, Areia 4
Később
18.00: Spanyolország–Norvégia (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Dánia (Tv: Duna World)
|AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Németország
2
2
–
–
66–62
+4
4
|2. Franciaország
1
1
–
–
38–34
+4
2
|3. Portugália
2
1
–
1
61–61
0
2
|4. Spanyolország
1
–
–
1
32–34
–2
0
|5. Dánia
1
–
–
1
29–31
–2
0
|6. Norvégia
1
–
–
1
34–38
–4
0