Izgalmas csatával és német győzelemmel kezdődött meg a középdöntő a férfi kézi Eb-n

K. Zs.
2026.01.22. 17:18
null
Johannes Golla kapura dob a portugál védők gyűrűjéből (Fotó: Getty Images)
Németország 32–30-ra legyőzte Portugáliát a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének nyitányán a dániai Herningben.

A középdöntő első gólját a német Johannes Golla dobta, de aztán 7–8-ig mindig a portugálok vezettek egy-két találattal, leginkább Francisco Costa volt elemében (aki bátyja, Martim után most szintén megelőzte édesapjukat, Ricardót, aki 59 góljával vezette a portugálok Eb-örökranglistáját). A játékrész második felében egymás után háromszor már a németek találtak a kapuba, néhány percig náluk volt az előny – aztán a második félidőben kezdődhetett minden elölről…

Andreas Wolff az első harminc percben is védett fontosakat, de a szünet után igazán elkapta a fonalat; a német kapusnak nem kis része volt abban, hogy immár az ő csapata vezetett. Igaz, egy-két gólnál nagyobb előnyt nem tudott építeni.

A németek bármennyire igyekeztek semlegesíteni az ifjabbik Costát, ő nagyban gyártotta a gólokat, versenyben tartva együttesét, ráadásul a hajrára fordulva Golla piros lapot kapott róla – ellenfele arcába kapott.

A portugál csapat kapaszkodott, de egyenlíteni nem tudott, és Lukas Zerbe fél perccel a vége előtt bedobott hetesével, 31–29-nél gyakorlatilag eldőlt a rendkívül izgalmas meccs.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ 
I. CSOPORT, 1. FORDULÓ (HERNING)
Németország–Portugália 32–30 (11–11)
Ld: Schluroff 7, Uscins 6, Lichtlein 4, Zerbe 4, ill. F. Costa 10, M. Costa 6, Frade 5, Areia 4
Később
18.00: Spanyolország–Norvégia (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Dánia (Tv: Duna World)

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Németország

2

2

66–62

+4 

4   

2. Franciaország

1

1

38–34

+4 

2   

3. Portugália

2

1

1

61–61

2   

4. Spanyolország

1

1

32–34

–2 

0   

5. Dánia

1

1

29–31

–2 

0   

6. Norvégia

1

1

34–38

–4 

0   

 

 

