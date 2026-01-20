Nemzeti Sportrádió

Chema Rodríguez: Úgy harcoltunk, mint az oroszlánok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.20. 23:05
null
Chema Rodríguez büszke a magyar játékosokra (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság Sipos Adrián férfi kézilabda Eb 2026 magyar férfi kézilabda-válogatott Fazekas Gergő férfi kézilabda Eb Chema Rodríguez
A magyar férfi kézilabda-válogatott 24–23-as vereséget szenvedett Izlandtól az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, így nem visz pontot magával a középdöntőbe. A vesztes mérkőzés után Chema Rodríguez, Fazekas Gergő és Sipos Adrián értékelt az M4 Sportnak.

„Az első, amit mondhatok, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra – kezdte értékelését Chema Rodríguez az M4 Sport kamerája előtt. – Úgy harcoltunk, mint az oroszlánok, s végső soron mindkét válogatott megnyerhette volna a mérkőzést, de most Izlandnak sikerült, ezért gratulálok az ellenfélnek, mi pedig készülünk a következő összecsapásra.”

Szóba került a második játékrész, amikor a mieink tíz percen át nem tudtak betalálni: „Elég jól kezdtük  a második félidőt, fantasztikusan védekeztünk, hihetetlen, hogy mindössze 24 gólon tartottuk az izlandiakat. Támadásban eleinte nem voltak gondjaink, tudtunk gólokat szerezni, aztán a kapusuk kivédte a szemünket. Szinte mindent megfogott, és elkezdtünk kicsit bátortalanul játszani, nem vállaltuk be az egy az egyeket. Majd megpróbáltunk másképp játszani, de az ellenfél is nagyon jó volt. Próbálkoztunk a kétirányítós játékkal is, aztán jött Bodó Ricsi, aki tudott pár gólt szerezni kintről, ám többször kell betalálnunk távolról. Ez van, néha ők nyernek. Nem könnyű, azonban ma a teljesítményünk nem volt elég.”

„Nehéz bármit is mondani, vissza kell majd nézni a mérkőzést – mondta Fazekas Gergő.Kiadtunk magunkból mindent, büszke vagyok a csapatra, mert óriásit hajtottunk. Most ők voltak egy góllal jobbak, talán mondhatni, hogy Viktor Hallgrímsson volt a kulcs, aki bizonyította, hogy nagyon jó kapus. Voltak pillanatok, amikor amikor beragadtunk támadásban, de rengeteg ziccert hibáztunk el, ez is döntő lehetett, mert hat méterről nem szabad ennyit rontani. Az eladott labdákkal nem volt különösebb gond, védekezésben szintén jók voltunk, talán megint a gyors lerohanások terén van hiányérzetem.”

„Nehéz most szavakat találni, mert szoros meccset játszottunk, és úgy tartottuk 24 gólon ezt az izlandi csapatot, hogy igazán se a védekezésünket, se a kapusteljesítményünket, se a támadójátékunkat nem éreztem extrának – vette át a szót Sipos Adrián. Lehet, kívülről máshogy látszódott, nekem belülről úgy tűnt, mintha még maradt volna bennünk. Most nagyon fáradt mindenki, mert ez a játék nem egyszerű, főleg egy az egy ellen védekezni. A világ legjobbjai vannak náluk, és ugyan nekünk is betonvédelmünk van, de sajnos ez ilyen. Végig stabilak voltunk, és ha nincs a kapusuk extra teljesítménye, talán még sima győzelmet is arathattunk volna. Azonban fel a fejjel, mert küzdeni akarásból jelesre vizsgáztunk, mindenki teljesen odatette magát, harcoltunk az utolsó másodpercig.”

Kézilabda
1 órája

Hősies küzdelemben egy góllal kikaptunk Izlandtól a kézilabda Eb-n

A csoportot így az északiak nyerték, a mieink pedig nem visznek pontot a malmői középdöntőbe.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
3. FORDULÓ
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
IZLAND–MAGYARORSZÁG 24–23 (14–14)
Kristiansad. Vezette: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónók)
IZLAND: HALLGRÍMSSON – RÍKHARDSSON 3, MAGNÚSSON 4 (3), Smárason 2, Arnarsson, G. KRISTJÁNSSON 7, Elísson 1. Csere: Gústavsson (kapus), Gíslason, Vidarsson 1, Jonsson, Thrastarson 1, V. Kristjánsson 2 (2), Thorkelsson 3 (2), Ólafsson. Szövetségi kapitány: Snorri Gudjonsson
MAGYARORSZÁG: PALASICS – Fazekas G. 4, Ilic Z. 3, Sipos A., Ligetvári, Szita 1, Bóka 2. Csere: Bartucz (kapus), Rosta M. 1, IMRE B. 7 (4), BODÓ 5, Ónodi-Jánoskúti, Hanusz, Pergel, Krakovszki B., Lukács P. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Az eredmény alakulása. 8. p.: 3–3. 12. p.: 4–6. 15. p.: 7–6. 20. p.: 11–9. 26. p.: 12–12. 36. p.: 16–16. 45. p.: 17–19. 52. p.: 20–20. 56. p.: 22–22
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 9/7, ill. 5/4

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság Sipos Adrián férfi kézilabda Eb 2026 magyar férfi kézilabda-válogatott Fazekas Gergő férfi kézilabda Eb Chema Rodríguez
Legfrissebb hírek

Svájccal vált teljessé a magyarok kézilabda Eb-középdöntős csoportja

Kézilabda
1 órája

Hősies küzdelemben egy góllal kikaptunk Izlandtól a kézilabda Eb-n

Kézilabda
1 órája

Svájc és Észak-Macedónia is győzött, így életben tartotta továbbjutási esélyeit a kézilabda Eb-n

Kézilabda
4 órája

Rosta Miklós: Nekünk csak most kezdődik igazán az Európa-bajnokság

Kézilabda
15 órája

A spanyolok legyőzésével a németek is középdöntősök a férfi kézilabda Európa-bajnokságon

Kézilabda
2026.01.19. 22:22

Most már biztos: a dánok klasszisának véget ért a kézilabda Európa-bajnokság

Kézilabda
2026.01.19. 20:18

Hiába nyertek az osztrákok a szerbek ellen, búcsúztak a férfi kézilabda Eb-től

Kézilabda
2026.01.19. 20:03

Chema Rodríguez: Ha valaki le akar győzni minket, mindent bele kell adnia

Kézilabda
2026.01.19. 19:18
Ezek is érdekelhetik