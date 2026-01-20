Chema Rodríguez: Úgy harcoltunk, mint az oroszlánok

„Az első, amit mondhatok, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra – kezdte értékelését Chema Rodríguez az M4 Sport kamerája előtt. – Úgy harcoltunk, mint az oroszlánok, s végső soron mindkét válogatott megnyerhette volna a mérkőzést, de most Izlandnak sikerült, ezért gratulálok az ellenfélnek, mi pedig készülünk a következő összecsapásra.”

Szóba került a második játékrész, amikor a mieink tíz percen át nem tudtak betalálni: „Elég jól kezdtük a második félidőt, fantasztikusan védekeztünk, hihetetlen, hogy mindössze 24 gólon tartottuk az izlandiakat. Támadásban eleinte nem voltak gondjaink, tudtunk gólokat szerezni, aztán a kapusuk kivédte a szemünket. Szinte mindent megfogott, és elkezdtünk kicsit bátortalanul játszani, nem vállaltuk be az egy az egyeket. Majd megpróbáltunk másképp játszani, de az ellenfél is nagyon jó volt. Próbálkoztunk a kétirányítós játékkal is, aztán jött Bodó Ricsi, aki tudott pár gólt szerezni kintről, ám többször kell betalálnunk távolról. Ez van, néha ők nyernek. Nem könnyű, azonban ma a teljesítményünk nem volt elég.”

„Nehéz bármit is mondani, vissza kell majd nézni a mérkőzést – mondta Fazekas Gergő. – Kiadtunk magunkból mindent, büszke vagyok a csapatra, mert óriásit hajtottunk. Most ők voltak egy góllal jobbak, talán mondhatni, hogy Viktor Hallgrímsson volt a kulcs, aki bizonyította, hogy nagyon jó kapus. Voltak pillanatok, amikor amikor beragadtunk támadásban, de rengeteg ziccert hibáztunk el, ez is döntő lehetett, mert hat méterről nem szabad ennyit rontani. Az eladott labdákkal nem volt különösebb gond, védekezésben szintén jók voltunk, talán megint a gyors lerohanások terén van hiányérzetem.”

„Nehéz most szavakat találni, mert szoros meccset játszottunk, és úgy tartottuk 24 gólon ezt az izlandi csapatot, hogy igazán se a védekezésünket, se a kapusteljesítményünket, se a támadójátékunkat nem éreztem extrának – vette át a szót Sipos Adrián. – Lehet, kívülről máshogy látszódott, nekem belülről úgy tűnt, mintha még maradt volna bennünk. Most nagyon fáradt mindenki, mert ez a játék nem egyszerű, főleg egy az egy ellen védekezni. A világ legjobbjai vannak náluk, és ugyan nekünk is betonvédelmünk van, de sajnos ez ilyen. Végig stabilak voltunk, és ha nincs a kapusuk extra teljesítménye, talán még sima győzelmet is arathattunk volna. Azonban fel a fejjel, mert küzdeni akarásból jelesre vizsgáztunk, mindenki teljesen odatette magát, harcoltunk az utolsó másodpercig.”