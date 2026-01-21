Férfi kézilabda Eb: Bodó szerint az első három mérkőzés teljesen rendben volt

A magyar együttes – amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja – pénteken Lengyelországot 29–21-re, vasárnap Olaszországot 32–26-ra legyőzte – ezzel a középdöntőbe jutott –, majd kedden 24–23-ra kikapott Izlandtól, így az F-csoport második helyén végzett, és nem visz magával pontot.

„Az volt a célunk, hogy mindhárom meccset megnyerjük, de úgy gondolom, ez a három mérkőzés teljesen rendben volt, még ha Izlandot nem is sikerült legyőzni” – értékelt az MTI-nek.

A csoportkört 16 lövéssel és tíz góllal záró Bodó elmondta: tudták, hogy meccsről meccsre nehezebb dolguk lesz. Egyedül a lengyelekkel szembeni találkozón érezte, hogy nagyon sima lett a vége, némileg erősebb ellenfélre számított. Mint felidézte, az olaszok nagyon kellemetlenek voltak, teljesen új stílust hoznak be a kézilabdába, ellenük nehéz mérkőzést játszottak.

„Izland ellen bármi lehetett volna a végén. Jó lett volna, ha valahogy döntetlenre mentjük” – jegyezte meg.

A csapat szerdán Kristianstadból átköltözött Malmőbe, délután egy edzése lesz, csütörtökön pedig kettő.

„Próbáljuk egy kicsit visszatölteni az energiát, de úgy érzem, a csapat viszonylag friss. A negyedik-ötödik mérkőzésen szokott jönni a hullámvölgy, ezt próbáljuk kiküszöbölni vagy elnyújtani. Remélem, a következő találkozón még jobban fogunk pörögni és győzelem lesz a vége” – magyarázta Bodó.

A középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és jövő szerdán lép pályára a magyar együttes. Ellenfele a társházigazda Svédország, a világbajnoki ezüstérmes Horvátország, valamint Szlovénia és Svájc lesz. A pontos menetrendet szerda este vagy csütörtök reggel hozza nyilvánosságra az európai szövetség.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

IZLAND–MAGYARORSZÁG 24–23 (14–14)

Kristiansad. Vezette: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónók)

IZLAND: HALLGRÍMSSON – RÍKHARDSSON 3, MAGNÚSSON 4 (3), Smárason 2, Arnarsson, G. KRISTJÁNSSON 7, Elísson 1. Csere: Gústavsson (kapus), Gíslason, Vidarsson 1, Jonsson, Thrastarson 1, V. Kristjánsson 2 (2), Thorkelsson 3 (2), Ólafsson. Szövetségi kapitány: Snorri Gudjonsson

MAGYARORSZÁG: PALASICS – Fazekas G. 4, Ilic Z. 3, Sipos A., Ligetvári, Szita 1, Bóka 2. Csere: Bartucz (kapus), Rosta M. 1, IMRE B. 7 (4), BODÓ 5, Ónodi-Jánoskúti, Hanusz, Pergel, Krakovszki B., Lukács P. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 8. p.: 3–3. 12. p.: 4–6. 15. p.: 7–6. 20. p.: 11–9. 26. p.: 12–12. 36. p.: 16–16. 45. p.: 17–19. 52. p.: 20–20. 56. p.: 22–22

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 9/7, ill. 5/4