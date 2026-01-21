Svájccal kezd, Horvátországgal végez a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb középdöntőjében

Chema Rodríguez együttese Izland mögött az F-csoport második helyén zárt, így nem visz pontot a középdöntőbe, melynek meccseit Malmőben vívja meg.

A magyar válogatott pénteken Svájc ellen kezd, aztán vasárnap Szlovénia következik, majd kedden a társházigazda Svédország jön, végül pedig szerdán Horvátország ellen zárja a középdöntőt.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KÖZÉPDÖNTŐS MENETRENDJE

Január 23., péntek: Magyarország–Svájc

Január 25., vasárnap: Magyarország–Szlovénia

Január 27., kedd: Magyarország–Svédország

Január 28., szerda: Magyarország–Horvátország

A II. CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L – K Gk P 1. Svédország 1 1 – – 33–25 +8 2 2. Szlovénia 1 1 – – 38–35 +3 2 3. Izland 1 1 – – 24–23 +1 2 4. MAGYARORSZÁG 1 – – 1 23–24 –1 0 5. Svájc 1 – – 1 35–38 –3 0 6. Horvátország 1 – – 1 25–33 –8 0

KÖZÉPDÖNTŐ

A csoportok első két-két helyezettje jut az elődöntőbe. A csoportok 3. helyezettjei az 5. helyért játszanak.

II. CSOPORT, MALMÖ

Január 23., péntek

Izland–Horvátország

Svájc–MAGYARORSZÁG

Szlovénia–Svédország

Január 25., vasárnap

Izland–Svédország

Szlovénia–MAGYARORSZÁG

Svájc–Horvátország

Január 27., kedd

Szlovénia–Horvátország

Svájc–Izland

Svédország–MAGYARORSZÁG

Január 28., szerda

Szlovénia–Izland

Svájc–Svédország

Horvátország–MAGYARORSZÁG

A középdöntő pontos programját a csoportmeccsek lezárulta után véglegesítik. A középdöntőben a tervezett napi mérkőzéskezdési időpontok: 15.30, 18.00 és 20.30.

A magyar válogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)

Beállók: PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)