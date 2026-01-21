Nemzeti Sportrádió

Svájccal kezd, Horvátországgal végez a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb középdöntőjében

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 22:06
null
Teljes a magyar válogatott középdöntős programja (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda férfi kézilabda Eb 2026 férfi kézilabda Európa-bajnokság 2026 magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda Eb
Mint ismert, a magyar férfi kézilabda-válogatott az Izland elleni vereség ellenére továbbjutott az Európa-bajnokságon. A mieink a középdöntőben Svájccal, Szlovéniával, Svédországgal és Horvátországgal találkoznak. Mutatjuk a magyar nemzeti csapat programját.

Chema Rodríguez együttese Izland mögött az F-csoport második helyén zárt, így nem visz pontot a középdöntőbe, melynek meccseit Malmőben vívja meg.

A magyar válogatott pénteken Svájc ellen kezd, aztán vasárnap Szlovénia következik, majd kedden a társházigazda Svédország jön, végül pedig szerdán Horvátország ellen zárja a középdöntőt.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KÖZÉPDÖNTŐS MENETRENDJE
Január 23., péntek: Magyarország–Svájc
Január 25., vasárnap: Magyarország–Szlovénia
Január 27., kedd: Magyarország–Svédország
Január 28., szerda: Magyarország–Horvátország

A II. CSOPORT ÁLLÁSA

GY

V

L – K

Gk 

P

1. Svédország

1

1

33–25

+8 

2   

2. Szlovénia

1

1

38–35

+3 

2   

3. Izland

1

1

24–23

+1 

2   

4. MAGYARORSZÁG

1

1

23–24

–1 

0   

5. Svájc

1

1

35–38

–3 

0   

6. Horvátország

1

1

25–33

–8 

0   

KÖZÉPDÖNTŐ

A csoportok első két-két helyezettje jut az elődöntőbe. A csoportok 3. helyezettjei az 5. helyért játszanak. 

II. CSOPORT, MALMÖ
Január 23., péntek
Izland–Horvátország
Svájc–MAGYARORSZÁG
Szlovénia–Svédország
Január 25., vasárnap
Izland–Svédország
Szlovénia–MAGYARORSZÁG
Svájc–Horvátország
Január 27., kedd
Szlovénia–Horvátország
Svájc–Izland
Svédország–MAGYARORSZÁG
Január 28., szerda
Szlovénia–Izland
Svájc–Svédország
Horvátország–MAGYARORSZÁG

A középdöntő pontos programját a csoportmeccsek lezárulta után véglegesítik. A középdöntőben a tervezett napi mérkőzéskezdési időpontok: 15.30, 18.00 és 20.30.

A magyar válogatott 20 fős kerete: 
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC) 
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda férfi kézilabda Eb 2026 férfi kézilabda Európa-bajnokság 2026 magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda Eb
Legfrissebb hírek

Nem játszhat a magyarok ellen a kézi Eb-n az egyik szlovén beálló

Kézilabda
37 perce

A horvátok elleni győzelmével Svédország visz pontokat a mieink Eb középdöntős csoportjába

Kézilabda
50 perce

Férfi kézilabda Eb: Bodó szerint az első három mérkőzés teljesen rendben volt

Kézilabda
7 órája

Chema Rodríguez: Úgy harcoltunk, mint az oroszlánok

Kézilabda
23 órája

Svájccal vált teljessé a magyarok kézilabda Eb-középdöntős csoportja

Kézilabda
Tegnap, 22:32

Hősies küzdelemben egy góllal kikaptunk Izlandtól a kézilabda Eb-n

Kézilabda
Tegnap, 22:25

Svájc és Észak-Macedónia is győzött, így életben tartotta továbbjutási esélyeit a kézilabda Eb-n

Kézilabda
Tegnap, 20:03

Rosta Miklós: Nekünk csak most kezdődik igazán az Európa-bajnokság

Kézilabda
Tegnap, 9:05
Ezek is érdekelhetik