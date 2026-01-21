Svájccal kezd, Horvátországgal végez a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb középdöntőjében
Chema Rodríguez együttese Izland mögött az F-csoport második helyén zárt, így nem visz pontot a középdöntőbe, melynek meccseit Malmőben vívja meg.
A magyar válogatott pénteken Svájc ellen kezd, aztán vasárnap Szlovénia következik, majd kedden a társházigazda Svédország jön, végül pedig szerdán Horvátország ellen zárja a középdöntőt.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KÖZÉPDÖNTŐS MENETRENDJE
Január 23., péntek: Magyarország–Svájc
Január 25., vasárnap: Magyarország–Szlovénia
Január 27., kedd: Magyarország–Svédország
Január 28., szerda: Magyarország–Horvátország
|A II. CSOPORT ÁLLÁSA
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Svédország
1
1
–
–
33–25
+8
2
|2. Szlovénia
1
1
–
–
38–35
+3
2
|3. Izland
1
1
–
–
24–23
+1
2
|4. MAGYARORSZÁG
1
–
–
1
23–24
–1
0
|5. Svájc
1
–
–
1
35–38
–3
0
|6. Horvátország
1
–
–
1
25–33
–8
0
KÖZÉPDÖNTŐ
A csoportok első két-két helyezettje jut az elődöntőbe. A csoportok 3. helyezettjei az 5. helyért játszanak.
II. CSOPORT, MALMÖ
Január 23., péntek
Izland–Horvátország
Svájc–MAGYARORSZÁG
Szlovénia–Svédország
Január 25., vasárnap
Izland–Svédország
Szlovénia–MAGYARORSZÁG
Svájc–Horvátország
Január 27., kedd
Szlovénia–Horvátország
Svájc–Izland
Svédország–MAGYARORSZÁG
Január 28., szerda
Szlovénia–Izland
Svájc–Svédország
Horvátország–MAGYARORSZÁG
A középdöntő pontos programját a csoportmeccsek lezárulta után véglegesítik. A középdöntőben a tervezett napi mérkőzéskezdési időpontok: 15.30, 18.00 és 20.30.
A magyar válogatott 20 fős kerete:
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)