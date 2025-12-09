Nemzeti Sportrádió

Németország Brazília magabiztos legyőzésével jutott be a női kézi-vb elődöntőjébe

Vágólapra másolva!
2025.12.09. 18:57
null
Emily Vogel 43 másodperc elteltével vezetést szerzett a németeknek, akik onnantól végig előnyben maradtak (Fotó: Imago Images)
Címkék
Brazília női kézilabda női kézi-vb Németország női kézilabda-világbajnokság
Németország jutott be elsőként a női kézilabda-világbajnokság elődöntőjébe, miután a legjobb nyolc között kedden 30–23-ra legyőzte Brazíliát.

Első csapatként a társházigazda német válogatott jutott be a legjobb négy közé a hollandokkal közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A házigazda remekül kezdett, 4–1-es vezetésre tett szert, és mivel a brazilok védekezése az első időkérésükig nem volt elég hatékony, a 12. percben már öt találat volt a németek előnye (8–3). Noha a folytatásban hátul tudta rendezni sorait a dél-amerikai alakulat, a különbséget nem tudta érdemben csökkenteni, a vendéglátók pedig a csereként pályára lépő fiataljaikkal is tartották előnyüket, sőt, a szünetre alakult ki az addigi legnagyobb, hatgólos német előny.

A fordulás után gyorsan még kettővel megtoldotta a különbséget a német együttes (19–11), ezt követően viszont megtorpant, és a helyenként látványos megoldásokat alkalmazó brazil válogatott nyolc és fél perccel a vége előtt feljött három gólra (25–22). A végjáték a németeké lett, akiknél a ferencvárosi Emily Vogel öt góllal segítette válogatottját a magabiztos sikerhez és ezáltal ahhoz, hogy 2007 után újra a legjobb négy közé jusson világbajnokságon. A braziloknál a győri Bruna de Paula hatszor, a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor, míg a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes egyszer volt eredményes. 30–23

A németeknek ez volt az utolsó hazai mérkőzésük a világbajnokságon, a torna végjátékát, a pénteki elődöntőket és a vasárnapi bronzmérkőzést, illetve a finálét a rotterdami Ahoy Arénában rendezik meg. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott már a középdöntőben is itt szerepelt, és szerdán 18 órától a társházigazda hollandok ellen itt harcolhatja ki a négy közé jutást is.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ (DORTMUND)
Németország–Brazília 30–23 (17–11)
Ld: Döll 6, Vogel 5, ill. De Paula 6
Később
20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)

 

Brazília női kézilabda női kézi-vb Németország női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

A mieinket is feldobja, hogy végre tömött lelátók előtt játszhatnak a hollandok elleni vb-negyeddöntőben

Kézilabda
4 órája

Angela Malestein szíve szerint csak a női kézi-vb döntőjében találkozott volna a mieinkkel

Kézilabda
10 órája

Simon Petra: Örülök, hogy felül tudtunk kerekedni a rossz érzésen

Kézilabda
13 órája

Kikaptak a címvédő franciák, a hollandokkal találkozunk a női kézi-vb negyeddöntőjében

Kézilabda
21 órája

A lengyelek megverték az osztrákokat; Argentína nem zárta nyeretlenül a középdöntőt a női kézi-vb-n

Kézilabda
Tegnap, 19:35

Klujber Katrin: Ha így játszunk a negyeddöntőben, nehéz lesz az ellenfélnek

Kézilabda
2025.12.07. 23:17

Golovin Vlagyimir: Megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jól kézilabdázni

Kézilabda
2025.12.07. 22:13

Egy hajszálra voltunk a döntetlentől a vb-favorit Dánia ellen a női kézi-vb-n

Kézilabda
2025.12.07. 22:00
Ezek is érdekelhetik