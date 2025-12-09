Németország Brazília magabiztos legyőzésével jutott be a női kézi-vb elődöntőjébe

Első csapatként a társházigazda német válogatott jutott be a legjobb négy közé a hollandokkal közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A házigazda remekül kezdett, 4–1-es vezetésre tett szert, és mivel a brazilok védekezése az első időkérésükig nem volt elég hatékony, a 12. percben már öt találat volt a németek előnye (8–3). Noha a folytatásban hátul tudta rendezni sorait a dél-amerikai alakulat, a különbséget nem tudta érdemben csökkenteni, a vendéglátók pedig a csereként pályára lépő fiataljaikkal is tartották előnyüket, sőt, a szünetre alakult ki az addigi legnagyobb, hatgólos német előny.

A fordulás után gyorsan még kettővel megtoldotta a különbséget a német együttes (19–11), ezt követően viszont megtorpant, és a helyenként látványos megoldásokat alkalmazó brazil válogatott nyolc és fél perccel a vége előtt feljött három gólra (25–22). A végjáték a németeké lett, akiknél a ferencvárosi Emily Vogel öt góllal segítette válogatottját a magabiztos sikerhez és ezáltal ahhoz, hogy 2007 után újra a legjobb négy közé jusson világbajnokságon. A braziloknál a győri Bruna de Paula hatszor, a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor, míg a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes egyszer volt eredményes. 30–23

A németeknek ez volt az utolsó hazai mérkőzésük a világbajnokságon, a torna végjátékát, a pénteki elődöntőket és a vasárnapi bronzmérkőzést, illetve a finálét a rotterdami Ahoy Arénában rendezik meg. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott már a középdöntőben is itt szerepelt, és szerdán 18 órától a társházigazda hollandok ellen itt harcolhatja ki a négy közé jutást is.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ (DORTMUND)

Németország–Brazília 30–23 (17–11)

Ld: Döll 6, Vogel 5, ill. De Paula 6

Később

20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)