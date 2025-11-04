Női kézilabda NB I: nehéz az anyagi helyzet, veszélyben a dunaújvárosiak szereplése

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetéről és az NB I-es szereplés jövőjéről szóló nyilatkozat készítői úgy fogalmaznak:

„Az elmúlt hónapokban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a DKKA Nonprofit Kft. nehéz anyagi helyzetbe került. A jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a 2025–2026-os szezonban. Fontos hangsúlyozni, hogy az utánpótlás-nevelés továbbra is stabil alapokon nyugszik, és a fiatal sportolók képzése, fejlődése folyamatosan biztosított.”

A felnőttcsapat finanszírozásában a működési költségek (utazás, bérköltség, versenyeztetés, egészségügyi, logisztikai kiadások) előteremtése okoz nehézséget – pontosít a nyilatkozat, amely szerint a klubvezetők az elmúlt időszakban több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral és a város képviselőivel folytattak egyeztetést a hosszú távú fenntarthatóság érdekében.

„A DKKA nyitott minden olyan megoldásra, amely biztosíthatja Dunaújváros női kézilabdájának jövőjét, legyen szó stratégiai partnerségről vagy közös finanszírozási modellről – olvasható a szövegben. – Célunk, hogy a város és a helyi közösség továbbra is büszke lehessen arra a sportértékre és utánpótlás-nevelő munkára, amelyet a DKKA képvisel. Ehhez azonban összefogásra és kiszámítható támogatásra van szükség. Bízunk abban, hogy Dunaújváros számára továbbra is fontos marad a női kézilabda jövője, és közösen sikerül megtalálni a klub hosszú távú stabil működésének feltételeit.”

A Dunaújváros még nem nyert mérkőzést ebben a bajnoki idényben, hét forduló után két ponttal a 13. helyen áll a 14 csapatos mezőnyben.