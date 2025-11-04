Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: nehéz az anyagi helyzet, veszélyben a dunaújvárosiak szereplése

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 13:29
Címkék
DKKA Dunaújváros női kézilabda NB I Dunaújváros kézilabda
A DKKA Nonprofit Kft. nehéz anyagi helyzetbe került, a jelenlegi kihívások veszélybe sodorták a dunaújvárosi női kézilabdacsapat NB I-es szereplését – derült ki a klub kedd kora délutáni hivatalos Facebook-posztjából.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetéről és az NB I-es szereplés jövőjéről szóló nyilatkozat készítői úgy fogalmaznak:

„Az elmúlt hónapokban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a DKKA Nonprofit Kft. nehéz anyagi helyzetbe került. A jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a 2025–2026-os szezonban. Fontos hangsúlyozni, hogy az utánpótlás-nevelés továbbra is stabil alapokon nyugszik, és a fiatal sportolók képzése, fejlődése folyamatosan biztosított.”

A felnőttcsapat finanszírozásában a működési költségek (utazás, bérköltség, versenyeztetés, egészségügyi, logisztikai kiadások) előteremtése okoz nehézséget – pontosít a nyilatkozat, amely szerint a klubvezetők az elmúlt időszakban több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral és a város képviselőivel folytattak egyeztetést a hosszú távú fenntarthatóság érdekében.

„A DKKA nyitott minden olyan megoldásra, amely biztosíthatja Dunaújváros női kézilabdájának jövőjét, legyen szó stratégiai partnerségről vagy közös finanszírozási modellről – olvasható a szövegben. – Célunk, hogy a város és a helyi közösség továbbra is büszke lehessen arra a sportértékre és utánpótlás-nevelő munkára, amelyet a DKKA képvisel. Ehhez azonban összefogásra és kiszámítható támogatásra van szükség. Bízunk abban, hogy Dunaújváros számára továbbra is fontos marad a női kézilabda jövője, és közösen sikerül megtalálni a klub hosszú távú stabil működésének feltételeit.”

A Dunaújváros még nem nyert mérkőzést ebben a bajnoki idényben, hét forduló után két ponttal a 13. helyen áll a 14 csapatos mezőnyben.

 

DKKA Dunaújváros női kézilabda NB I Dunaújváros kézilabda
Legfrissebb hírek

„Nagyjából úgy történt minden, ahogyan elterveztem” – Debreczeni-Klivinyi Kinga 11 hónap után újra a pályán

Kézilabda
7 órája

Simán nyert az Esztergom a Kisvárda ellen a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.11.02. 18:42

Közel volt a sikerhez, de csak ikszelt a Mosonmagyaróvárral a Dunaújváros a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.01. 18:35

A Debrecen és az FTC is hozta a kötelezőt a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.10.29. 19:34

Női kézi NB I: nem tett csodát Győrben a Kozármisleny

Kézilabda
2025.10.28. 19:30

Női kézilabda NB I: Faragó Lea szerződést hosszabbított Esztergomban

Kézilabda
2025.10.28. 08:49

Az Esztergom legyőzte a Mosonmagyaróvárt a női kézi élvonalban

Kézilabda
2025.10.25. 19:33

Női kézilabda: már az új életét tervezi a győriek világklasszis kapusa?

Kézilabda
2025.10.23. 14:41
Ezek is érdekelhetik