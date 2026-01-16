Nemzeti Sportrádió

Kézilabda Európa-bajnokság: nemzetközi jelenlét és hazai újdonság a Josera Petfood-tól

Vágólapra másolva!
2026.01.16. 08:32
null
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság kezilabda Josera Petfood
Hamarosan kezdetét veszi a 2026-os férfi kézilabda Európa-bajnokság, amelyet január 15. és február 1. között Dánia, Norvégia és Svédország rendez. A kontinens egyik legjelentősebb sporteseményén összesen 24 válogatott vesz részt, a tornán pedig 65 mérkőzés dönt Európa legjobb csapatának kilétéről. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) hivatalos partnereként a Josera Petfood a teljes bajnokság során kiemelt láthatósággal van jelen.

A Josera Petfood jellegzetes sárga-piros logója minden résztvevő válogatott mezének ujján megjelenik, emellett látható lesz az arénák LED-felületein, a játéktér körüli vizuális megjelenéseken, valamint az interjúháttérfalakon is. Ennek köszönhetően a márka nemcsak a helyszínen, hanem a televíziós közvetítéseken keresztül is széles közönséget ér el Európa-szerte.

A magyar férfi kézilabda-válogatott 2026. január 16-án játssza első mérkőzését az Európa-bajnokságon, Lengyelország ellen, a svédországi Kristianstadban. A csoportkör során a magyar csapat Olaszországgal és Izlanddal is megmérkőzik, szintén Kristianstadban. A szövetségi kapitány megítélése szerint a válogatott jó eséllyel veheti fel a versenyt Európa legjobb csapataival, és megfelelő rajttal, valamint koncentrált játékkal akár az elődöntőbe jutás is elérhető cél lehet.

„Óriási örömmel várjuk az előttünk álló tornát: amikor Európa legjobb kézilabdacsapatai mérkőznek meg egymással, és mi családi vállalkozásként partnerként részesei lehetünk ennek, az számunkra különösen fontos” – mondta Stefan Seitz, a Josera Petfood International Head of Marketing & Brands vezetője. Hozzátette: a kézilabda igazi családi sport, amely kiválóan közvetíti a Josera Petfood értékeit, miközben egyedülálló láthatóságot biztosít a márka számára.

A sporteseményhez kapcsolódva a Josera Petfood számos online- és közösségimédia-aktivitással, valamint bolti promócióval készül Európa-szerte. A nemzetközi jelenlét mellett a magyar piac számára is fontos újdonság érkezik: februárban elindul a Josera Petfood első hivatalos magyarországi online márkaboltja, amelyen keresztül a termékek közvetlenül, Magyarországon is elérhetővé válnak a vásárlók számára. Az indulást exkluzív nyitási kedvezmény kíséri, amely az előzetesen regisztráló érdeklődők számára biztosít kedvezményes vásárlási lehetőséget.

További részletek: https://josera.com/hu/handball

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság kezilabda Josera Petfood
Legfrissebb hírek

Hiába a szegedi Frimmel 9 gólja, a németek legyőzték Ausztriát

Kézilabda
11 órája

Sipos Adrián, az új csapatkapitány: Igyekszem a teljesítményemmel visszafizetni a bizalmat

Kézilabda
16 órája

Bánhidi Bence nélkül is reális cél a nyolcba jutás – így látjuk a magyar kéziválogatottat az Eb-rajt előtt

Kézilabda
Tegnap, 7:40

Férfi kézi Eb: Bánhidi Bence nem tartott a magyar válogatottal

Kézilabda
2026.01.14. 13:12

Vajon erőt tudnak-e mutatni a balkáni válogatottak a férfi kézilabda Eb-n?

Kézilabda
2026.01.13. 14:55

A Veszprém átlövője az utazás előtt kikerült a franciák Eb-keretéből

Kézilabda
2026.01.13. 13:29

Kézi: nívós ellenfelekkel kezdte az évet az ifjúsági fiúválogatott

Utánpótlássport
2026.01.13. 10:31

Tovább írhatja a feröeri csodát a fiatal generáció a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.12. 16:05
Ezek is érdekelhetik