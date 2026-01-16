Kézilabda Európa-bajnokság: nemzetközi jelenlét és hazai újdonság a Josera Petfood-tól

A Josera Petfood jellegzetes sárga-piros logója minden résztvevő válogatott mezének ujján megjelenik, emellett látható lesz az arénák LED-felületein, a játéktér körüli vizuális megjelenéseken, valamint az interjúháttérfalakon is. Ennek köszönhetően a márka nemcsak a helyszínen, hanem a televíziós közvetítéseken keresztül is széles közönséget ér el Európa-szerte.

A magyar férfi kézilabda-válogatott 2026. január 16-án játssza első mérkőzését az Európa-bajnokságon, Lengyelország ellen, a svédországi Kristianstadban. A csoportkör során a magyar csapat Olaszországgal és Izlanddal is megmérkőzik, szintén Kristianstadban. A szövetségi kapitány megítélése szerint a válogatott jó eséllyel veheti fel a versenyt Európa legjobb csapataival, és megfelelő rajttal, valamint koncentrált játékkal akár az elődöntőbe jutás is elérhető cél lehet.

„Óriási örömmel várjuk az előttünk álló tornát: amikor Európa legjobb kézilabdacsapatai mérkőznek meg egymással, és mi családi vállalkozásként partnerként részesei lehetünk ennek, az számunkra különösen fontos” – mondta Stefan Seitz, a Josera Petfood International Head of Marketing & Brands vezetője. Hozzátette: a kézilabda igazi családi sport, amely kiválóan közvetíti a Josera Petfood értékeit, miközben egyedülálló láthatóságot biztosít a márka számára.

A sporteseményhez kapcsolódva a Josera Petfood számos online- és közösségimédia-aktivitással, valamint bolti promócióval készül Európa-szerte. A nemzetközi jelenlét mellett a magyar piac számára is fontos újdonság érkezik: februárban elindul a Josera Petfood első hivatalos magyarországi online márkaboltja, amelyen keresztül a termékek közvetlenül, Magyarországon is elérhetővé válnak a vásárlók számára. Az indulást exkluzív nyitási kedvezmény kíséri, amely az előzetesen regisztráló érdeklődők számára biztosít kedvezményes vásárlási lehetőséget.

További részletek: https://josera.com/hu/handball