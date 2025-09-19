Ismét Michael Wiederert választották meg az EHF elnökének – hivatalos

Az osztrák Andauban megrendezett 17. kongresszuson az EHF újraválasztotta Michael Wiederert. A 69 éves sportvezető a harmadik ciklusát tölti be, először 2016-ban, a St. Wolfgangban megrendezett EHF-kongresszuson választották meg.
AZ EURÓPAI KÉZILABDA-SZÖVETSÉG VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI, 2025–2029
Elnök: Michael Wiederer (osztrák)
1. alelnök: Predrag Boskovics (montenegrói)
Pénzügyi alelnök: Henrik La Cour (dán)
A versenybizottság elnöke: Bozsidar Djurkovics (szerb)
A módszertani bizottság elnöke: Pedro Sequiera (portugál)
A strandkézilabda-bizottság elnöke: Horváth Gabriella
A végrehajtó bizottság további megválasztott tagjai: Stefan Lövgren (svéd), Mesut Cebi (török), Tjark de Lange (holland)