Ismét Michael Wiederert választották meg az EHF elnökének – hivatalos

Az osztrák Andauban megrendezett 17. kongresszuson az EHF újraválasztotta Michael Wiederert. A 69 éves sportvezető a harmadik ciklusát tölti be, először 2016-ban, a St. Wolfgangban megrendezett EHF-kongresszuson választották meg.

AZ EURÓPAI KÉZILABDA-SZÖVETSÉG VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI, 2025–2029

Elnök: Michael Wiederer (osztrák)

1. alelnök: Predrag Boskovics (montenegrói)

Pénzügyi alelnök: Henrik La Cour (dán)

A versenybizottság elnöke: Bozsidar Djurkovics (szerb)

A módszertani bizottság elnöke: Pedro Sequiera (portugál)

A strandkézilabda-bizottság elnöke: Horváth Gabriella

A végrehajtó bizottság további megválasztott tagjai: Stefan Lövgren (svéd), Mesut Cebi (török), Tjark de Lange (holland)