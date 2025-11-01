Veretlenek csatáznak Győrben, dán riválist fogad a Ferencváros
Hosszú idő után vív egymással tétmérkőzést a győri és a metzi női kézicsapat, az előző két idényben elkerülték egymást, pedig 2024-ben és 2025-ben is eljutottak a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjéig. Csak amíg a franciák az elődöntőt és a bronzmérkőzést is elveszítették, az ETO tavaly és idén is a csúcsra ért a legrangosabb sorozatban. Az előző évad végére három magyar szerepelt a Metz színeiben, Vámos Petra mellett Szemerey Zsófi és Szöllősi-Schatzl Nadine is a francia bajnokot erősítette. A kapus azóta Győrben véd, míg az ETO-val 2024-ben BL-t nyerő szélső mára a budaörsieknél szerepel. Vámos viszont nem maradt magára, Albek Anna személyében kapott magyar társat.
Az örökmérleg az ETO-nak kedvez, az eddigi tizenegy tétmérkőzésből nyolcat megnyert, de a 2022–2023-as idényben oda-vissza kikapott a Metztől. Frissebb emlék a nyári strasbourgi felkészülési torna, amelyen 27–20-ra diadalmaskodtak a győriek. A rajt mindkét csapatnak nagyszerűen sikerült, mindegyik meccsüket megnyerték, így a szombati találkozó előre hozott döntőnek is beillik.
„Szilárd védelemre van szükségünk, valamint nem szabad hagyni az ellenfelünket könnyű gólokat szerezni – mondta a meccset megelőzően az európai szövetség honlapján Kristina Jörgensen, a győriek dán irányítója, aki 2022 és 2024 között erősítette a metzieket. – Nem hibázhatunk sokat, különben lerohannak bennünket. Fontos, hogy megtartsuk a labdát, és ne legyenek technikai hibáink.”
Az ETO támadójátéka a leghatékonyabb, az eddigi öt meccsen 179 gólt szereztek, ennél többre egyetlen csapat sem volt képes. A metzi védők és kapusok stabilitását mutatja, hogy csupán 124 alkalommal találtak be nekik, ez a második legjobb mutató a mezőnyben.
A győriekhez kapcsolódó hír, hogy a klub hosszabbított holland balszélsőjével, Bo van Wetering kontraktusa 2028-ig szól. „Győr nekem tökéletes közeg, fejlődhetek, tanulhatok, emellett a világ egyik legjobb csapatával és játékosaival dolgozhatok együtt naponta. Szeretném, ha a következő években még több trófeát nyernénk, és továbbra is olyan kézilabdát mutatnánk, amire a szurkolóink büszkék lehetnek” – idézi játékosát az ETO honlapja.
A B-csoportban a Ferencváros sorozatban negyedik győzelmére hajt, szombaton a dán Ikast érkezik Érdre, mindkét együttes hat pontot gyűjtött eddig. Ami az örökmérleget illeti, a Ferencváros eddig csupán egyszer múlta felül ellenfelét, még 2023 októberében aratott szoros 37–36-os győzelmet, míg Dániában döntetlenre végeztek a felek. Fontos erőfelmérő lesz tehát a mérkőzés a Fradinak, győzelemmel Jesper Jensen csapata végképp kimászna a gödörből.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
SZOMBAT
A-CSOPORT
16.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Ikast HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
A-CSOPORT
16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|5
|5
|–
|–
|179–128
|+51
|10
|2. Metz
|5
|5
|–
|–
|164–124
|+40
|10
|3. Gloria Bistrita
|5
|3
|–
|2
|143–158
|–15
|6
|4. Esbjerg
|5
|2
|–
|3
|156–152
|+4
|4
|5. Storhamar
|5
|2
|–
|3
|125–122
|+3
|4
|6. Borussia Dortmund
|5
|2
|–
|3
|139–157
|–18
|4
|7. DEBRECEN
|5
|1
|–
|4
|143–154
|–11
|2
|8. Buducsnoszt
|5
|–
|–
|5
|100–154
|–54
|0
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Brest
|5
|5
|–
|–
|168–139
|+29
|10
|2. Odense
|5
|3
|1
|1
|163–158
|+5
|7
|3. FTC
|5
|3
|–
|2
|156–145
|+11
|6
|4. Ikast
|5
|3
|–
|2
|147–145
|+2
|6
|5. Podravka
|5
|2
|1
|2
|146–150
|–4
|5
|6. CSM Bucuresti
|5
|2
|–
|3
|150–145
|+5
|4
|7. Ljubljana
|5
|1
|–
|4
|120–146
|–26
|2
|8. Sola
|5
|–
|–
|5
|124–146
|–22
|0