Veretlenek csatáznak Győrben, dán riválist fogad a Ferencváros

2025.11.01. 11:28
null
Kristina jöürgensen jelezte, nem szabad hagyni a metzieknek, hogy könnyű gólokat szerezzenek (Fotó: Török Attila)
A címvédő győri csapat és a francia Metz is hibátlanul kezdte a Bajnokok Ligáját, a két együttes szombati összecsapása előre hozott döntőnek is beillik.

Hosszú idő után vív egymással tétmérkőzést a győri és a metzi női kézicsapat, az előző két idényben elkerülték egymást, pedig 2024-ben és 2025-ben is eljutottak a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjéig. Csak amíg a franciák az elődöntőt és a bronzmérkőzést is elveszítették, az ETO tavaly és idén is a csúcsra ért a legrangosabb sorozatban. Az előző évad végére három magyar szerepelt a Metz színeiben, Vámos Petra mellett Szemerey Zsófi és Szöllősi-Schatzl Nadine is a francia bajnokot erősítette. A kapus azóta Győrben véd, míg az ETO-val 2024-ben BL-t nyerő szélső mára a budaörsieknél szerepel. Vámos viszont nem maradt magára, Albek Anna személyében kapott magyar társat.

Az örökmérleg az ETO-nak kedvez, az eddigi tizenegy tétmérkőzésből nyolcat megnyert, de a 2022–2023-as idényben oda-vissza kikapott a Metztől. Frissebb emlék a nyári strasbourgi felkészülési torna, amelyen 27–20-ra diadalmaskodtak a győriek. A rajt mindkét csapatnak nagyszerűen sikerült, mindegyik meccsüket megnyerték, így a szombati találkozó előre hozott döntőnek is beillik.

„Szilárd védelemre van szükségünk, valamint nem szabad hagyni az ellenfelünket könnyű gólokat szerezni – mondta a meccset megelőzően az európai szövetség honlapján Kris­tina Jörgensen, a győriek dán irányítója, aki 2022 és 2024 között erősítette a metzieket.  – Nem hibázhatunk sokat, különben lerohannak bennünket. Fontos, hogy megtartsuk a labdát, és ne legyenek technikai hibáink.”   

Az ETO támadójátéka a leghatékonyabb, az eddigi öt meccsen 179 gólt szereztek, ennél többre egyetlen csapat sem volt képes. A metzi védők és kapusok stabilitását mutatja, hogy csupán 124 alkalommal találtak be nekik, ez a második legjobb mutató a mezőnyben.

A győriekhez kapcsolódó hír, hogy a klub hosszabbított holland balszélsőjével, Bo van Wetering kontraktusa 2028-ig szól. „Győr nekem tökéletes közeg, fejlődhetek, tanulhatok, emellett a világ egyik legjobb csapatával és játékosaival dolgozhatok együtt naponta. Szeretném, ha a következő években még több trófeát nyernénk, és továbbra is olyan kézilabdát mutatnánk, amire a szurkolóink büszkék lehetnek” – idézi játékosát az ETO honlapja.

A B-csoportban a Ferencváros sorozatban negyedik győzelmére hajt, szombaton a dán Ikast érkezik Érdre, mindkét együttes hat pontot gyűjtött eddig. Ami az örökmérleget illeti, a Ferencváros eddig csupán egyszer múlta felül ellenfelét, még 2023 októberében aratott szoros 37–36-os győzelmet, míg Dániában döntetlenre végeztek a felek. Fontos erőfelmérő lesz tehát a mérkőzés a Fradinak, győzelemmel Jesper Jensen csapata végképp kimászna a gödörből.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
SZOMBAT
A-CSOPORT
16.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Ikast HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
A-CSOPORT
16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. GYŐR55179–128+5110
2. Metz55164–124+4010
3. Gloria Bistrita532143–158–156
4. Esbjerg523156–152+44
5. Storhamar523125–122+34
6. Borussia Dortmund523139–157–184
7. DEBRECEN514143–154–112
8. Buducsnoszt55100–154–540
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Brest55168–139+2910
2. Odense5311163–158+57
3. FTC532156–145+116
4. Ikast532147–145+26
5. Podravka5212146–150–45
6. CSM Bucuresti523150–145+54
7. Ljubljana514120–146–262
8. Sola55124–146–220

 

 

