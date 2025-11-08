Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi

Nemzeti Sportrádió

2025.11.08.
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Vámos Petra másfél év után ellenfélként tér vissza Debrecenbe, az Audi Arénában a leggólerősebb csapat fogadja a legjobb védelmű együttest.

A múlt hétvége nagyszerűen sikerült a Bajnokok Ligájában szereplő magyar csapatok számára: a címvédő győriek csoportrangadót nyertek a két magyarral felálló metziek ellen, a Ferencváros sorozatban negyedik meccsén győzött az elitligában, míg a DVSC nagy hajrával fordított a norvég bajnok otthonában.

De ez már a múlt, szombaton újabb erőpróba vár az együttesekre. A csoportját hat forduló után hibátlanul vezető ETO a Storhamart fogadja, a sorozatban a győriek találtak legtöbbször ellenfelük kapujába (210), míg a norvég együttes nevéhez fűződik a legkevesebb kapott gól (152). Kifejezetten jól véd Eli Marie Raasok (37 százalékos hatékonysággal), míg Anniken Obaidli 35 alkalommal volt eredményes – mindkét játékos szerepel a norvég válogatott világbajnoki keretében. Ahogyan a győri balátlövő, Kristine Breistöl is, aki a meccs előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a Storhamarnak nincs mitől félnie a győri meccs előtt.

 „Aktuális ellenfelünket jó csapatnak tartom, már rendelkezik némi BL-rutinnal. Ha továbbra is úgy játszunk, ahogy eddig tettük, akkor győzünk. Viszont tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a csapatok vesztenivaló nélkül jöhetnek hozzánk” – mondta a kézilabdázó az európai szövetségnek.

A szintén A-csoportos debreceniekre nagy meccs vár a metziek ellen, visszatér ugyanis ellenfélként Vámos Petra, az irányító 2019 és 2024 között szerepelt a Lokiban. Húga, Míra most is a DVSC-t erősíti, a balszélső tizenegy gólig jutott.

„A Metz már bizonyította, milyen erős csapat, ebben az idényben csak a Győrtől szenvedett vereséget. Ami minket illet, csak saját magunkkal kell foglalkoznunk, ha maximálisan teljesítünk, nyílt lehet a végjáték, nekünk ez a legfőbb célunk” – vélekedett Szilágyi Zoltán, a debreceniek mestere az EHF által a hét meccsének megválasztott összecsapás előtt.

A B-csoportban az őszt döcögve kezdő ferencvárosiak az utóbbi időben egyre jobb formába lendülnek, jó értékmérő lesz a veretlen Brest Bretagne elleni idegenbeli találkozó. A Fradi eddig csupán egyszer, még 2024 márciusában győzte le francia ellenfelét idegenben, akkor 31–26-os siker született. Támadásban kulcsszerep vár Klujber Katrinra és Emily Vogelre, a magyar jobbátlövő 35, a német balátlövő 33 gólnál tart a sorozatban.

A Brest mestere, a korábban Győrben is kézilabdázó Raphaëlle Tervel jelezte, ez lesz az utolsó hazai meccsük ebben az idényben, így szépen búcsúznának szurkolóiktól: „Megpróbáljuk tartani a lendületünket egy erős, sok tehetséges játékossal rendelkező csapat ellen. Szándékunk, hogy folytassuk győzelmi sorozatunkat és a csoport élén maradjunk.”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
SZOMBAT
A-csoport
16.00: Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) élőben az NSO-n!
20.00: DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) élőben az NSO-n!
B-csoport
18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) élőben az NSO-n!
16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Odense (dán)
18.00: Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román)
VASÁRNAP
A-csoport
14.00: Esbjerg (dán)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1)
16.00: Bistrita (román)–Dortmund (német) (Tv: Sport1)
B-csoport
16.00: Ikast (dán)–Podravka Koprivnica (horvát)

1. GYŐR66210–155+55 12 
2. Metz651191–155+36 10 
3. Gloria Bistrita642172–184–12 
4. Esbjerg633192–181+11 
5. Storhamar624153–152+1 
6. DEBRECEN624173–182–9 
7. Borussia Dortmund624168–193–25 
8. Buducsnoszt66126–183–57 
az A-cSOPORT ÁLLÁSA
1. Brest66201–164+37 12 
2. Odense6411199–188+11 
3. FTC642183–169+14 
4. Ikast633171–172–1 
5. Podravka6213171–183–12 
6. CSM Bucuresti624180–181–1 
7. Ljubljana624155–174–19 
8. Sola66152–181–29 
a B-csoport állása

 

 

Ezek is érdekelhetik