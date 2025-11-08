Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi
A múlt hétvége nagyszerűen sikerült a Bajnokok Ligájában szereplő magyar csapatok számára: a címvédő győriek csoportrangadót nyertek a két magyarral felálló metziek ellen, a Ferencváros sorozatban negyedik meccsén győzött az elitligában, míg a DVSC nagy hajrával fordított a norvég bajnok otthonában.
De ez már a múlt, szombaton újabb erőpróba vár az együttesekre. A csoportját hat forduló után hibátlanul vezető ETO a Storhamart fogadja, a sorozatban a győriek találtak legtöbbször ellenfelük kapujába (210), míg a norvég együttes nevéhez fűződik a legkevesebb kapott gól (152). Kifejezetten jól véd Eli Marie Raasok (37 százalékos hatékonysággal), míg Anniken Obaidli 35 alkalommal volt eredményes – mindkét játékos szerepel a norvég válogatott világbajnoki keretében. Ahogyan a győri balátlövő, Kristine Breistöl is, aki a meccs előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a Storhamarnak nincs mitől félnie a győri meccs előtt.
„Aktuális ellenfelünket jó csapatnak tartom, már rendelkezik némi BL-rutinnal. Ha továbbra is úgy játszunk, ahogy eddig tettük, akkor győzünk. Viszont tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a csapatok vesztenivaló nélkül jöhetnek hozzánk” – mondta a kézilabdázó az európai szövetségnek.
A szintén A-csoportos debreceniekre nagy meccs vár a metziek ellen, visszatér ugyanis ellenfélként Vámos Petra, az irányító 2019 és 2024 között szerepelt a Lokiban. Húga, Míra most is a DVSC-t erősíti, a balszélső tizenegy gólig jutott.
„A Metz már bizonyította, milyen erős csapat, ebben az idényben csak a Győrtől szenvedett vereséget. Ami minket illet, csak saját magunkkal kell foglalkoznunk, ha maximálisan teljesítünk, nyílt lehet a végjáték, nekünk ez a legfőbb célunk” – vélekedett Szilágyi Zoltán, a debreceniek mestere az EHF által a hét meccsének megválasztott összecsapás előtt.
A B-csoportban az őszt döcögve kezdő ferencvárosiak az utóbbi időben egyre jobb formába lendülnek, jó értékmérő lesz a veretlen Brest Bretagne elleni idegenbeli találkozó. A Fradi eddig csupán egyszer, még 2024 márciusában győzte le francia ellenfelét idegenben, akkor 31–26-os siker született. Támadásban kulcsszerep vár Klujber Katrinra és Emily Vogelre, a magyar jobbátlövő 35, a német balátlövő 33 gólnál tart a sorozatban.
A Brest mestere, a korábban Győrben is kézilabdázó Raphaëlle Tervel jelezte, ez lesz az utolsó hazai meccsük ebben az idényben, így szépen búcsúznának szurkolóiktól: „Megpróbáljuk tartani a lendületünket egy erős, sok tehetséges játékossal rendelkező csapat ellen. Szándékunk, hogy folytassuk győzelmi sorozatunkat és a csoport élén maradjunk.”
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
SZOMBAT
A-csoport
16.00: Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.00: DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-csoport
18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Odense (dán)
18.00: Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román)
VASÁRNAP
A-csoport
14.00: Esbjerg (dán)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1)
16.00: Bistrita (román)–Dortmund (német) (Tv: Sport1)
B-csoport
16.00: Ikast (dán)–Podravka Koprivnica (horvát)
|1. GYŐR
|6
|6
|–
|–
|210–155
|+55
|12
|2. Metz
|6
|5
|–
|1
|191–155
|+36
|10
|3. Gloria Bistrita
|6
|4
|–
|2
|172–184
|–12
|8
|4. Esbjerg
|6
|3
|–
|3
|192–181
|+11
|6
|5. Storhamar
|6
|2
|–
|4
|153–152
|+1
|4
|6. DEBRECEN
|6
|2
|–
|4
|173–182
|–9
|4
|7. Borussia Dortmund
|6
|2
|–
|4
|168–193
|–25
|4
|8. Buducsnoszt
|6
|–
|–
|6
|126–183
|–57
|0
|1. Brest
|6
|6
|–
|–
|201–164
|+37
|12
|2. Odense
|6
|4
|1
|1
|199–188
|+11
|9
|3. FTC
|6
|4
|–
|2
|183–169
|+14
|8
|4. Ikast
|6
|3
|–
|3
|171–172
|–1
|6
|5. Podravka
|6
|2
|1
|3
|171–183
|–12
|5
|6. CSM Bucuresti
|6
|2
|–
|4
|180–181
|–1
|4
|7. Ljubljana
|6
|2
|–
|4
|155–174
|–19
|4
|8. Sola
|6
|–
|–
|6
|152–181
|–29
|0