Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi

A múlt hétvége nagyszerűen sikerült a Bajnokok Ligájában szereplő magyar csapatok számára: a címvédő győriek csoportrangadót nyertek a két magyarral felálló metziek ellen, a Ferencváros sorozatban negyedik meccsén győzött az elitligában, míg a DVSC nagy hajrával fordított a norvég bajnok otthonában.

De ez már a múlt, szombaton újabb erőpróba vár az együttesekre. A csoportját hat forduló után hibátlanul vezető ETO a Storhamart fogadja, a sorozatban a győriek találtak legtöbbször ellenfelük kapujába (210), míg a norvég együttes nevéhez fűződik a legkevesebb kapott gól (152). Kifejezetten jól véd Eli Marie Raasok (37 százalékos hatékonysággal), míg Anniken Obaidli 35 alkalommal volt eredményes – mindkét játékos szerepel a norvég válogatott világbajnoki keretében. Ahogyan a győri balátlövő, Kristine Breistöl is, aki a meccs előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a Storhamarnak nincs mitől félnie a győri meccs előtt.

„Aktuális ellenfelünket jó csapatnak tartom, már rendelkezik némi BL-rutinnal. Ha továbbra is úgy játszunk, ahogy eddig tettük, akkor győzünk. Viszont tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a csapatok vesztenivaló nélkül jöhetnek hozzánk” – mondta a kézilabdázó az európai szövetségnek.

A szintén A-csoportos debreceniekre nagy meccs vár a metziek ellen, visszatér ugyanis ellenfélként Vámos Petra, az irányító 2019 és 2024 között szerepelt a Lokiban. Húga, Míra most is a DVSC-t erősíti, a balszélső tizenegy gólig jutott.

„A Metz már bizonyította, milyen erős csapat, ebben az idényben csak a Győrtől szenvedett vereséget. Ami minket illet, csak saját magunkkal kell foglalkoznunk, ha maximálisan teljesítünk, nyílt lehet a végjáték, nekünk ez a legfőbb célunk” – vélekedett Szilágyi Zoltán, a debreceniek mestere az EHF által a hét meccsének megválasztott összecsapás előtt.

A B-csoportban az őszt döcögve kezdő ferencvárosiak az utóbbi időben egyre jobb formába lendülnek, jó értékmérő lesz a veretlen Brest Bretagne elleni idegenbeli találkozó. A Fradi eddig csupán egyszer, még 2024 márciusában győzte le francia ellenfelét idegenben, akkor 31–26-os siker született. Támadásban kulcsszerep vár Klujber Katrinra és Emily Vogelre, a magyar jobbátlövő 35, a német balátlövő 33 gólnál tart a sorozatban.

A Brest mestere, a korábban Győrben is kézilabdázó Raphaëlle Tervel jelezte, ez lesz az utolsó hazai meccsük ebben az idényben, így szépen búcsúznának szurkolóiktól: „Megpróbáljuk tartani a lendületünket egy erős, sok tehetséges játékossal rendelkező csapat ellen. Szándékunk, hogy folytassuk győzelmi sorozatunkat és a csoport élén maradjunk.”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

SZOMBAT

A-csoport

16.00: Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.00: DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-csoport

18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Odense (dán)

18.00: Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román)

VASÁRNAP

A-csoport

14.00: Esbjerg (dán)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1)

16.00: Bistrita (román)–Dortmund (német) (Tv: Sport1)

B-csoport

16.00: Ikast (dán)–Podravka Koprivnica (horvát)

1. GYŐR 6 6 – – 210–155 +55 12 2. Metz 6 5 – 1 191–155 +36 10 3. Gloria Bistrita 6 4 – 2 172–184 –12 8 4. Esbjerg 6 3 – 3 192–181 +11 6 5. Storhamar 6 2 – 4 153–152 +1 4 6. DEBRECEN 6 2 – 4 173–182 –9 4 7. Borussia Dortmund 6 2 – 4 168–193 –25 4 8. Buducsnoszt 6 – – 6 126–183 –57 0 az A-cSOPORT ÁLLÁSA