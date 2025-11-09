Jensen szerint egy szakértő véleménye miatt maradhatott le egy igazolásról a Fradi

Mint ismert, október 11-én a Győr nagyon simán, 15 góllal legyőzte az FTC-t a női kézilabda NB I-ben. Peter Bruun Jörgensen, a dán TV2 Sport szakértője a súlyos vereség után még Jesper Jensen helyét is megkérdőjelezte. „Hatalmas nyomás alatt van, a nagy magyar rangadók több edző állását követelték már. Az FTC teljesítménye nem volt elég jó, ezért Jensen is közvetlen veszélyben van”– mondta Jörgensen, aki az FTC gyenge BL-teljesítményét is kiemelte.

A nyáron érkező Jensen maradt a Ferencváros élén, de mély benyomást tettek rá a szakértő szavai: „Nem éreztem veszélyben a helyem. Talán Kelet-Európában hirtelen reagálnak, de itt nem történt ilyesmi.” A legutóbbi 37 évben Jesper Jensen csak a hatodik edző az FTC-ben, ez is mutatja, hogy nem szoktak hirtelen edzőt váltani a Ferencvárosnál. „Peter megjegyzése bosszantó volt. Azt gondolom, hogy a szakértői megnyilvánulása miatt elvesztettünk egy játékost. Volt egy játékos a dán bajnokságban, aki talán elolvasta Peter kommentjét. Ő nem jött volna Budapestre, ha én nem lennék itt, s végül, azt hiszem, emiatt elbizonytalanodott” – árulta el Jensen, majd hozzátette, hogy egyáltalán nem haragszik Peter Bruun Jörgensenre.

Jensen természetesen nem árulta el, melyik kézilabdázóról van szó, azonban azt elmondta, hogy tisztában van a Ferencvárosnál rá nehezedő nyomással. „Ez a munkám része. Nem éreztem sosem a nyomást, viszont nagyon fárasztó volt, hogy a csapat nem működött százszázalékosan. Sokat tanultam abból az időszakból, megtanultunk még jobban koncentrálni és megismerni egymást.”

Jensen most először vállalt külföldön munkát, erről így vallott: „Izgalmas volt, leginkább pozitív élmény, de azért voltak nehézségek is. Főleg az, hogy egyedül vagyok és nincs velem a családom, amihez szintén hozzá kellett szoknom a mindennapokban. Pozitív meglepetés volt a klub, a hangulat és az, hogy egy másik országban vagyok.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jensen felesége februárban síbalesetet szenvedett, Lotte Haandbaek térdét meg kellett operálni, de a műtét során vérrögök keletkeztek a lábában. Ezt követően életmentő műtét, majd egy hónapnyi kórházi kezelés várt Haandbaekre, akit összesen 14-szer operáltak meg. „Lotte állapota napról napra egyre jobb és jobb. Amikor az életed forog kockán és valószínűség szerint a lábad egy részét elveszíted, akkor olyan mélyen vagy, ahol nem szívesen lennél. Ha innen visszatérsz, akkor hálásabbá válsz. Úgy gondolom, hogy szinte teljes pompájában fog visszatérni. Nagyon jól viselte a helyzetet annak ellenére, hogy én Budapestre utaztam.”

„Kezdetben furcsa volt. Ezt megelőzően 29 évig éltem együtt a feleségemmel, nehéz volt az elején, hogy hirtelen nem volt meg a közös napi rutinunk” – mondta Jensen, aki szerint a számos videóhívás és telefonbeszélgetés segített a családnak megtalálni a ritmust. „Mindig is tudtuk, hogy ez nem 15 évre szól. Ez egy korlátozott ideig tartó kísérlet arra, hogy kipróbáljunk valami mást és új perspektívát kapjon az életünk.”

Jensen a dán TV2-vel beszélgetve az FTC-t a magyar Barcelonának nevezte, hiszen a Ferencváros is egyazon klub égisze alatt számos sportágban képviselteti magát. „Dániában csak egy kézilabdaklub edzője voltam, semmi más. Itt a logó sokkal fontosabb. Egyrészt, mert különleges szenvedély övezi, másrészt mert az FTC logóját viselve általában a magyar sport fontos részét képezzük. Úgy gondolom, hogy a győzelemhez vezető út az, ha olyan helyet teremtünk, ahová a legtöbb játékos szeretne jönni a világon. Ha ide akarnak jönni a legtöbben a legjobbak közül, akkor szerintem nagyobb esélyünk van a győzelemre.”