Fazekas Máté a Szegedre igazolásról: Mindenképp élnem kellett a lehetőséggel

Ezúttal nem volt esélye a szegedi kézilabdacsapatnak a BL-címvédő ellen – ha megnézzük a német Magdeburg elmúlt időszakban nyújtott teljesítményét, ebben semmi meglepetés sincs. Bennet Wiegert együttese a legrangosabb európai kupasorozatban 12 meccse veretlen, legutóbb a norvég Kolstad tudta legyőzni, még február 27-én.

Szerdán a Janus Smárason és Magnus Röd nélkül felálló Szegedet is a szokásos, a Gísli Kristjánsson és Felix Claar egy-egyezésére épülő támadójátékkal, illetve a továbbra is szédületes formában lévő Sergey Hernández védéseivel tudta 34–30-ra felülmúlni. A Tisza-partiak vezetőedzője, Michael Apelgren a sérülések miatt két újoncot is avatott, Járó Kristóf és Fazekas Máté is élete első BL-fellépésén van túl. A csapat házi gólkirálya, Mario Sostaric utolsó két hétméteresét a középső Fazekas testvér harcolta ki.

„Kicsit csalódott vagyok, mert nem sikerült nyerni, viszont örülök neki, hogy tudtam jó dolgokat csinálni, nekem egy hetes kiharcolása ugyanannyit ér, mint amikor gólt lövök – mondta a 19 éves Fazekas Máté, aki balátlövőként érkezett néhány napja Győrből Szegedre. – Mindenképp élnem kellett ezzel a lehetőséggel, amit a Szeged kínált. Fontos volt nekem, hogy skandináv edzővel dolgozzak, mert az erősségem inkább az egy-egyezés, az első edzéseken Michael Apelgren is ezt gyakoroltatta velem. Szeretnék élni a bizalommal, amit kapok tőle, a legjobb formámat hozni és a legkevesebb hibával játszani.”

A Magdeburg és a Barca mellett a nyáron szerződtetett Melvyn Richardson varázslataival és Máté bátyja, Gergő irányítójátékával a lengyel Wisla Plock is meglépni látszik a Szegedtől, amely szerdán Zágrábban erősítheti meg a negyedik helyét a csoportjában.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP BANK-PICK SZEGED–SC MAGDEBURG (német) 30–34 (15–18)

Szeged, 6180 néző. V: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak)

SZEGED: Mikler R. – SOSTARIC 8 (5), Garciandia 3, Gottfridsson 1, BÁNHIDI 4, Bodó 4, Frimmel 2. Csere: THULIN (kapus), Kukics 2, Toto 3, MACKOVSEK 3, Jelinic, Kalaras, Járó, Fazekas Máté. Edző: Michael Apelgren

MAGDEBURG: S. HERNÁNDEZ – D. Petterson 3, MAGNÚSSON 5 (5), BERGENDAHL 6, E. Jónsson, CLAAR 6, BARTHOLD 4. Csere: M. Mandics (kapus), G. KRISTJÁNSSON 5, Lagergren 1, Zechel 3, O’Sullivan 1. Edző: Bennet Wiegert

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 9. p.: 4–6. 11. p.: 6–6. 13. p.: 6–8. 16. p.: 8–10. 20. p.: 10–11. 25. p.: 12–15. 27. p.: 14–16. 33. p.: 16–18. 39. p.: 16–19. 43. p.: 19–22. 48. p.: 23–27. 51. p.: 24–29. 54. p.: 26–31. 57. p.: 27–33

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 6/5