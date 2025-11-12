Férfi kézi BL: Balkáni katlanban javíthat a Szeged

A pályán kívüli események miatt jelenleg nehéz napokat élnek a szegediek, a szomorú pillanatok közepette mellékesnek hat, hogy múlt hét szombaton hatgólos előnyből 32–31-re elveszítették a One Veszprém HC elleni bajnoki rangadót.

„Nehéz időszakon megyünk keresztül. Nemrég elhunyt klubunk alapítója, Bérczi Mihály, és hétvégén a Veszprém elleni hazai rangadónk közben a technikai vezetőnket, Dobozi Ivánt is elveszítettük. Szerda este kemény mérkőzésre számítok a Peliszter otthonában. 2023 novemberében már egyszer megtapasztaltuk, hogy milyen nehéz Bitolában pályára lépni. A célunk változatlan, most is nyerni szeretnénk” – mondta Bánhidi Bence, a Szeged csapatkapitánya az európai szövetség honlapjának.

A Tisza-partiak három győzelemmel és ugyanannyi vereséggel állnak a Bajnokok Ligájában, szerdán az európai csúcskézilabda utolsó balkáni oroszlánbarlangjában kell vendégeskedniük. Miután a kétszeres BL-győztes Vardar Szkopje anyagi lehetőségei az évtized elején beszűkültek, az Eurofarm Peliszter lépett elő Észak-Macedónia zászlóshajójának.

A mérkőzéseken zöld színben pompázó Boro Csurlevszki Sportcsarnokban rendre háromezer fanatikus szurkoló buzdítja a kedvenceit. Ez a légkör napjainkban már szokatlan, Bitolában még a legnagyobb csapatok is csak nagyon ritkán nyernek tíz góllal. Az előző idényben a portugál Sporting CP is csak ikszelni tudott, a lengyel Wisla Plock és a román Dinamo Bucuresti pedig kikapott. A Szeged két évvel ezelőtt Szita Zoltán nyolc másodperccel a dudaszó előtt dobott góljával győzött 28–27-re.

A válogatott balátlövője azóta már visszatért Plockba, de a magyar csapatnak így is meg kellene oldania ezt a feladatot. Ehhez kulcsfontosságú lesz a balátlövő Filip Kuzmanovszki semlegesítése, ahogyan a lövésekbe beleugrálós stílusáról ismert Nikola Mitrevszkivel szemben is okosan és türelmesen kell kapura lőni. Mario Sostaric és Dejan Manaszkov csatája a szélen szintén meghatározó lehet.

A „régi idők kézilabdáját” nem csupán a balkáni hangulattal idézhetik meg szerda este ezen a találkozón: a mezőny két legtöbb időn át támadó együttese csap össze egymással. A Peliszter átlagosan 40.1 másodpercig birtokolja a labdát, a Szeged 37.8 másodperc alatt alakítja ki a helyzeteit.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC, Saupstad (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–Paris Saint-Germain (francia)

20.45: Magdeburg (német)–HC Zagreb (horvát)

20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–OTP Bank-Pick Szeged, Bitola (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!