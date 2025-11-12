A Veszprémnek minden esélye megvan a javításra Norvégiában

FONTOS GYŐZELMEN VAN TÚL a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata, amely nagyot hajrázva egy góllal, 32–31-re nyert a legnagyobb hazai rivális, az OTP Bank-Pick Szeged otthonában, így bár még csak november van, már most kijelenthető, nagyon el kell szúrnia valamit, hogy ne nyerje meg a bajnoki alapszakaszt. Ez a siker lélektanilag is jól jött az Építőknek, a Szeged ugyanis az óriási presztízs miatt semmivel sem könnyebb ellenfél, mit a legerősebb Bajnokok Ligája-csapatok.

Márpedig az európai sorozatban egy hónappal ezelőtt nyert legutóbb a magyar bajnok, mely két egygólos vereségen van túl a portugál Sporting és a Füchse Berlin ellen. Ez nemcsak roppant bosszantó – hiszen a győzelem ugyanúgy benne volt a pakliban, mint a zakó –, de a tabellán is az ötödik helyre zuhant Xavier Pascual együttese, s feleannyi pontja van (6), mint az első helyen álló Füchse Berlinnek (12).

A Veszprém továbbra is bármikor képes jól játszani, ám sokszor mintha hiányozna a játékából az átütőerő, mindenesetre jó jel, hogy a balátlövő Ahmed Hesam kezd végre formába rendülni, benne ugyanis rengeteg potenciál van. Ugyancsak remekül játszott az elmúlt időszakban az egyiptomi beálló Ahmed Adel, aki még sok meglepetést szerezhet az ellenfél védőinek azzal, hogy balkezes. A veszprémi védelem ugyanakkor ebben az idényben nem tűnik olyan hatékonynak, mint azt az elmúlt években megszokhattuk.

A siker Norvégiában így sem elérhetetlen, sőt, szinte kötelező, egyrészt mert a Kolstad jelenleg nem világverő gárda, a legkevesebb gólt (165) szerezte az A-csoportban, és a komplett BL-mezőnyben a legtöbbet kapta (212). Eddig egyetlen meccset sikerült megnyernie a nemzetközi kupaidényben, hazai pályán ­31–28-ra diadalmaskodott a román Dinamo Bucuresti felett. A Kielcétől (38–27), a ­Nantes-tól (39–24), az Aalborgtól (35–26), a Füchsétől (38–27) viszont bántóan simán kikapott, akárcsak hétvégén otthon, a hazai bajnokságban az Elverumtól (31–23).

VÉLEMÉNY „Minden mérkőzés előtt azt mondják, a Veszprém a favorit, ez semmit sem változott. De ez csak egy mondás, semmilyen előnyünk sem származik abból, hogy mi vagyunk az esélyesek – nem kapunk érte egy gól előnyt, nem játszhatunk eggyel többen. Sajnos nem lehet mindig nyerni, de az nem vitás, hogy mindig győzni akarunk, és most is mindent megteszünk érte!” – Xavier Pascual, a Veszprém edzője

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC, Saupstad (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!