A legutóbbi négy BL-meccsen három vereség – menesztette vezetőedzőjét a CSM Bucuresti

A CSM Bucuresti ugyan vezeti a román élvonalat, de a Bajnokok Ligájában elmaradnak a várt és remélt eredmények. A Ferencvárost még megverte a bukaresti csapat 31–28-ra szeptember első felében, ám azóta négy meccsen három vereségnél jár: kikapott a Bresttől, a Ljubjanától és az Odensétől is, csak a Podravkát tudta legyőzni, így a B-csoport hatodik helyén áll hat meccset követően.

Emiatt a vezetőség úgy döntött, szerződést bont Adrian Vasile vezetőedzővel, majd a csapatmenedzser, Cristina Varzaru is benyújtotta lemondását. A CSM irányítását ideiglenesen Iulia Curea segédedző veszi át.