Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: a NEKA–Esztergom argentin játékvezetői párosa szerint szükségük van az európai tapasztalatokra

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.07. 11:38
null
Címkék
kézilabda Esztergom női kézilabda NB I NEKA
Az M4 Sport Kézilabda Magazinjában legutóbb két argentin játékvezető, Mariana García és María Inés Paolantoni vendégeskedett, és beszéltek többek között a női kézilabda NB I-ben szerzett tapasztalataikról.

A páros tagjai korábban már vezettek meccset Magyarországon, most pedig egy olyan IHF-program kapcsán dirigálhattak a NEKA–Esztergom NB I-es mérkőzésen, amelynek célja, hogy korábban már nemzetközi tornán meccset vezető játékvezetők Európában, az itteni ritmusnak megfelelő találkozókkal készülhessenek a következő eseményekre.

„Az IHF-nek kifejezetten célja volt ezzel a programmal, hogy a tehetséges és a már korábban is világeseményeken járt játékvezetőket olyan meccsekhez juttassa, amivel a női világbajnokságon még jobb formában tudja majd őket szerepeltetni” fogalmazott a műsorban Bonifert Ferenc, az Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) Játékvezetői Albizottságának elnöke.

María Inés Paolantoni szerint a Magyarországon eltöltött idő sokat segít majd nekik, hogy újra felvegyék a ritmust: „Argentínában nehéz fejlődnünk, mert ott általában a jó játékosok korán átmennek Európába. Manapság a női bajnokság nem képvisel nagy színvonalat, de U21-ben már sokkal jobb a helyzet, kemény mérkőzések vannak. Azért is örülünk, hogy itt lehetünk, mert ez a két hét újra ritmusba hoz majd minket. ”

„Ez a program nekünk, nem európai játékvezetőknek nagyon fontos, mert sokat segít a fejlődésben” – mondta Mariana García.

A teljes adást itt tekintheti meg: 

 

kézilabda Esztergom női kézilabda NB I NEKA
Legfrissebb hírek

Női kézilabda: a NEKA-nak pozitív visszaigazolás, hogy a náluk nevelkedett játékosok bekerülnek a válogatottba

Kézilabda
4 órája

Emil Nielsen megtörné a veszprémi BL-átkot a bakonyiakkal

Kézilabda
21 órája

Emelt fővel búcsúzott a HC DAC az Európa-kupától

Kézilabda
Tegnap, 8:26

Könnyedén nyert az Esztergom, megszerezte első győzelmét a Kisvárda

Kézilabda
2025.10.04. 19:46

Európai kézilabdaligák: Ónodi-Jánoskúti három gólt lőtt, hat gólpasszt adott

Kézilabda
2025.10.04. 08:30

Kézilabda: életrajzi könyv jelent meg Vass Sándorról

Kézilabda
2025.10.02. 14:35

A Budaörs 13 gólig jutott az FTC ellen, a Győr a vártnál nehezebben verte a Vácot, a Mosonmagyaróvár kikapott otthon a Fehérvártól a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.10.01. 19:35

Videó: bekamerázták a kézilabda játékvezetőket a klub-vb-n – itt a végeredmény!

Kézilabda
2025.09.30. 09:49
Ezek is érdekelhetik