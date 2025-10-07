Női kézi NB I: a NEKA–Esztergom argentin játékvezetői párosa szerint szükségük van az európai tapasztalatokra

A páros tagjai korábban már vezettek meccset Magyarországon, most pedig egy olyan IHF-program kapcsán dirigálhattak a NEKA–Esztergom NB I-es mérkőzésen, amelynek célja, hogy korábban már nemzetközi tornán meccset vezető játékvezetők Európában, az itteni ritmusnak megfelelő találkozókkal készülhessenek a következő eseményekre.

„Az IHF-nek kifejezetten célja volt ezzel a programmal, hogy a tehetséges és a már korábban is világeseményeken járt játékvezetőket olyan meccsekhez juttassa, amivel a női világbajnokságon még jobb formában tudja majd őket szerepeltetni” – fogalmazott a műsorban Bonifert Ferenc, az Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) Játékvezetői Albizottságának elnöke.

María Inés Paolantoni szerint a Magyarországon eltöltött idő sokat segít majd nekik, hogy újra felvegyék a ritmust: „Argentínában nehéz fejlődnünk, mert ott általában a jó játékosok korán átmennek Európába. Manapság a női bajnokság nem képvisel nagy színvonalat, de U21-ben már sokkal jobb a helyzet, kemény mérkőzések vannak. Azért is örülünk, hogy itt lehetünk, mert ez a két hét újra ritmusba hoz majd minket. ”

„Ez a program nekünk, nem európai játékvezetőknek nagyon fontos, mert sokat segít a fejlődésben” – mondta Mariana García.

A teljes adást itt tekintheti meg: