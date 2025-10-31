Női kézi: kirúgták a kemoterápia után visszatérő klasszison élcelődő bemondót
Mint ismert, idén júniusban diagnosztizáltak mellrákot Camilla Herremnél, a norvég női kézilabda-válogatottal kétszeres olimpiai aranyérmes, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok balszélsőnél, aki szeptemberben, mindössze öt nappal kemoterápiás kezelésének befejezése után úgy döntött, visszatér a pályára.
Öt nappal a kemoterápiás kezelése után pályára lépett a klasszis norvég kézilabdázó
A Sola játékosának bátorságát és elszántságát a múlt héten Skienben, a Gjerpen HK elleni mérkőzésen is díjazták, ahol a virágcsokron kívül hatalmas ovációban is részesült – írja az osztrák Krone. A helyi hangosbemondó, Tom Gulliksen „igazi példaképnek” nevezte Herremet, ám ezt követően elképesztő modortalanságot követett el, hozzátéve, hogy „és még hajszárító sem kell neki” – utalva arra, hogy a kemoterápiás kezeléstől a klasszis haja kihullott.
Az ízetlen tréfának természetesen meglett a következménye: Gulliksen azonnal repült a klubtól. Steffen Stegavík, Herrem férje és edzője a következőképp nyilatkozott az esettel kapcsolatban a norvég Tv2-nek: „Nagyon szerencsétlen megjegyzés volt. Még aznap este megbeszéltük a dolgot a Gjerpennel, akik megtették a szükséges lépéseket és bocsánatot kértek. Az ügyet lezártnak tekintjük.”