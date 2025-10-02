Nemzeti Sportrádió

Női kézi: Cvijics és Jovovics is ott van a szerbek Eb-selejtezős keretében

D. S. B.D. S. B.
2025.10.02. 17:58
Jovana Jovovics (pirosban) és Dragana Cvijics (jobbra, sötétben) is ott van a szerb keretben (Fotó: Kovács Péter)
Dragana Cvijics női kézilabda Eb-selejtező női kézilabda szerb női kézilabda-válogatott Jovana Jovovics
Kihirdette keretét a Litvánia és Ukrajna elleni Európa-bajnoki selejtezőkre a szerb női kézilabda-válogatottat irányító José Ignacio Prades, aki több korábbi vagy jelenlegi NB I-es légiósra is számít.

A szerb keretben ott van az FTC-t erősítő Dragana Cvijics és a DVSC átlövője, Jovana Jovovics, de bekerült az egykori váci Szanja Radoszavljevics, a korábbi érdi Katarina Krpezs-Slezák, a Békéscsabán, Debrecenben és Érden is játszó Alekszandra Vukajlovics, a viharsarkiaknál és a Pest vármegyeieknél megfordult Jovana Szkrobics (leánykori nevén Kovacsevics) és a Siófokon két időszakot is eltöltő Andjela Janjusevics is.

A szerbek október 16-án Belgrádban fogadják Litvániát, majd 19-én Szlovákiában játszanak Ukrajna ellen.

A SZERB NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE AZ OKTÓBERI EB-SELEJTEZŐKRE
Kapusok: Jovana Riszovics, Jovana Vasziljkovics, Gordana Petkovics
Balszélsők: Szanja Radoszavljevics, Alekszandra Sztamenics
Balátlövők: Jovana Jovovics, Jovana Szkrobics, Emilija Lazics, Dunja Tabak
Irányító: Nora Fajfrics
Beállók: Dragana Cvijics, Vladana Mitrovics, Katarina Bojicsics
Jobbátlövők: Alekszandra Vukajlovics, Andjela Janjusevics, Szara Garovics
Jobbszélsők: Katarina Krpezs-Slezak, Dunja Radevics

 

