Női kézi: Cvijics és Jovovics is ott van a szerbek Eb-selejtezős keretében

A szerb keretben ott van az FTC-t erősítő Dragana Cvijics és a DVSC átlövője, Jovana Jovovics, de bekerült az egykori váci Szanja Radoszavljevics, a korábbi érdi Katarina Krpezs-Slezák, a Békéscsabán, Debrecenben és Érden is játszó Alekszandra Vukajlovics, a viharsarkiaknál és a Pest vármegyeieknél megfordult Jovana Szkrobics (leánykori nevén Kovacsevics) és a Siófokon két időszakot is eltöltő Andjela Janjusevics is.

A szerbek október 16-án Belgrádban fogadják Litvániát, majd 19-én Szlovákiában játszanak Ukrajna ellen.

A SZERB NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE AZ OKTÓBERI EB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Jovana Riszovics, Jovana Vasziljkovics, Gordana Petkovics

Balszélsők: Szanja Radoszavljevics, Alekszandra Sztamenics

Balátlövők: Jovana Jovovics, Jovana Szkrobics, Emilija Lazics, Dunja Tabak

Irányító: Nora Fajfrics

Beállók: Dragana Cvijics, Vladana Mitrovics, Katarina Bojicsics

Jobbátlövők: Alekszandra Vukajlovics, Andjela Janjusevics, Szara Garovics

Jobbszélsők: Katarina Krpezs-Slezak, Dunja Radevics