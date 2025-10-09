Férfi kézi: nagy rangadókkal folytatódik a BL a Veszprémnek és a Szegednek

A sűrű versenynaptár már az idény első szakaszában jelentős áldozatokat követelt mindkét magyar sztárcsapatnál (is). Azonban nincs kegyelem, a következő három hétben kemény BL-mérkőzések várnak együtteseinkre.

VESZPRÉM–KIELCE

Xavier Pascual, a Veszprém edzője: „A Kielce kifejezetten erős védekezésben, kiválóan lő támadásban. Jó mérkőzés lesz, de jelenleg nem a rivális miatt aggódom, inkább a saját játékosaimra és a csapatomra figyelek. Negyvennyolc óránként meccset játszani teljes őrültség, főleg ha utazni is kell közben. Ilyenkor kénytelen vagy néhány játékost túlterhelni, mert önmagában nem is a sérülés a probléma, hanem az, ha egy vagy két játékos kiesik, az azonnal plusz terhet ró a többiekre. Például hétfőn nem tudtunk edzeni, mert múlt vasárnap is csak négy belső embert tudtunk forgatni, egyszerűen nem volt több bevethető átlövőnk, irányítónk.”

Óriási pech, hogy a dán Emil Nielsen a nemrég véget ért klubvilágbajnokság fináléjában még a Barcát, és nem a Veszprémet erősítette. A világ legjobb kapusa 27-szer védett leendő klubja ellen a kétszeri hosszabbításba torkolló találkozón, ezzel megpecsételte a 31–30-as vereséget szenvedő Építők sorsát. A címvédés így nem sikerült, de azért a rajongóknak nem kell kétségbe esniük.

Ugyanakkor októberben további három nagyon nehéz feladat vár kedvenceikre a BL-ben, gyakorlatilag az is eldőlhet, odaérnek-e az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két helyre a csoportjukban. A lengyel Kielce, a portugál Sporting és a német Füchse Berlin ellen Rodrigo Corraleséknek az összes démonjukat le kell győzniük, különben hamar beleszürkülnek a nyolcasuk középmezőnyébe.

„A Kielce nagyon erős és komplett csapat – jelentette ki a spanyol kapus a következő ellenfélről. – Jelenleg biztosan több ideje volt felkészülni, hiszen a BL-ben neki szünet volt. De ne felejtsük el, hazai pályán játszunk, ami plusz motivációt jelent. Győzni akarunk, bizonyítani szeretnénk, hogy folyamatosan fejlődünk. Remélhetőleg néhány olyan játékosunk is pályára léphet, aki kisebb sérüléssel küzdött az elmúlt napokban. Meglátjuk, sikerül-e teljes kerettel kiállnunk a meccsre.”

BARCA–SZEGED

Michael Apelgren, a Szeged edzője: „ Vannak problémáink. A gondjainkat az állandóság hiányára vezetem vissza, mindamellett a szakmai stáb és a játékosok is vállalják a felelősséget az eredményekért. Az állandóságon azt értem, hogy egyelőre nem tudunk stabilan, egyenletesen teljesíteni. A PSG legyőzésekor voltak kiemelkedő teljesítményeink, de sajnos, ezt a formát nem tudjuk megtartani. Az a gond, ha több játékosunkra sem számíthatunk, helyetteseik egyelőre nem tudják hozni azt a szintet, ami győzelemhez segíthetne minket. Vegyük például a jobbátlövőinket: Magnus Röd sérülése miatt Imanol Garciandia szinte egyedül maradt a posztján. Nagy terhet cipel, nehéz folyamatosan magas szinten teljesítenie. ”

A Szeged idénye egyelőre ugyanúgy alakul, mint az előző. A BL-ben most is képes csodálatos dolgokat bemutatni, mint amilyen a PSG legyőzése volt, viszont a bajnokságban ismét váratlan pontvesztéseknek lehettünk a szemtanúi (vereség Tatabányán, majd döntetlen Csurgón). A svéd Michael Apelgren vezetőedző a nyár végén pont azt hangsúlyozta lapunknak, ebben mindenképp szeretnének előrelépni. Egyelőre ez nem sikerült, de a Veszprémhez hasonlóan azért a Tisza partján sem kell még október kilencedikén a vészharangot kongatni!

A szegedi BL-menetrend sem egyszerű, a következő két fordulóban a klubvilágbajnok Barca, majd a sorozat címvédője, a német Magdeburg vár az osztrák Sebastian Frimmelre és társaira. Ezután a két hét múlva esedékes zágrábi vendégjáték könnyűnek ígérkezik – pedig általában az is kellemetlen hatvan percet tartogat minden oda látogatónak. Amikor a Szeged legutóbb Barcelonában járt, az előző idény negyeddöntőjében sikerült egy góllal nyernie – egyébként az előző kiírás négy egymás elleni meccse alapján kijelenthető, hogy a Magyar Kupa-győztes játéka nem fekszik a katalánoknak.

„Hatalmas szívvel küzdöttünk, hátrányból sikerült fordítanunk, és nyílttá tettük a továbbjutást – emlékezett vissza Frimmel a legutóbbi negyeddöntős visszavágóra, amelyet 30–29-re a Szeged nyert meg a katalán fővárosban. – A tavaszi találkozó jó alap: ha csütörtök este hasonló felfogásban lépünk pályára, akkor kiélezett küzdelem várható. Mentálisan kell összekapnunk magunkat, hiszen az elmúlt meccsek sikertelensége mindannyiunkon nyomot hagyott. De abban vagyunk erősek, hogy a nehéz helyzetben is összetartunk. Nem másban, magunkban keressük a hibát, nem kutatunk kifogások után, nem fogjuk arra, hogy kevesebben vagyunk, mert aki magára ölti a kék mezt, annak minden meccsen meg kell szakadnia a győzelemért.”

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

Október 9., csütörtök

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Dinamo Bucuresti (román)

B-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: PSG (francia)–Zagreb (horvát)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

B-CSOPORT

GOG (dán)–Magdeburg (német) 30–39 (16–18)

Wisla Plock (lengyel)–Peliszter (északmacedón) 36–25 (18–14)

A-CSOPORT

Kolstad (norvég)–Aalborg (dán) 26–35 (12–17)

Sporting CP (portugál)–Nantes (francia) 28–39 (11–23)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V LG–KG GK P 1. Aalborg 4 3 – 1 130–115 +15 6 2. Füchse Berlin 3 3 – – 108–94 +14 6 3. Nantes 4 2 – 2 137–122 +15 4 4. VESZPRÉM 3 2 – 1 88–84 +4 4 5. Sporting 4 2 – 2 132–141 –9 4 6. Kielce 3 1 – 2 107–105 +2 2 7. Kolstad 4 1 – 3 108–140 –32 2 8. Dinamo Bucuresti 3 – – 3 85–94 –9 0