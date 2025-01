Allan Heine az idény végén távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától – hivatalos

A Ferencváros a klub honlapján jelentette be, hogy Allan Heine nem hosszabbítja meg 2025 nyarán lejáró szerződését. A dán edző családi okok miatt távozik az idény végén.

„Nagyon szeretem a Ferencvárost, a kollégáimat, a csapatomat, élvezek minden itt töltött napot, minden meccset, minden percet, de családom van, és nagyon nehéz számomra, hogy keveset láthatom őket. Megpróbáltuk, hogy ők látogatnak engem, illetve megyek én is, amikor lehet, de mindent egybevetve nem láttam reálisnak, hogy még egy idényt nélkülük töltsek. Befejezem a szezont, hiszen már csak nagyjából öt hónap van hátra, de egy újabbat már nem szeretnék elkezdeni, az túl sok lenne a feleségemnek, a gyermekeimnek és nekem is. Nagyon nehéz döntés volt, mert amikor fiatal edző voltam, arról álmodtam, hogy egyszer Európa egyik legnagyobb klubjánál dolgozhatok majd, és bár mindez teljesült, hiszen most itt vagyok, mégis elköszönök a Fraditól” – búcsúzott Allan Heine.

Heine már a női kézilabda Eb előtt tájékoztatta a klubot a döntéséről, így a Ferencvárosnak bőven van ideje megtalálni az edzőt, aki 2025 nyarától irányítja a csapatot. Korábban szóba hozták Jesper Jensent a Ferencvárossal, szerda délelőtt a Dán Kézilabda-szövetség bejelentette, hogy Jensen távozik a dán női kézilabda-válogatott éléről, mert hiányzik neki a napi munka.

Heine 2023 nyarán érkezett az FTC-hez, előbb másodedzőként dolgozott, majd októbertől kezdve vezetőedzőként tevékenykedett. A dán edző irányításával a Ferencváros az előző idényben bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, a duplázásra 27 éve nem volt példa. Az FTC a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig jutott.

A Ferencváros a mostani idényben nyolc forduló után hét győzelemmel és egy vereséggel a második helyen áll a Bajnokok Ligájában, míg a bajnokságban egy döntetlen mellett tíz győzelmet aratott Heine csapata. A Ferencváros a legutóbbi fordulóban a rivális Győr ellen nyert öt góllal. Sokatmondó volt, hogy az FTC győzelme után a közvetítés mutatta Heinét, aki megkönnyezte a sikert.