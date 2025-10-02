Kézilabda: életrajzi könyv jelent meg Vass Sándorról

Vass Sándor játékosként kétszer szerepelt olimpián és világbajnokságon, háromszoros magyar bajnok, gólkirály és az év játékosa volt. Edzőként a magyar válogatottal világbajnoki 4. és Európa-bajnoki 6. helyet ért el, dolgozott Ausztriában és a Veszprémnél is, BEK-győztes és magyar bajnok lett.

2004 és 2011 között a Magyar Kézilabda-szövetség szakmai alelnöke volt. A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) Nagy Béla-programja támogatásával elkészült köny megszületéséhez hosszú évek győzködése kellett a szerző elmondása szerint.

A kiadó (Kék Európa Stúdió) vezetője, Harle Tamás hangsúlyozta: igazi írói bravúrról van szó, mert ez nem csupán sportkönyv, hanem dokumentumregény, interjú- és riportkötet, illetve egy igazán hiteles korrajz azokról az évtizedekről, amelyek Vass mögött vannak.