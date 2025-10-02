Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: életrajzi könyv jelent meg Vass Sándorról

Vágólapra másolva!
2025.10.02. 14:35
null
Vass Sándort győzködni kellett a könyvről, de belement (Fotó: Magyar Nemzet)
Címkék
kézilabda könyv Vass Sándor
Egy zseni száz élete címmel Lantos Gábor tollából könyv jelent meg Vass Sándor volt válogatott kézilabdázóról, edzőről, a magyar férfiválogatott korábbi szövetségi kapitányáról.

Vass Sándor játékosként kétszer szerepelt olimpián és világbajnokságon, háromszoros magyar bajnok, gólkirály és az év játékosa volt. Edzőként a magyar válogatottal világbajnoki 4. és Európa-bajnoki 6. helyet ért el, dolgozott Ausztriában és a Veszprémnél is, BEK-győztes és magyar bajnok lett.

2004 és 2011 között a Magyar Kézilabda-szövetség szakmai alelnöke volt. A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) Nagy Béla-programja támogatásával elkészült köny megszületéséhez hosszú évek győzködése kellett a szerző elmondása szerint.

A kiadó (Kék Európa Stúdió) vezetője, Harle Tamás hangsúlyozta: igazi írói bravúrról van szó, mert ez nem csupán sportkönyv, hanem dokumentumregény, interjú- és riportkötet, illetve egy igazán hiteles korrajz azokról az évtizedekről, amelyek Vass mögött vannak.

 

kézilabda könyv Vass Sándor
Legfrissebb hírek

Videó: bekamerázták a kézilabda játékvezetőket a klub-vb-n – itt a végeredmény!

Kézilabda
2025.09.30. 09:49

Először nyert a svéd bajnokságban Nagy Martin csapata

Kézilabda
2025.09.29. 21:36

Emléktáblát avattak Sterbinszky Amália szülőházán

Kézilabda
2025.09.29. 14:42

Amált fotelban emelték trónra – 75 éve született a XX. század magyar kézilabdázónője

Népsport
2025.09.29. 10:14

Férfi kézi NB I: a Tatabánya elvette a Szeged veretlenségét

Kézilabda
2025.09.28. 20:07

Korsós és Töpfner is négy gólt lőtt az Európa-ligában

Kézilabda
2025.09.27. 21:49

Férfi kézilabda NB I: hazai pályán nyert a Budakalász, a Gyöngyös és a Szigetszentmiklós

Kézilabda
2025.09.27. 20:26

Női kézilabda NB I: nyeretlen maradt a Budaörs és a Dunaújváros is

Kézilabda
2025.09.27. 19:38
Ezek is érdekelhetik