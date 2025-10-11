Kézilabda: a BEK-győztes Győrvári Györgyi hetvenesztendős lett

Szombaton tölti be hetvenedik életévét a világbajnoki ezüstérmes, BEK-győztes kézilabdázó, Őriné Győrvári Györgyi. A korábbi kiváló kapus az 1970-es és az 1980-as években a Vasassal (itthon és a nemzetközi porondon egyaránt) és a válogatottal is nagyszerű sikereket ért el, a nemzeti együttesben 1977 és 1985 között 127-szer lépett pályára, s Nyugat-Németországban is légióskodott.

Győrvári Györgyi

(Fotó: Németh Ferenc/MTI)

„Volt időszak, amikor fontos volt egy ilyen ünnep, most már, így a hetvennél az egészség és a család a lényeg. Két unokám van, akik elég későn érkeztek, szóval fizikailag is bírni kell. Köszönöm szépen, jól vagyok, minden rendben, az orvosok is úgy fogalmaznak: a korához képest jól van az ember. Járok erősíteni, teniszezgetni is szoktam. Mindig van mit csinálni, úgy tartják, a nyugdíjasoknak sok idejük van, de ez nem így van – mondta érdeklődésünkre Győrvári Györgyi. – A televízióban követem az érdekes mérkőzéseket kézilabdában és labdarúgásban is, de inkább csak a Bajnokok Ligáját. Nagyon felgyorsult a kézilabda, nem lehet összehasonlítani azzal, amilyen a mi időnkben volt. Kapusszemmel nézve erősebbek és gyorsabbak a lövések is, a dánok, a norvégok és a hollandok sokat fejlődtek, főleg a mi korszakunkhoz képest, anno mi oda »nyaralni« jártunk ki, mert olyan szinten álltak. Sokat változott a világ, az anyagiak már rengeteget számítanak, teljesen más szemmel figyeli az ember az eseményeket.”

Győrvári Györgyi férje a korábbi kiváló válogatott kézilabdázó, a Bp. Honvéd színeiben többek között 1982-ben BEK-győztes Őri Péter.