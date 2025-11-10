Férfi kézilabda: a Veszprém a Gyöngyössel, a Szeged a DEAC-cal találkozik a Magyar Kupában
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) hétfőn elkészítette a férfi Magyar Kupa negyeddöntőinek párosítását.
A budapesti sorsoláson kiderült, hogy a bajnoki címvédő Veszprém a februári negyeddöntőkben a Gyöngyössel találkozik, míg a legutóbbi kupagyőztes Szegedre a DEAC vár. A továbbjutásról egyetlen találkozó dönt majd, a győztes bekerül a Final Fourba.
MAGYAR KUPA
A férfi negyeddöntők párosítása
HE-DO B. Braun Gyöngyös–One Veszprém HC
NEKA–Balatonfüred
MOL Tatabánya–PLER-Budapest
DEAC–OTP Bank-Pick Szeged
A női nyolcaddöntők párosítása
MTK–Szombathelyi KKA
NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
Alba Fehérvár KC–MOL Esztergom
Moyra-Budaörs–Vác
Eszterházy SC–Kisvárda Master Good SE
