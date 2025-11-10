Férfi kézilabda: a Veszprém a Gyöngyössel, a Szeged a DEAC-cal találkozik a Magyar Kupában

A budapesti sorsoláson kiderült, hogy a bajnoki címvédő Veszprém a februári negyeddöntőkben a Gyöngyössel találkozik, míg a legutóbbi kupagyőztes Szegedre a DEAC vár. A továbbjutásról egyetlen találkozó dönt majd, a győztes bekerül a Final Fourba.

MAGYAR KUPA

A férfi negyeddöntők párosítása

HE-DO B. Braun Gyöngyös–One Veszprém HC

NEKA–Balatonfüred

MOL Tatabánya–PLER-Budapest

DEAC–OTP Bank-Pick Szeged

A női nyolcaddöntők párosítása

MTK–Szombathelyi KKA

NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

Alba Fehérvár KC–MOL Esztergom

Moyra-Budaörs–Vác

Eszterházy SC–Kisvárda Master Good SE