Férfi kézilabda: a Veszprém a Gyöngyössel, a Szeged a DEAC-cal találkozik a Magyar Kupában

2025.11.10. 12:07
A Veszprémre a Gyöngyös vár a nyolc között (Fotó: One Veszprém HC)
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) hétfőn elkészítette a férfi Magyar Kupa negyeddöntőinek párosítását.

A budapesti sorsoláson kiderült, hogy a bajnoki címvédő Veszprém a februári negyeddöntőkben a Gyöngyössel találkozik, míg a legutóbbi kupagyőztes Szegedre a DEAC vár. A továbbjutásról egyetlen találkozó dönt majd, a győztes bekerül a Final Fourba.

MAGYAR KUPA
A férfi negyeddöntők párosítása
HE-DO B. Braun Gyöngyös–One Veszprém HC
NEKA–Balatonfüred
MOL Tatabánya–PLER-Budapest
DEAC–OTP Bank-Pick Szeged

A női nyolcaddöntők párosítása
MTK–Szombathelyi KKA
NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
Alba Fehérvár KC–MOL Esztergom
Moyra-Budaörs–Vác
Eszterházy SC–Kisvárda Master Good SE

 

 

Ezek is érdekelhetik