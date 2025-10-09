Chema Rodríguez keretet hirdetett, Máthé Dominik visszatér

A magyar kéziválogatott november elsején az osztrák szövetség 100. évfordulójára rendezett meccsen lép pályára.

Visszatér a csapatba Máthé Dominik, az Elverum légiósa hosszú sérülés után játszhat újra a válogatottban, legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon számított rá a szövetségi kapitány.

Nincs már ott a keretben a válogatottságot lemondó Lékai Máté, így Fazekas Gergő, Hanusz Egon, Lukács Péter és Pergel Andrej a négy irányító.

Egyetlen olyan játékos van a keretben, aki most, az osztrákok ellen mutatkozhat be a válogatottban: Hári Levente, az ETO University HT balszélsője, aki 15 évvel ezelőtt került az Éles Kézisuliba, majd előbb a Telekom Veszprém utánpótlásában kézilabdázott, utána pedig a Veszprémi KKFT csapatában szerepelt. Győrbe tavaly nyáron igazolt. A kapusok közül ezúttal hiányzik Mikler Roland.

A MAGYAR KERET

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsubgen), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), KRAKOVSZKI Zsolt (ETO University HT), Pedro RODRÍGUEZ (MOL Tatabánya)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), MÁTHÉ Dominik (Elverum, norvég), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum, norvég), PERGEL Andrej (Logrono La Rioja, spanyol)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), HÁRI Levente (ETO University HT), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)

A férfiválogatott felkészülési programja:

2025. november 1. 18:00, Bécs: Ausztria-Magyarország

2026. január 9., Győr: Magyarország-Románia

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG 2026

AZ F-CSOPORT (KRISTIANSTAD) PROGRAMJA

Január 16., péntek: Izland–Olaszország 18.00, Magyarország–Lengyelország 20.30

Január 18., vasárnap: Lengyelország–Izland 18.00, Magyarország–Olaszország 20.30

Január 20., kedd: Olaszország–Lengyelország 18.00, Magyarország–Izland 20.30