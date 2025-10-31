Albek Anna szerint félelmetes a Győr védekezése

Mindkét együttes megnyerte eddigi összes mérkőzését a mostani idényben, a BL csoportkörének hatodik fordulójában esedékes rangadójuk pedig szombaton 16 órakor kezdődik az Audi Arénában.

„Nem lesz egyszerű dolgunk, főleg idegenben. A Győr nagyon komoly erőt képvisel, nem véletlen, hogy hozzánk hasonlóan veretlen. A védekezésüket félelmetes nézni, de a támadójátékuk is nagyon extra” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán a válogatott átlövő, aki idén nyáron igazolt a Vámos Petrát is foglalkoztató francia bajnoki címvédőhöz. Hozzátette, ha tartják magukat a megbeszéltekhez és a taktikához, akkor ők jönnek ki győztesként a mérkőzésből. Mint mondta, nagyon izgalmas meccsre számít, szerinte fej fej mellett haladnak majd a csapatok, és millimétereken, illetve másodperceken fognak múlni a döntések.

„Nagyon hiszünk az edzésmunkában, minden eshetőségre és minden kimenetelre felkészülünk, akár az ellenfél támadásairól van szó, akár a miénkről. Az edzőnk nagyon precíz és motivált, jó felfogású csapatunk van. A játékosaink olyan kvalitásokkal rendelkeznek, hogy bármit meg tudunk valósítani, amit kér” – szögezte le.

A Győr kapusa, az idén nyáron éppen Metzből hazatért Szemerey Zsófi úgy vélekedett: a mérkőzés és a győzelem egyik alapja a védekezés lesz, mert ha ebben ugyanúgy teljesítenek, ahogy a Ferencváros ellen 15 góllal megnyert bajnokin, akkor támadásban el tudják majd bizonytalanítani a vendégeket.

„Nem félek, mert biztos vagyok benne, hogy olyan taktikát fognak kitalálni az edzőink, ami feküdni fog nekünk. Az első és legfontosabb, hogy a saját játékunkra összpontosítsunk, és amiben jók vagyunk, azt erőltessük majd rájuk” – magyarázta az Európa-bajnoki bronzérmes kapus.

Mint kifejtette, a játékostársai biztosan megpróbálnak majd minél gyorsabb átmeneteket játszani, és mivel a franciák is nagyon szeretnek gyorsan indulni, a tempó és az intenzitás várhatóan nagyon magas lesz. Szemerey emlékeztetett, hogy a Metz kerete nagyon sokat változott az előző szezonhoz képest, hiszen kilencen távoztak nyáron. Ennek ellenére francia poszttársával együtt sok mindenben tudnak segíteni a csapattársaiknak, hiszen Hatadou Sako a francia játékosokat, ő pedig a két magyart ismeri jól.

A győri kapus úgy fogalmazott: reményei szerint világbajnokság miatti téli szünet kezdetéig megőrzik hibátlan mérlegüket a BL-ben.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

SZOMBAT

A-CSOPORT

16.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!