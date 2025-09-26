Veszprém helyett inkább hazatér az olimpiai- és világbajnok dán átlövő – hivatalos

A HÖJ Elite hivatalos honlapján olvasható közlemény szerint a 31 éves átlövő a német Füchse Berlintől érkezik, és négyéves szerződést ír alá a klubbal. Ez azt jelenti, hogy Lasse Andersson tíz év légióskodás után tér vissza szülőhazájába.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Lasse Anderssont a Veszprémmel is szóba hozták, végül azonban a HÖJ Elite lett a befutó a világklasszis játékosért.

A 31 éves Lasse Andersson elmondta, hogy miután hallott a klub által képviselt értékekről és jövőbeli terveiről, nem kételkedett egy percig sem a döntésében: „Alig várom, hogy a családommal együtt visszatérhessek Dániába, és különösen azt, hogy a HÖJ Elite-ben folytathassam a pályafutásomat. A Hans Lindberggel és Helle Rasmussennel folytatott beszélgetések és találkozók során nagyon jó benyomást szereztem a klubról, annak értékeiről és ambícióiról, és nagyon szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy ezek az elkövetkező években megvalósuljanak” – idézte a csapat új szerzeményét a Höj hivatalos honlapja.

Lasse Andersson 83 mérkőzésen lépett pályára a dán válogatottban, és többek között világbajnoki és olimpiai aranyérmet is nyert. Klubszinten a Füchse Berlin előtt a Barca játékosa is volt.