Bukarestben léphet feljebb a tabellán a Veszprém

Sokkal kompaktabban játszott az elmúlt héten a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában hazai pályán a Nantes ellen, mint azt megelőzően, érezhető és látható volt a fejlődés az Aalborg elleni nyitó meccshez képest.

Rodrigo Corrales régen védett olyan szenzációsan, mint a franciák ellen, de emellett sem a védekezésre, sem a támadójátékra nem lehetett panasz. A következő ellenfél, a román Dinamo Bucuresti mindkét eddigi csoportmeccsét elveszítette a BL-ben, igaz, nem nagy különbséggel: hazai pályán a portugál Sportingtól szenvedett 33–30-as vereséget, majd a norvég Kolstad otthonában 31–28-ra kapott ki.

A nyáron heten távoztak (a balátlövő Ali Zein és Ante Kuduz, a jobbátlövő André Gomes és Stanislav Kaspárek, a jobbszélső Darko Djukics és Tudor Bugulet, valamint az irányító Haukur Thrastarson), a helyükre érkezett Miguel Martins (irányító), Andrei Buzle (balátlövő), Ionut Nistor (jobbszélső), Pedro Valdés (balátlövő), Roman Dodica (jobbátlövő), Samir Bellahcene (kapus) és Tom Pelayo (jobbátlövő), a beálló Rosta Miklós maradt, a gárda nagyjából hasonló erőt képvisel, mint az előző idényben.

„A Bajnokok Ligájában minden idegenbeli mérkőzés nehéz, ez is az lesz, és tudom, milyen Bukarestben játszani… Pokoli élmény lesz, kis csarnok fantasztikus hangulattal. Minden vendégcsapat meg fog szenvedni, ha nyerni akar” – mondta a találkozó előtt a Veszprém edzője, Xavier Pascual, akinek előző klubja történetesen a Dinamo volt.

A bukarestiek történetük során egyébként csak egyszer nyertek az Építők ellen, még 2021 októberében hazai pályán, a jelenlegi együttesből a balátlövő/védő Ligetvári Patrik és a jobbszélső Gasper Marguc volt tagja az akkori magyar csapatnak.

Az előző évadban viszont a Veszprém mindkét csoportmeccset simán megnyerte, otthon 36–24-re, idegenben 33–26-ra diadalmaskodott, és ha megmarad a Nantes ellen megtalált lendülete, nem lehet gondja szerdán sem.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!