Olimpiai és világbajnok dán balátlövő érkezhet a Veszprémbe – sajtóhír

Az RTLHandballGermany információi szerint a Füchse Berlin balátlövője, Lasse Andersson jövő nyártól a Veszprém színeiben fog játszani. A portál információit a handballbase is megerősítette.

Mozgalmas napokon vannak túl a Füchse Berlin szurkolói, csütörtökön Jaron Siewert vezetőedzőnek és Stefan Kretzschmar sportigazgatónak azonnali hatállyal távoznia kellett. Úgy tűnik, nem ért véget a rossz hírek sora a berliniek számára, a kétszeres világbajnok és olimpiai bajnok Lasse Andersson is távozhat.

A berlinieket 2020 óta erősítő balátlövő a Veszprémhez igazolhat, ahol így jövőre három dán játékos lehet, ugyanis érkezik a Barca kapusa, Emil Nielsen és a Flensburg beállója, Lukas Jörgensen is.