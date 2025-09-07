Nemzeti Sportrádió

Olimpiai és világbajnok dán balátlövő érkezhet a Veszprémbe – sajtóhír

2025.09.07. 12:02
Lasse Andersson a Veszprém játékosa lehet (Fotó: Getty Images)
kézilabda átigazolás férfi kézilabda Veszprém KC Veszprém kézilabda Füchse Berlin
Sajtóértesülések szerint a Füchse Berlinben játszó Lasse Andersson 2026 nyarán a Veszprémbe igazol.

Az RTLHandballGermany információi szerint a Füchse Berlin balátlövője, Lasse Andersson jövő nyártól a Veszprém színeiben fog játszani. A portál információit a handballbase is megerősítette.

Mozgalmas napokon vannak túl a Füchse Berlin szurkolói, csütörtökön Jaron Siewert vezetőedzőnek és Stefan Kretzschmar sportigazgatónak azonnali hatállyal távoznia kellett. Úgy tűnik, nem ért véget a rossz hírek sora a berliniek számára, a kétszeres világbajnok és olimpiai bajnok Lasse Andersson is távozhat.

A berlinieket 2020 óta erősítő balátlövő a Veszprémhez igazolhat, ahol így jövőre három dán játékos lehet, ugyanis érkezik a Barca kapusa, Emil Nielsen és a Flensburg beállója, Lukas Jörgensen is.

 

