Távozik a dán női kéziválogatottnál bejelentett edző, az utódját is megtalálta az ETO hétvégi BL-ellenfele

2025.09.23. 18:25
Zoran Abramovics (Fotó: zrkb.me)
női kézilabda Zoran Abramovics Buducsnoszt Bojana Popovics
Bojana Popovics helyére Zoran Abramovicsot nevezte ki vezetőedzőnek a montenegrói OTP Group Buducsnoszt kézilabdaklub.

Mint arról egy hónappal ezelőtt beszámoltunk, Bojana Popovics szeptember 1-től a dán női kézilabda-válogatott másodedzője – Helle Thomsen segítője – lett, s akkor arról szóltak a hírek, hogy ezzel együtt marad a Buducsnoszt vezetőedzője is. A montenegrói klub azonban kedden bejelentette, hogy a 45 éves szakember távozik, s Zoran Abramovics veszi át a helyét a csapat kispadján.

Mint a klub a közleményében fogalmazott, az elmúlt napok tárgyalásai során a felek közösen arra jutottak, hogy a szerződés felbontása a lehető legjobb megoldás mindenki számára.

Abramovics korábban a cetinjei RK Lovcsent háromszor vezette bajnoki címig a montenegrói férfibajnokságban, a honi kupát pedig négyszer hódította el a csapattal. Dolgozott másodedzőként a montenegrói férfi kézilabda-válogatottnál, míg 2018 és 2020 között az U16-os nemzeti együttes szövetségi edzője volt. Ebben a korosztályban az RK Vojvodinát is irányította, de megfordult a kuvaiti U21-es válogatottnál is.

A Buducsnoszt szombaton épp a Győri ETO-t fogadja a BL-csoportkör 3. fordulójában.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Szombat, 18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

női kézilabda Zoran Abramovics Buducsnoszt Bojana Popovics
