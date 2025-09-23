Távozik a dán női kéziválogatottnál bejelentett edző, az utódját is megtalálta az ETO hétvégi BL-ellenfele

A Slagelsével háromszoros, a Viborggal kétszeres, a Buducsnoszttal egyszeres BL-győztes Popovics a visszavonulása után a podgoricaiaknál kezdett edzősködni 2020 novemberében, majd a klubcsapattal párhuzamosan 2021 és 2024 között a montenegrói válogatottat irányította. A korábbi átlövő vezetésével a Buducsnoszt zsinórban öt-öt bajnoki címet és Montenegrói Kupa-elsőséget ünnepelhetett, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntő volt a legjobb eredménye az együttessel.

Mint a klub a közleményében fogalmazott, az elmúlt napok tárgyalásai során a felek közösen arra jutottak, hogy a szerződés felbontása a lehető legjobb megoldás mindenki számára.

Abramovics korábban a cetinjei RK Lovcsent háromszor vezette bajnoki címig a montenegrói férfibajnokságban, a honi kupát pedig négyszer hódította el a csapattal. Dolgozott másodedzőként a montenegrói férfi kézilabda-válogatottnál, míg 2018 és 2020 között az U16-os nemzeti együttes szövetségi edzője volt. Ebben a korosztályban az RK Vojvodinát is irányította, de megfordult a kuvaiti U21-es válogatottnál is.

A Buducsnoszt szombaton épp a Győri ETO-t fogadja a BL-csoportkör 3. fordulójában.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Szombat, 18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!