Női kézilabda NB I: Esztergomban nyert rangadót a DVSC, győzött a Győr és az FTC

2025.09.24. 19:40
A DVSC nyerte a rangadót (Fotó: Esztergom Handball/Lőrönczi Gergely)
A Debrecen Esztergomban nyert rangadót, míg a másik két BL-szereplő csapat, a Győri ETO és a Ferencváros hazaio pályán gyűjtötte be a két pontot a női kézilabda NB I 3. fordulójában.

 

Közel telt ház és ennek megfelelő hangulat fogadta a szerdai játéknap rangadóján az Esztergom és a DVSC csapatát a Suzuki Arénában. A hazaiaktól sérülés miatt hiányzott Szucsánszki Zita és a csapatkapitány Kisfaludy Anett. A meccs Bukovszky Anna hetesvédésével indult, de ezt követően hiába hárított többször is a hazaiak kapusa, az Esztergom támadásban sok hibával játszott, így a DVSC a 10. percben már 7–3-ra vezetett. Elek Gábor időt is kért, a vendégek azonban kemény védekezéssel tartották a négygólos különbséget.

A 20. perc környékén járt a mérkőzés, amikor kettőre csökkent az esztergomiak hátránya, ekkor Szilágyi Zoltán hívta magához a csapatát. A 24. percben Szmolek Appolónia megkapta a meccs első két percét, a vendégek egy hetes és egy üres kapus góllal „büntettek”, így ismét négy lett közte. A hazai tábor egyre hangosabb buzdítása közepette azonban gyorsan visszajött az Esztergom, sőt, a 29. percben Mlinkó Zsófia egyre faragta a hátrányt. Ezután még Jovana Jovovics betalált, így 16–18-cal mentek a felek a szünetre.

A második félidő két gyors debreceni góllal indult, meg egy kiállítással, amely alatt az Esztergom akár egyre is zárkózhatott volna, de míg Ballai Borbála először betalált az üres kapuba, a második kísérlete mellément. Ami késett, nem múlott: még mielőtt a Loki kiegészült volna, Hajtai Vanessza módosította az állást 19–20-ra.

A 42. percben az egyenlítés ugyancsak a balszélső nevéhez fűződött, de erre azonnal jött a válasz Jovovicstól. Aztán a DVSC ismét elment hárommal, ezt technikai hibák sorozata követte, így néhány percig az eredmény se változott. A folytatásban beállt a két csapat közti 2-3 gólos különbség, az utolsó tíz perchez 25–28-cal érkeztek. Hat perccel a vége előtt a DVSC hosszú idő után ismét négyre növelte az előnyét. A hajrá előtt a vendégek mestere időt kért, ezt azonban nem sikerült előnnyé kovácsolni.

Az utolsó két perc előtt 29–31-et mutatott az eredményjelző, ekkor még felcsillanhatott a remény, hogy szoros lesz a vége – de a DVSC végig vezetve nyert 32–29-re.

A pontvadászatban és a BL-ben egyaránt címvédő Győr saját közönsége előtt 35–19-re múlta felül a Kisvárdát, az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi a kapujára tartó 40 lövésből 23-at kivédett, ezzel vette ki részét a sikerből. 

Az elmúlt idényben Magyar Kupa-győztes Ferencváros 36–25-re győzte le a vendég Vácot, amelyben a kontinensbajnoki bronzérmes Csíkos Luca nyolcszor volt eredményes.

NŐI KÉZILABDA NB I
3. FORDULÓ
MOL ESZTERGOM–DVSC-SCHAEFFLER 29–32 (16–18)
Esztergom, 900 néző. V: Nagy F., Túróczy
ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 3, Horváth F. 2, Szmolek 3, Szöllősi-Zácsik 1, Faragó Lea 4, HAJTAI 5. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 4 (1), BALLAI B. 3, Majoros K., Ballai A. 1, Jacques 2, Mlinkó 1. Edző: Elek Gábor
DEBRECEN: Ryde – Toublanc 1, SERCIEN-UGOLIN 11 (6), TÓVIZI 2, THORLEIFSDÓTTIR 5, JOVOVICS 7, PETRUS 3. Csere: Placzek (kapus), Hámori, Juhász Kata, Grosch 1, Vámos M. 1, Csernyánszki, Szabó Nina 1, Hornyák D. Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 11. p.: 4–9. 20. p.: 10–12. 24. p.: 12–16. 33. p.: 16–20. 42. p.: 22–22, 54. p.: 26–30
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 8/6
MESTERMÉRLEG
Elek Gábor: – A jobb és mentálisan is erősebb Debrecen megérdemelte a győzelmet. Az első félidőben Bukovszky Anna tartott minket meccsben, ugyan utána végig tapadtunk, nem éreztem, hogy a magunk javára tudjuk fordítani a mérkőzést.
Szilágyi Zoltán: – Jól kezdtünk, némi hiányérzetem a kihagyott helyzetek miatt volt. Az Esztergom aztán mindig felzárkózott, de mentálisan erősek voltunk, nem adtuk ki a vezetést a kezünkből és végül karakteres és érett játékkal megszereztük a két pontot.

FTC-Rail Cargo Hungaria–Váci NKSE 36–25 (19–14)
Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE 35–19 (20–9)
Kozármisleny KA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 21–40 (9–20)
Jegyzőkönyvek később.

    
AZ ÁLLÁS       
1. FTC

4

4133–91+428
2. Győr

3

3109–66+436
3. Debrecen

3

396–73+236
4. Esztergom

4

22131–125+64
5. Vác

3

2177–84–74
6. Székesfehérvár

2

1154–51+32
7. Mosonmagyaróvár

3

1282–81+12
8. Vasas

2

1148–56–82
9. NEKA

2

1145–54–92
10. Szombathely

2

1148–63–152
11. Dunaújváros

2

259–70–110
12. Budaörs

2

245–58–130
13. Kozármisleny

3

370–95–250
14. Kisvárda

3

370–100–300

 

 

