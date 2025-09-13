Női kézi NB I: Budaörsön nyert a Vác

Hazai oldalon Marincsák Nikolett és Uhrin Lili is öt gólt szerzett, míg a vendégeknél Csíkos Luca és Kajdon Blanka volt képes hasonló mutatókra.
A folytatásban a nyolcgólos Varga Emília vezette Esztergom nagyon simán győzött Dunaújvárosban, míg az Alba Fehérvár a NEKA otthonából vitte el a két pontot.
KÉZILABDA
Női NB I
Moyra-Budaörs–Váci NKSE 22–25 (9–9)
Budaörs, 400 néző. V: Fekete T., Hajdu T.
BUDAÖRS: MÁTÉFI D. – Sztankovics K. 3, Szekerczés 3 (1), Kovalcsik J. 2, Hudák, UHRIN 5, Szöllősi-Schatzl. Csere: Zsigmond P. (kapus), MARINCSÁK 5, Bardi, KÁRMÁN 4, Schneider. Edző: Buday Dániel
VÁC: ZAJ – Pálffy A., Kovács Anikó 1, Kövér, KURUCZ 4, CSÍKOS 5, Pelczéder 2. Csere: Csizmadia F. (kapus), KAJDON 5 (4), VARGA EMŐKE 1, Afentaler 3, Such 2, Wald 2. Edző: Horváth Roland
Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–5. 14. p.: 5–5. 29. p.: 9–7. 40. p.: 14–14. 51. p.: 17–19. Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Buday Dániel: – A küzdelem, az akarat rendben volt. A kapott gólok számán látszik, hogy a védekezés is, de buta technikai hibákat követtünk el, és sokat hibáztunk a kapussal szemben.
Horváth Roland: – Rosszul kézilabdáztunk, de küzdésből jelesre vizsgázott a csapat, a fiatalságból adódtak a hullámvölgyek.
NEKA–Alba Fehérvár KC 18–31 (8–14)
Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom 34–43 (18–22)
Később
18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny KA
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC
|3
|3
|–
|–
|97–66
|+31
|6
|2. Győr
|2
|2
|–
|–
|74–47
|+27
|4
|3. Debrecen
|2
|2
|–
|–
|64–44
|+20
|4
|4. Esztergom
|3
|2
|–
|1
|102–93
|+9
|4
|5. Vác
|2
|2
|–
|–
|52–48
|+4
|4
|6. Székesfehérvár
|2
|1
|–
|1
|54–51
|+3
|2
|7. Vasas
|2
|1
|–
|1
|48–56
|–8
|2
|8. NEKA
|2
|1
|–
|1
|45–54
|–9
|2
|9. Kozármisleny
|1
|–
|–
|1
|23–27
|–4
|0
|10. Dunaújváros
|2
|–
|–
|2
|59–70
|–11
|0
|11. Budaörs
|2
|–
|–
|2
|45–58
|–13
|0
|12. Kisvárda
|2
|–
|–
|2
|51–65
|–14
|0
|13. Szombathely
|1
|–
|–
|1
|20–37
|–17
|0
|14. Mosonmagyaróvár
|2
|–
|–
|2
|42–60
|–18
|0