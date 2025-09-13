Női kézi NB I: Budaörsön nyert a Vác

Hazai oldalon Marincsák Nikolett és Uhrin Lili is öt gólt szerzett, míg a vendégeknél Csíkos Luca és Kajdon Blanka volt képes hasonló mutatókra.

A folytatásban a nyolcgólos Varga Emília vezette Esztergom nagyon simán győzött Dunaújvárosban, míg az Alba Fehérvár a NEKA otthonából vitte el a két pontot.

KÉZILABDA

Női NB I

Moyra-Budaörs–Váci NKSE 22–25 (9–9)

Budaörs, 400 néző. V: Fekete T., Hajdu T.

BUDAÖRS: MÁTÉFI D. – Sztankovics K. 3, Szekerczés 3 (1), Kovalcsik J. 2, Hudák, UHRIN 5, Szöllősi-Schatzl. Csere: Zsigmond P. (kapus), MARINCSÁK 5, Bardi, KÁRMÁN 4, Schneider. Edző: Buday Dániel

VÁC: ZAJ – Pálffy A., Kovács Anikó 1, Kövér, KURUCZ 4, CSÍKOS 5, Pelczéder 2. Csere: Csizmadia F. (kapus), KAJDON 5 (4), VARGA EMŐKE 1, Afentaler 3, Such 2, Wald 2. Edző: Horváth Roland

Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–5. 14. p.: 5–5. 29. p.: 9–7. 40. p.: 14–14. 51. p.: 17–19. Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – A küzdelem, az akarat rendben volt. A kapott gólok számán látszik, hogy a védekezés is, de buta technikai hibákat követtünk el, és sokat hibáztunk a kapussal szemben.

Horváth Roland: – Rosszul kézilabdáztunk, de küzdésből jelesre vizsgázott a csapat, a fiatalságból adódtak a hullámvölgyek.

NEKA–Alba Fehérvár KC 18–31 (8–14)

Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom 34–43 (18–22)

Később

18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny KA