Nagy csatában verte meg az ETO a Csurgót a férfi kézi NB I-ben

Noha nyáron mindkét csapatnál történtek változások, a 2024–2025-ös évad eredményei alapján rangadóra volt kilátás, hiszen a kisalföldiek hatodik, a zalaiak hetedik helyen zárták az előző idényt. A mérkőzés pedig a várakozásoknak megfelelően nagy csatát hozott.

Az ETO valamivel jobban kezdett, de hiába vezetett az első tizenöt percben négyszer is három góllal, a Csurgó nem engedte meglépni és még a szünet előtt egyenlített, sőt, a második játékrész elején a mérkőzésen először vezetett. Innentől fej-fej mellett haladtak a felek egészen a 45. percig, amikor viszont a Rába-partiak ritmust váltottak, s ismét megléptek hárommal az erejével egyre inkább elkészülő Csurgó ellen, amely már nem tudott visszajönni és 32–27-es vereséget szenvedett.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓ

ETO University HT–Csurgói KK 32–27 (16–16)

Győr, 800 néző. V: Hargitai, Markó

GYŐR: PÁSZTOR I. – Krakovszki Zs. 2, Stepancic 4, BOMBAC 5, Kusan 4, Bozsovics 3, HÁRI 6 (5). Csere: Brasen (kapus), VILOVSZKI 1, Dely 1, Szrnka 1, Pieczonka, SZÖLLŐSI B. 5, Tárnoki.

Edző: Kilvinger Bálint

CSURGÓ: Zaponsek – Maracskó 2 (1), BRAJOVICS 4, Kiss B. 3, Vranjes 2, Herceg, Bazsó 2. Csere: Váczi D. (kapus) 1, Vasvári, GÁBOR M. 6, ALILOVIC 4, Rotim 1, Horváth P. 1 (1), Pipp 1.

Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–2. 13. p.: 6–3. 20. p.: 11–9. 27. p.: 14–13. 31. p.: 16–17. 36. p.: 20–19. 41. p.: 23–21. 48. p.: 27–24. 56. p.: 30–26

Kiállítások: 10, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Tipikus első mérkőzés volt, jó csapattal, erős ellenféllel találkoztunk, minden energiánk mozgósítására szükség volt. A játékosok rengeteg munkát tettek a hatvanperces küzdelembe, ez a győzelem egy lépést jelent a még összeszokottabb játék felé.

Alem Toszkics: – Megérdemelte a Győr a győzelmet és a fontos két pontot. Alaposan felkészültünk az ellenfélből, sokáig fej fej melletti küzdelemben sajnos ziccereket hagytunk ki, ennek következtében a végén elúszott a mérkőzés.