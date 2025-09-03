Nemzeti Sportrádió

Minden labdáért nagyon kell küzdeni komlói mezben

2025.09.03.
György László szerint hullámzóan sikerült a Komló felkészülése (Fotó: Péter Szabó Zoltán)
A felkészülés gyakorlatilag befejeződött. A Carbonex-Komló NB I-es férfi kézilabdacsapata már a csütörtöki rajtra vár, György László szakmai vezetővel együtt. A tét hatalmas! Ugyanis a baranyai kisvárosban a sportág nagyon központi helyet foglal el. A drukkerek is már kifejezetten várnak a kezdő sípszóra.

Ha labdajáték, ráadásul az élvonal, akkor a komlói sportberkekben egyesélyes a dolog. Csakis a férfi kézilabdázás jöhet számításba, hosszú-hosszú idő óta. A NEKA lesz az első ellenfél, a kék-fehérek persze sikerrel szeretnének nekivágni a sorozatnak.

„Hullámzóra sikeredett a nyári felkészülésünk – jelentette ki György László szakmai főnök. – Alapvetően jelenleg a védekezésünket szeretnénk még biztosabb alapokra helyezni. De a dobott gólok számában szintén előre kellene lépnünk, mert abban bizony az előző évadban a mezőny végén kullogtunk.”

Arra a kérdésre, mi a szakosztály kimondott célkitűzése, nem kaphattunk választ. Az ugyanis még némileg titoknak számít, a játékosokkal is csak szerda délután, egy összejövetel során közlik a sportvezetők az elvárásaikat. Bár azért azt lehet sejteni, minél előbb szeretnének a baranyai kézisek eltávolodni a veszélyzónától, az alsóbb helyezésektől.

„Két új kapussal vágunk neki a bajnokságnak, bár szerintem azon a poszton a legkönnyebb beépíteni másik embereket egy játékrendszerbe – folytatta a szakember. – Akad a mezőnyben számos olyan együttes, amely egymás ellen szinte bármilyen végeredményre képes lehet. Ezért még egy összecsapáson belül is minden apró részletnek különös jelentősége lehet. Vagyis hat-nyolc gólos előny birtokában sem lehet megnyugodni. Aki mégis így tesz, az bizony könnyen ráfázhat a könnyelműségére. Tudjuk jól, hányan állnak mögöttünk a városban. Mi természetesen értük is küzdünk, csak magunkért nem sok értelme lenne kézilabdázni. Aki felhúzza a komlói mezt, annak bizony nagyon kaparnia kell minden egyes labdáért. A lelkesedéssel lehet némileg ellensúlyozni a képességbeli eltéréseket. A lazítás számunkra elképzelhetetlen magatartás volt eddig is, ezután sem szeretnénk máshogyan kifutni a parkettre. Nem csak erőben, játékban, technikában tettünk sokat, de néztünk felvételeket a vetélytársakról. Ezért nem lesz számunkra ugrás a sötétbe, amikor elindul kézről kézre a labda.”

 

