Megvan a magyar női kézilabda-válogatott svédek elleni kerete

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a Svédország elleni szeptember 20-ai felkészülési mérkőzésre.

„Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után, hol tartanak a játékosaink, a csapat” – nyilatkozta Golovin az MKSZ honlapjának.

A keretben nincs ott Böde-Bíró Blanka, akinek júliusban született gyereke, továbbá az ikreket váró Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine és a sérüls Faluvégi Dorottya sem, ellenben az Európa-bajnokság óta először van a keretben Janurik Kinga.

A női csapat tavaly Debrecenben játszott, most pedig Tatabányán készül két mérkőzésre, amiből az első (szeptember 18.) zárt kapus, majd két nap múlva már hivatalos mérkőzésen csapnak össze a felek. A szeptember 20-i mérkőzésre már elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.

A női válogatott kerete a svédek elleni felkészülési mérkőzésre

Kapusok: Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC SCHAEFFLER), Kovács Anett (MOL Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București, román)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

Irányítók: Kukely Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER)

Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)

Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC SCHAEFFLER)

A női válogatott őszi programja

Szeptember 20., szombat, Tatabánya

16:00: Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés

Október 16., csütörtök, Nagykanizsa

18:00: Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés

Október 19., vasárnap, Prága

19:00: Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés

November 20., csütörtök, Straume

20:30: Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés

November 22., szombat, Straume

16:45: Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés

November 23., vasárnap, Straume

14:00: Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés

November 26.–december 14.

holland-német közös rendezésű világbajnokság