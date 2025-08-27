Négy NB I-es játékos is helyet kapott a magyarok ellen készülő svéd kézikeretben

Kijelölte 17 fős válogatott keretét Tomas Axnér svéd szövetségi kapitány, és a névsorban megtalálható Anna Lagerquist is, aki utoljára 2023-ban volt ott a csapatban.

„Ez egy erős keret, sok tapasztalattal, tudással és potenciállal. Idén ősszel nagy hangsúlyt fektetünk a világbajnokságra való felkészülésre” – nyilatkozta a kerethirdetés után Axnér.

Lagerquist egyébként a Győri Audi ETO KC kézilabdázója, és rajta kívül még hárman kaptak meghívót az NB I-ből: Nathalie Hagman és Linn Blohm szintén Győrben játszik, míg Kristin Thorleifsdóttir a Debrecennél szerepel.

„Nagyon jó érzés újra a válogatottban lenni. Kicsit furcsa volt a tévében követni a csapatot, de most úgy érzem, hogy teljesen visszatértem a térdsérülésem után, ezért különösen jó érzés mindenkivel találkozni, felvenni a válogatott mezt, és újra képviselni Svédországot” – mondta Lagerquist, aki keresztszalag-szakadása miatt az Eb-ről és az olimpiáról is lemaradt.

A női csapat tavaly Debrecenben játszott, most pedig Tatabányán készül két mérkőzésre, amiből az első (szeptember 18.) zárt kapus, majd két nap múlva már hivatalos mérkőzésen csapnak össze a felek. A szeptember 20-i mérkőzésre már elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.

Kapusok:

1. Johanna Bundsen, Metz HB, 168 A-internationals/16 gól, 12. Filippa Idéhn, Ikast Håndbold, 133/11, 21. Evelina Eriksson, CSM Bukarest, 49/1

Balszélsők:

2. Clara Lerby, Nykøbing Falster HK, 24/77, 38. Elin Hansson, Team Esbjerg, 98/244

Beállók:

7. Linn Blohm, Györi Audi ETO KC, 188/547, 19. Anna Lagerquist, Györi Audi ETO KC, 117/127, 49. Olivia Löfqvist, Team Esbjerg, 33/39

Jobbszélsők:

24. Nathalie Hagman, Györi Audi ETO KC, 246/942, 55. Clara Petersson Bergsten, Skuru IK, 18/30

Balátlövők:

8. Jamina Roberts, Ikast Håndbold, 258/693, 11. Tyra Axnér, Metz HB, 58/111, 29. Kristin Thorleifsdóttir, Debreceni VSC, 85/124

Irányítók:

23. Emma Lindqvist, Ikast Håndbold, 113/258, 42. Jenny Carlson, Molde Elite, 83/230

Jobbátlövők:

3. Nina Koppang, Team Esbjerg, 39/70, 27. Thea Kylberg, Ikast Håndbold, 1/4